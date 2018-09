Par notiekošo Biķernieku trasē, padokā un tribīnēs visas dienas garumā ziņojām portāla "Delfi" teksta tiešraidē!

Neste World RX of Latvia. 1. diena

Ar to arī noslēdzam pirmās dienas teksta tiešraidi. Rīt mašīnas tiks iedarbinātas jau pl. 8.45 un pirmajiem brīvajiem treniņiem.

Trešā kvalifikācija Artim Baumanim atkal neveiksmīga. Labs starts, it kā bez problēmām izbraukts pirmais līkums, bet tad negaidīta sadursme ar konkurentu, ir trieciens pa riteni un Arta mašīna izslīd drošības joslā un viņš distancē atgriežas kā pēdējais, ceturtais, jo izstājas Arturs Jegorovs. Uzvaru šajā kvalifikācijā izcīna Roks Bacjuška, Artim Baumanim sestais rezultāts un triju kvalifikāciju summā viņš joprojām ir ceturtais. Arta komanda uzskata, ka sadursme bijusi apšaubāma un lietuviešu braucējam pienāktos sods par šo incidentu, bet sacensību vadītāji tam nepiekrīt.

Labi uzsācis braucienu, priekšpedējā aplī lēni malā nobrauc Arnis Odiņš. Uzvar čehs Jozefs Šusta un pārspēj pirmā brauciena ātrāko, Eveno.

Turpina neveikties čeham Pāvelam Vimmeram, kurš netiek līdz finišam jau otrajā braucienā pēc kārtas. Uzvar Maksimiljens Eveno, un šoreiz finišē arī Šigabutdinovs, kuram iepriekš "vāks" un izstāšanās.

Turpinās kvalifikācija Eiropas "Super 1600" klasē.

Nu nav konkurentu Kristofersonam - tīra uzvara arī otrajā kvalifikācijā. Otrais finišā Ekstroms, trešais Solbergs. Bez priekšējā bampera un kūpošs ceturtais finišā Lēbs, pēdējais, arī ar problēmām, – Timjs Hansens. Abi pēdējie ir bijuši lēnāki par Jāni Baumani, līdz ar to otro kvalifikāciju vienīgais latviešu pilots pasaules čempionātā noslēdz astotajā vietā un pēc divām kvalifikācijas kārtām jau pacēlies uz 9. vietu!

Trešā brauciena dalībnieki uzreiz metas cīņā un pirmais līkums atkal paņem dažus "upurus", pailgi bakstās un stumdās Gerlēns Šišerī un Niko Millers ar piemīlīgi rozā "Audi", un abi aizbrauc beidzamie pēc Bakerūda, Gronholma un Timerzjanova. Turpinājums ir korekts un tā viņi arī finišē – Bakerūds, Gronholms, Timerzjanovs, Šišerī un Millers. No viņiem ātrāki par Baumani bija tikai norvēģis un soms, Jānis līdz ar to ir piektais un zemāk par 10. vietu šajā kvalifikācijā nebūs.

Baumanis startē otrajā braucienā, šoreiz teicami paņem startu, izvairās no pirmā līkuma "pudeles kakla" un aizbrauc kā otrais aiz Tomasa Heikinena. Jānis ar Tomasu atraujas no sekotājiem, Baumanis džokerī iebrauc pirmspēdējā aplī, Heikinens pēdējā, bet "status quo" saglabājas, soms pirmais, Baumanis otrais. Heikinenam labākais rezultāts, Jānis ir vēl arī aiz Šaidera. Vēl divi braucieni un astoņi piloti.

Pirmajā braucienā korektu, bet interesantu cīņu aizvadīja Rīgas posma debitants, bijušais F-1 pilots Alekss Vurcs, kuram gan nācās atzīt divu skandināvu un viena vācieša pārsvaru. Uzvarēja Timo Šaiders, aiz sevis atstājot divus "Olsbergs MSE" braucējus Kevinu Eriksonu un Robinu Larsonu. Vurcs ceturtais, Olivers Benets piektais.

Sākas otrā kvalifikācija "Supercar" klasei.

Rallijkross Biķerniekos...

Pēc divām kvalifikācijas kārtām labākā starpposma punktu summa ir Marklundam (95), otrais ir Nitišs (92), Reimons - trešais (87).

