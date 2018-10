"Toyota Gazoo Racing" saglabājusi abus vadošās ekipāžas, jo komandu turpinās pārstāvēt arī igaunis Ots Tanaks, kurš WRC čempiona Tomija Makinena vadītajai vienībai pievienojās šīs sezonas sākumā.

Trešais "Toyota" komandas pilots būs brits Kriss Mīke, kurš šosezon brauca "Citroen WRT", bet pēc neapmierinošiem rezultātiem tika atlaists.

Mīkes vietā Francijas autoražotāju komandā nākamsezon brauks Esapeka Lapi, kurš WRC debitēja 2017. gada sezonas nogalē. Viņa pārinieks "Citrone WRT" būs pieckārtējais pasaules čempions Sebastjans Ožjērs.

"Ļoti priecājos pievienoties šai komandai un kļūt par Sebastjana komandas biedru, jo tā ir laba iespēja progresēt," saka 27 gadus vecais somu pilots. "Pērn daudz ko iemācījos no Jari-Mati Latvalas, šogad — no Ota Tanaka. tagad man būs viss, lai es kļūtu par vēl labāku pilotu, ja spēšu smelties iedvesmu arī no Seba. Zinu, ka mašīnai ir liels potenciāls, tāpat kā "Citroen" komandai, kurai ir sena vēsture un liela WRC pieredze. Tas būs labs izaicinājums."