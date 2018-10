Markess izcīnīja savu piekto "MotoGP" titulu pēdējo sešu gadu laikā, kad pie trofejas netika vien 2015. gadā. Viņam ir arī divi čempiontituli arī "Moto2" klasē un 125 kubikcentimetru klasē.

Lielāko daļu no sacensībām vadībā bija itālis Andrea Dovicioso no "Ducati", Markesam pāris reizes pārņemot līderpozīciju. Pēdējo reizi Markess pirmajā vietā izvirzījās četrus apļus pirms finiša, bet divus apļus vēlāk Dovicioso izslīdēja vienā no līkumiem un izstājās no cīņas par čempiontitulu, kamēr spānis aizbrauca līdz finišam un svinēja uzvaru posmā.

Tikmēr otro vietu izcīnīja britu motobraucējs Kels Kračlovs no "LCR Honda" vienības, bet uz goda pjedestāla trešā pakāpiena kāpa spānis Alekss Rins no "Suzuki Ecstar" komandas.

Ceturtais šoreiz bija leģendārais itālis Valentīno Rosi no "Movistar Yamaha" komandas, piektais bija spānis Alvaro Bautista no "Angel Nieto" vienības, bet pirmo sešinieku noslēdza francūzis Žoans Žarko no "Monster Yamaha".

Līdz šīs sezonas beigām atlikuši vairs tikai trīs posmi, kuros iespējams nopelnīt maksimums 75 punktus, bet kopvērtējuma līdera Markesa pārsvars pār tuvāko sekotāju Dovicioso ir jau 102 punkti. Spānim pašlaik ir 296 punkti, kamēr itālim - 194. Trešais ar 185 punktiem tikmēr ir Rosi.

Šosezon "MotoGP" braucēji 19 posmu vietā aizvadīs 18, jo iepriekš tika atcelts etaps Lielbritānijā, sezonai noslēdzoties novembrī Valensijā.