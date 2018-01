"Dream. Dare. Live it." ("Sapņo. Uzdrīksties. Piedzīvo.") ir pasaulē slavenā Dakaras rallija oficiālais moto – un šomēnes tieši to dzīvē īsteno kāds lietuvietis ar savu " Nissan Navara".

Lietuvietis – Mindaugs Plukis – iegādājās "Nissan Navara", atrada sponsorus, kas viņam palīdzēja to pārveidot, un nogādāja šo pikapu pāri Atlantijas okeānam uz starta līniju Limā, Peru. Pēc pieteikšanās preses akreditācijas saņemšanai no pasākuma organizētājiem viņš 6. janvārī devās pa sacīkšu dalībnieku maršrutu un publicēs rakstus, fotoattēlus un video.

Mindaugs dosies šajā neaizmirstamajā ekspedīcijā pavisam zīmīgā laikā. 2018. gadā Dakaras rallijs svin savu 40. gadadienu, un vēlāk šajā pašā gadā savu 40. dzimšanas dienu atzīmēs arī Mindaugs.

Viņš komentē: "Dakaras rallijs vienmēr ir mani iedvesmojis, un šis piedzīvojums tika plānots piecus gadus. Es vienmēr teicu, ka izdarīšu to pirms savas 40. dzimšanas dienas, tāpēc mans mērķis bija nokļūt Dienvidamerikā 2018. gada janvārī."

Mindaugs dzīvo Viļņā, Lietuvā un strādā "Nissan" Baltijas valstu reģiona komunikācijas nodaļas komandā, un izturīgais pikaps "Nissan Navara" ir ideāli piemērots automobilis, ar kura palīdzību Mindaugs var ļaut savam sapnim beidzot piepildīties.

Viņš iegādājās šo pikapu 2017. gada septembrī un kopš tā brīža sadarbojās ar dažādiem aprīkojuma piegādātājiem, lai pielāgotu oriģinālo "Navara" šim rallijam. Mindauga mērķis bija sagatavot automobili pasaulē skarbāko izturības sacīkšu maršrutam.



Automobilis, ar kuru viņš dosies Dakaras rallijā, ir "Nissan Navara Double Cab" ar 2,3 litru 160 ZS dīzeļdzinēju un sešpakāpju manuālo transmisiju. Tas ir "Flame Red" tonī, un tā augstums ir palielināts par 4 cm, izmantojot "Old Man Emu" piekares sistēmu. Šis pikaps ir papildināts ar "Nissan" dekoratīvajiem sānu stieņiem un aizmugures bampera stieni, lai akcentētu stilu un uzlabotu izturību, kā arī tam ir uzstādīta "Rival" virsbūves apakšdaļas aizsarguzlikas sistēma. Redzamību naktī uzlabo "Hella" LED gaismas, savukārt kravas kastes ieliktnis no plastmasas un kravas kastes pārsegs no alumīnija garantē drošu uzglabāšanu.

Uz jumta ir "Thule" šķērsstieņi un kravas platforma, kā arī "Lazer Triple R" 16 LED gaismas, kas nodrošina papildu apgaismojumu. Automobiļa eksterjeru papildina melni 18" vieglmetāla diski un "Cooper Discoverer ST Maxx" riepas.

"Navara" salonā papildus 220 V strāvas pārveidotājam ir arī četras papildu USB pieslēgvietas.

Mindaugs piebilst: ""Nissan Navara" izturība un "inteliģence" padara to par izcili piemērotu automobili šim piedzīvojumam. Izņemot piekares uzlabojumus un virsbūves aizsardzību, tas ir standarta automobilis. Visi pārējie komponenti, kas ir pievienoti, vienkārši padara dzīvi vieglāku. Šķērsot maršrutu cauri Dienvidamerikai būs grūti, bet es ticu, ka "Navara" tiks ar to galā."

Dakaras rallijs ir ļoti iecienīts sporta pasākums Lietuvas automobiļu fanu vidū. 2018. gada pasākumā no Lietuvas piedalīsies trīs braucēji, divi braucēju palīgi un motociklists – viņi visi nāk no valsts ar mazāk nekā trīs miljoniem iedzīvotāju.

Mindaugs, kuram pievienosies fotogrāfs Andrius Laučus, sekos sacīkšu dalībniekiem, tiem šķērsojot Dakaras rallija starta līniju 6. janvārī. Pēc divām nedēļām, pievarot 14 posmus un 9000 km, kā arī šķērsojot trīs valstu robežas, abi plāno sasniegt finiša līniju Kordovā, Argentīnā.

Ar šo piedzīvojumu saistītos rakstus, fotoattēlus un video varat skatīt "Facebook" lapā "facebook.com/iGo2Dakar".

"Navara" pamatā ir "Nissan" vairāk nekā 80 gadu gaitā gūtā pikapu izstrādes un ražošanas pieredze. "Nissan Navara" ir ieguvusi prestižo "2016. gada Starptautiskā pikapa" godalgu, un pēdējo divu gadu laikā Eiropas tirgos ir pārdoti jau vairāk nekā 50 000 šo pikapu.