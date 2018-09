Britu pilots Lūiss Hamiltons no "Mercedes" komandas svētdien uzvarēja Pirmās formulas ( F-1 Grand Prix " izcīņas posmā, sperot soli tuvāk čempiona titulam.

Hamiltons 53 apļus veica visātrāk, par 2,545 sekundēm apsteidzot savu tuvāko sekotāju un komandas biedru Valteri Botasu no Somijas. Trešajā vietā ierindojās vācietis Sebastjans Fetels no "Ferrari", bet ceturtais bija Fetela komandas biedrs Kimi Raikonens no Somijas.

Piektajā un sestajā pozīcijā ierindojās "Red Bull" komandas biedri Makss Verstapens no Nīderlandes un austrālietis Daniels Rikjardo, bet septītais bija Monako pilots Šarls Leklērs no "Sauber", kurš nākamsezon nomainīs Raikonenu "Ferrari" komandā.

Tālāk astotais finišēja dānis Kevins Magnusens ("Haas"), devīto pozīciju ieņēma francūzis Estebans Okons ("Racing Point Force India"), bet labāko desmitnieku noslēdza meksikānis Serhio Peress, kurš ir Okona komandas biedrs.

Sočos norisinājās F-1 sezonas 16. etaps.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc 16 posmiem Hamiltonam ir 306 punkti, kamēr Fetels ar 256 punktiem ir otrais. Trešais ar 189 punktiem ir Botass, no viņa par trim punktiem atpaliek Raikonens, bet 158 punktus iekrājis Verstapens, kuram seko komandas biedrs Rikjardo ar 134 punktiem.

Konstruktoru kausa kopvērtējumā vadībā ar 495 punktiem ir "Mercedes", kamēr 442 punkti ir "Ferrari", bet trešā ar 292 punktiem ir "Red Bull".

Šajā F-1 sezonā braucējiem ir jāveic 21 posms. Salīdzinot ar pagājušo sezonu, no kalendāra ir izņemts Malaizijas etaps, taču sacīkstes atgriezās Francijā un Vācijā.

Pagājušajā sezonā kopvērtējumā triumfēja Hamiltons, kurš izcīnīja savu ceturto titulu karjerā, bet komandu vērtējumā "Mercedes" palika nepārspēta ceturto gadu pēc kārtas.