Reinim labākā starta reakcija, bet vadībā izraujas Reimons. Viņš gan no pirmā līkuma izbrauc pēdējais, jo arī šajā braucienā tur ir sadursme. Nitišs no tās veiksmīgi izvairās un aizbrauc kā līderis. Sabo un Minnihs pirmie iebrauc džokerī, ļaujot Reimonam pacelties uz trešo vietu. Rainis un francūzis džokerī iebrauc pēdējā aplī, no kura Nitišs izbrauc pirmais, bet Reimons ieņem trešo vietu vēl arī aiz Antona Marklunda. Un Reinis Nitišs ir otrās kvalifikācijas uzvarētājs!

Trešais brauciens iztiek bez lielām drāmām, tajā uzvar Dereks Tohils, bet ceturtajā avārijas seko viena otrai. Līdz finišam gan tiek visi pieci braucēji un uzvar Žans-Batiste Dubūrs ar labāko šīs kvalifikācijas rezultātu (līdz šim) - 3:33,388.

Arī otrais brauciens nav neko mierīgāks – ungāram Tamašam Karai falšstarts un "dāvanā" par to divi džokera apļi. Atkārtotajā startā Dubūrs aizlido kā lode vidiem garām, bet ar to samaksā pirmajā līkumā, kad tiek samīcīts no visām pusēm un paliek trases malā. Braucienā uzvar Karai, nesaktoties uz diviem džokera apļiem, arī "Csucsu" un norvēģis Ola Frēshaugs nobīda Magdu Andersoni uz ceturto vietu kopvērtējumā.

Eiropas "Supercar" klases otrā kvalifikācija sākas ar drāmu - pirmajā līkumā pēc starta četru mašīnu sadursme, no kuras izvairā tikai čehs Aless Fučiks. Pirmā no tās burzmas ārā tiek Magda Andersone, bet trases malā paliek Florēns Beduno. Magda Andersone izvēlas pareizāko taltiku, uzreiz izbrauc džokeri, saķer Fučiku un, kad viņš iebrauc džokerī, pabrauc čeham garām un uzvar braucienā. Ar dzimumu vienlīdzību rallijkrosā viss ir kārtībā.

Pēc divām kvalifikācijas kārtām lietuvietim un Arta Baumaņa komandas biedram Rokam Bacjuškam 100 punkti un pirmā vieta, otrais ir Gergelijs Martons (87), trešais – Aidars Nurijevs (87), ceturtais – Artis Baumanis (80).

Artim Baumanim izdodas otrs ātrākais starts, taču pēc pirmā līkuma viņš ir tikai ceturtais. Tā "vagoniņā" šis četrinieks aizvada visu braucienu, visi džokerī iebrauc pēdējā aplī un Baumanim tā arī paliek ceturtā vieta. Toties šis ir ātrākais brauciens no visiem un arī kvalifikācijas vērtējumā Artim ceturtā vieta. Arnis Odiņš otro kvalifikāciju pabeidz 16. pozīcijā.

Ceturtā brauciena uzvarētājs Arturs Jegorovs pārņem vadību kvalifikācijā, Odiņš jau nobīdīts uz 11. pozīciju.

Trešajā braucienā startē Arnis Odiņš un izcīna trešo vietu. Pēc starta notiek grūstīšanās un Arnis nonāk ceturtajā pozīcijā. Distances vidū malā nobrauc līderis Maskimiljens Eveno, igaunis Sīms Saluri izvēlas džokeri veikt pēdējā aplī, un tas ļauj Odiņam pacelties uz trešo vietu. Kopējā vērtējumā Arnim septītais laiks, vēl jābrauc astoņiem pilotiem.

Atkal neveiksmīgs ir Timurs Šigabudinovs, kura mašīna vēlreiz paliek trases malā. Uzvar šajā braucienā Amderss Hansens – 3:47,575. Otrajā braucienā skaistā cīņā ar Ondržeju Smetanu uzvar Jesse Kallio un izvirzās kvalifikācijas vadībā – 3:46,874.

Sākas otrā kvalifikācija "Super 1600" klasei.

Arī tāds ir autosports.

