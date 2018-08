Vācu pilots no Šveices, kur uzturējās līdz šim, pārvests uz Andraču, kas atrodas netālu no Maljorkas. Tur viņa sieva Korinna iegādājusies 30 miljonus eiro vērtu māju, kas iepriekš piederēja "Real Madrid" prezidentam Florentino Peresam. Ģimene uzskatot, ka Spānijā Šūmahers varēs labāk atveseļoties, raksta "Le Figaro". Īpašuma platība ir 3000 kvadrātmetri, mājai apkārt ir divi lieli dārzi un divi peldbaseini. To ieskauj augsts mūris un īpašums ir "nepieejams ziņkārīgajiem".

Andračas mērs apstiprinājis, ka viss ir gatavs Mihaela Šūmahera ģimenes pārbraukšanai. "Es oficiāli apstiprinu, ka Mihaels Šūmahers pārcelsies uz mūsu ciematiņu. Te viss ir gatavs, lai viņu uzņemtu," Šveices izdevums "L'Illustre" citē pilsētiņas mēru Katju Ruarču.

Šūmahera pārcelšanos nav apstiprinājusi vai komentējusi.

Kā zināms, Mihaels Šūmahers 2013. gadā, slēpojot ar ģimeni kalnos, guva smagu galvas traumu. Pusgadu viņš pavadīja komā, vācietim tika izdarītas vairākas operācijas. No Grenobles, kur Šūmahers uzturējās pirmajā laikā pēc negadījuma, viņu pārveda uz rehabilitācijas klīniku Ženēvā, no kurienes uz ģimenes māju Šveicē.

Kopš traģiskā atgadījumā izcilais vācu pilots publiski vairs nav redzēts, un informāciju par viņa veselības stāvokli ģimene neatklāj.