"Porsche" traktoru sacensības tiks organizētas klasiskajā Lemānas 24 stundu sacīkšu stilā, kad pēc starta došanas braucējiem būs jāskrien uz saviem braucamrīkiem, tie jāiedarbina un tad tikai varēs doties trasē. Organizatori gan norāda, ka šīs traktoru sacīkstes paredzētas vairāk kā vienkārša izklaide, tādēļ traktori ilgi netiks mocīti un tiem paredzēts sacensties vien kādas 15 minūtes – līdz trases piektajam līkumam.

Atgādinām, ka "Porsche" ražoja traktorus periodā no 1956. līdz 1963. gadam. Pavisam tika izgatavoti 125 tūkstoši "Porsche" markas traktoru. Vairums no tiem ir saglabājušies līdz mūsdienām un nereti joprojām tiek izmantoti lauksaimniecībā. Atkarībā no versijas "Porsche" traktori tika komplektēti ar viena līdz četru cilindru dīzeļmotoru, kas attīsta 20 līdz 50 zirgspēku jaudu un kas spēj sasniegt 20 līdz 30 km/h maksimālo braukšanas ātrumu.

Mūsdienās lietots "Porsche" traktors maksā no pieciem līdz pat 100 tūkstošiem eiro, liecina Eiropas lielākā transportlīdzekļu pārdošanas sludinājumu portāla Mobile.de datubāze.