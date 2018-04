Šobrīd F-1 valda diezgan ievērojama rezultātu starpība, uz ko norāda "McLaren" vadītājs Ēriks Buijē. "Hibrīddzinēju ēras sākumā "Mercedes" uzbūvēja ļoti konkurētspējīgu motoru un bolīdu, un kopš tā laika mums ir grūtības viņus saķert," Buijē citē "Eurosprot". "Mums no "Liberty Media" un FIA vajadzīgi jauni tehniskie noteikumi, kuros, cerams, būs pietiekami daudz ierobežojumu, kas ļaus samazināt [vienas komandas] pārsvaru un izlīdzinās spēku samērus. Mēs visi gribam redzēt labu šovu, bolīdus, kas trasē sacenšas riteni ritenī. Tas ir tas, ko līdzjutēji grib redzēt. Tam nepieciešams, lai starpība starp līderiem un pārējiem ir krietni mazāka."

Jaunās F-1 sezonas pirmajā posmā Austrālijā ātrāko un lēnāko braucēju pirmajā kvalifikācijā šķīra vien 1,37 sekundes, kas it kā ir mazākā starpība kopš jauno tehnisko noteikumi ieviešanas 2014. gadā, taču līderi no piektā ātrākā pilota šķīra vairāk nekā sekunde. Trešajā, izšķirošajā, kvalifikācijas kārtā "pole position" ieguvējs Lūiss Hamiltons ("Mercedes") bija par 0,66 sekundēm ātrāks par tuvāko sekotāju, kas ir ievērojams pārsvars. Salīdzinājumam, otro no trešās vietas šķīra tikai 0,010 sekundes, bet trešo no ceturtās – 0,041 sekunde.

Paredzēts, ka nākamos tehniskos noteikumus jaunie F-1 čempionāta īpašnieki "Liberty Media" prezentēs Bahreinas "Grand Prix" posma laikā.