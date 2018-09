Tā Hamiltonam bija 68. uzvara karjerā un viņa panākums liedza "Ferrari" komandai savā mājas trasē uzvarēt pirmo reizi kopš 2010. gada.

Otrais svētdien bija soms Kimi Raikonens no "Ferrari", bet trešajā vietā ierindojās Hamiltona komandas biedrs Valteri Botass no Somijas.

Hamiltons uzvaru izrāva brauciena beigu daļā, kad ilgāku laiku vadībā bija Raikonens. Tieši somu pilotam bija iespēja lauzt vairākus gadus ilgo periodu, kad "Ferrari" nav spējusi uzvarēt savā mājas trasē. Tikmēr "Mercedes" tā bija ceturtā uzvara pēc kārtas Itālijā.

Ceturto vietu ieņēma vācietis Sebastjans Fetels no "Ferrari", kurš ir galvenais Hamiltona konkurents cīņā par titulu, bet piektais bija "Red Bull" nīderlandiešu pilots Makss Verstapens. Labāko sešinieku tikmēr noslēdza "Haas" komandu pārstāvošais francūzis Romēns Grožāns.

Septīto vietu ieņēma cits franču braucējs Estebans Okons no "Racing Point Force India", astotais bija viņa komandas biedrs Serhio Peress no Spānijas, bet devītajā vietā ierindojās Peresa tautietis no "Renault" vienības Karloss Sainss. Savukārt labāko desmitnieku noslēdza kanādietis Lenss Strols no "Williams".

Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc 14.posma sacensībām līderim Hamiltonam ir 256 punkti, kamēr 226 punkti ir Fetelam. Trešais ar 164 punktiem ir Reikenens, bet viņam ar 159 punktiem seko Botass. Pirmo sešinieku noslēdz "Red Bull" komandas biedri Verstapens un Daniels Rikjardo no Austrālijas, kuriem ir attiecīgi 130 un 118 punkti.

Konstruktoru kausa kopvērtējumā vadībā ar 415 punktiem ir "Mercedes", kamēr 25 punktus atpaliek "Ferrari", bet trešā ar 248 punktiem ir "Red Bull".

Šajā F-1 sezonā braucējiem ir jāveic 21 posms. Salīdzinot ar pagājušo sezonu, no kalendāra ir izņemts Malaizijas etaps, taču sacīkstes atgriezušās Francijā un Vācijā.

Pagājušajā sezonā kopvērtējumā triumfēja Hamiltons, kurš izcīnīja savu ceturto titulu karjerā, bet komandu vērtējumā "Mercedes" palika nepārspēta ceturto gadu pēc kārtas.