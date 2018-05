"Repsol Honda" komandas braucējs Markess, kurš izcīnīja uzvaru arī iepriekšējā posmā ASV, Heresas sacensībās finišēja pirmais, par 5,2 sekundēm apsteidzot "Monster Yamaha" braucēju no Francijas Žoanu Žarko.

Trešajā pozīcijā sacensības noslēdza itālis Andrea Jannone no "Suzuki Ecstar" vienības, ceturtais bija viņa tautietis Danilo Petruči no "Alma Pramac", piektais bija leģendārais Itālijas motosportists Valentīno Rosi no "Movistar Yamaha", bet sestajā vietā palika Petruči komandas biedrs austrālietis Džeks Millers.

Savukārt itālis Andrea Dovicioso no "Ducati" komandas, kurš pirms šī etapa bija kopvērtējuma līderis, izstājās no sacensībām, jo iekļuva avārijā astotajā aplī. Tās dēļ Heresas posms bija jānoslēdz arī viņa spāņu komandas biedram Horhem Lorenso un "Repsol Honda" spāņu braucējam Dani Pedrosam.

Līdz ar to kopvērtējuma līderpozīcijā pēc četriem posmiem ir Markess, kurš iekrājis 70 punktus, otrais ar 58 punktiem ir Žarko, bet 50 punktus guvis spāņu braucējs Maveriks Vinjaless no "Movistar Yamaha".

Ceturtajā vietā ar 47 punktiem ir Jannone, bet uz piekto vietu ir nokritis Dovicioso, kura kontā ir 46 punkti.

Sezonas piektais posms norisināsies 20. maijā Francijas pilsētā Lemānā.

Šogad kopumā iecerēti 19 etapi, sezonai noslēdzoties novembrī Valensijā. Šajā sezonā pasaules čempionāta kalendārā debitēs posms Taizemē, kur sacensības norisināsies oktobra sākumā.