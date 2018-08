Pašreizējais pasaules čempions un šīs sezonas kopvērtējuma līderis, brits Lūiss Hamiltons no "Mercedes" komandas sestdien izcīnīja uzvaru Pirmās formulas ( F-1 ) pasaules čempionāta 13.posma - Beļģijas "Grand Prix" - kvalifikācijā.

Hamiltons Beļģijas Lielās balvas izcīņu no pirmās pozīcijas sāks piekto reizi karjerā, kas ir rekords. Pa četriem "pole-position" Beļģijā savulaik izcīnīja Airtons Senna, Alēns Prosts un Huans Manuels Fanhio.

Hamiltons Spā trases apli veica vienā minūtē un 58,179 sekundēs. Viņa sīvākais konkurents, vācietis Sebastjans Fetels no "Ferrari" bija 0,762 lēnāks un ieņēma otro vietu.

Kvalifikācijas trešajā sesijā lietus pamatīgi ietekmēja rezultātus, līdz ar to vietas otrajā starta rindā izcīnīja francūzis Estebans Okons un meksikānis Serhio Peress no "Racing Point Force India" komandas. Okons un Peress Hamiltonam zaudēja gandrīz divas sekundes.

Kā zināms, pēc īpašnieku maiņas komandu "Force India" turpmāk sauks "Racing Point Force India", turklāt vienībai atņemti šosezon izcīnītie punkti, bet piloti saglabājuši savus iekrātos punktus.

Savukārt pirmo sešinieku noslēdza francūzis Romēns Grožāns no "Haas" vienības un Fetela komandas biedrs Kimi Reikenens no Somijas, bet ceturto starta rindu aizņems abi "Red Bull" piloti - nīderlandietis Makss Verstapens un austrālietis Daniels Rikjardo.

Desmito ātrāko laiku uzrādīja Hamiltona komandas biedrs Valteri Botass no Somijas, bet viņš, tāpat kā vācietis Niko Hilkenbergs no "Renault", startēs no pēdējās rindas, jo šosezon izmantojuši vairāk nekā trīs dzinējus.

Pirms tam sestdien notika treniņbraucienu trešā sesija, kurā ātrākais bija Fetels, otru labāko laiku uzrādīja Reikenens, bet trešais bija Hamiltons. Abi "Ferrari" piloti bija ātrākie arī piektdien notikušajās pirmajās divās treniņbraucienu sesijās.

Beļģijas "Grand Prix" izcīņa notiks svētdien.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā pirms 13.posma sacensībām līderim Hamiltonam ir 213 punkti, kamēr 189 punkti ir Fetelam. Trešais ar 146 punktiem ir Reikenens, bet viņam ar 132 punktiem seko Botass. Pirmo sešinieku noslēdz komandas biedri Rikjardo un Verstapens, kuriem ir attiecīgi 118 un 105 punkti.

Konstruktoru kausa kopvērtējumā vadībā ar 345 punktiem ir "Mercedes", kamēr desmit punktus atpaliek "Ferrari", bet trešā ar 223 punktiem ir "Red Bull".

Šajā F-1 sezonā braucējiem ir jāveic 21 posms. Salīdzinot ar pagājušo sezonu, no kalendāra ir izņemts Malaizijas etaps, taču sacīkstes atgriezušās Francijā un Vācijā.

Pagājušajā sezonā kopvērtējumā triumfēja Hamiltons, kurš izcīnīja savu ceturto titulu karjerā, bet komandu vērtējumā "Mercedes" palika nepārspēta ceturto gadu pēc kārtas.