Arta un Jāņa Baumaņu tēvs un menedžeris Andris Baumanis par brīvajiem treniņiem un pirmo kvalifikāciju:Artim brīvie treniņi diezgan vienmērīgi, ritmiski, bez lieliem eksperimentiem, rezultāts stabils. Neskatoties uz to, ka Artim bija ārmala un tai ir pat zināmas priekšrocības uz pirmo līkumu Rīgas trasē, pirmajā kvalifikācijā nesanāca starts. Starta burzma, nesaprašanās arī ar komandas biedru par džokera stratēģiju. Spoteri bija izlēmuši, ka Artis pirmais iebrauks džoekrī, jo izskatījās, ka Rokam ir radušās problēmas ar mašīnu, kļuva lēnāks un Artis viņu sāka ķert rokā. Beigās kā ir, tā ir,Janim brīvajos treniņos inženieri izdomāja pamēģināt uzlabojumus pēc pēdējiem testiem Austrijā priekš Rīgas trases, bet nebija veiksmīgākie, pēc irmajiem bīvajiem treniņiem Jānis sūdzējās, ka nav jaudas. Nācās nomainīt turbīnu, bet to paguva tikai uz kvalifikāciju, jo nebija laika starp treniņu sesijām. Pirmajā kvalifikācija Jānis pats nopudelēja startu, iesprūda aiz Beneta un tur nekas labs nevarēja sanākt. Mašīnai tiek veikti daži remontdarbiņi un gatavojamies otrajai kvalifikācijai.

Starp braucieniem līdzjutēju burzma devās baudīt dažādās atrakcijas. Pieejami sacīkšu simulatori, radio vadāmās mašīnas, galda spēles, suvenīru veikali. Izklaidēties var gan pieaugušie, gan mazie.

Komisāri ir lēmuši, ka par sadursmi ar Līemu Doranu somam Niklasam Gronholmam piemērojams 20 sekunžu sods. Pēc pirmās kvalifikācijas rezultātiem Gronholms bija astotais, bet tagad nokritīs krietni zemāk, varētu būt, ka uz 16. pozīciju. Līdz ar to Jānis Baumanis paceļas uz 11. vietu.

Pēc pirmās kvalifikācijas Jānis Baumanis ir 12. pozīcijā.

Pamatīga burzma pirmajā līkumā pēc starta pēdējā kvalifikācijas grupā, kurā startē čempionāta līderis Johans Kristofersons, Līems Dorans, Kevins Hansens, Niklass Gronholms un Robins Larsons. Gronolms izbrauc drošības zonā un, atgriežoties trasē, ietriecas durvīs Doranam, bet neizsit angli no trases (arī viņu sadursmi vērtēs komisāri!). Kristofersons pa to laiku netraucēti un mierīgi veic savu braucienu, palielina pārsvaru līdz septiņām sekundēm, pārspēj Lēba ātrākā apļa laiku (48,340 sek.) un uzvar gan braucienā, gan pirmajā kvalifikācijā. Braucienā Kristofersons Lēbu pārspēja tikai par 0,009 sekundēm!

Baumanis pēc brauciena uzsvēra satraukumu startā. Viņam pēc šī brauciena ir motivācija vēl lielāka, jo rezultāts neesot labs.

Jānim Baumanim ne pārāk labs starts un pirmajā līkumā viņš iebrauc pēdējais, arī aiz Vurca un Beneta, kuri ir lēnāki braucēji. Vispirms Jānim no ceļa pabrauc nost Vurcs, kurš iebrauc džokerī jau 1. aplī, pēc tam arī Olivers Benets. Kad Jānim brīva trase, viņš var pietuvoties Taimijam Hansenam un Niko Milleram, taču augstāk par trešo vietu braucienā nepakāpjas. Kopējā vērtējumā pēc trim braucieniem Jānim 10. laiks.

Atkal pierādās, ka Sebastjenam Lēbam patīk Rīgas trase – otrā brauciena uzvarētājs Matiass Ekstroms nepārspēj francūža rezultātu un paliek otrais. Trešais ātrakais laiks Peteram Solbergam, kurš arī startēja otrajā braucienā.

Lēbam dienas ātrākais aplis 48,361 sek. Toties kaut kas av lāga ar Kevina Eriksona mašīnu, tā vairs nav vadāma. Braucienā uzvar Lēbs, orto vietu cīņā ar Timuru Timerzjanovu notur Gijoms Šišerī.

Un nu jau sākas galvenie notikumi - kvalifikācija pasaules čempionāta "Supercar" klasei!

Piektajā braucienā uzvaru Žans-Batiste Dubūrs, bet ar viduvēju rezultātu, ieņemot devīto vietu kopējā vērtējumā. Tādējādi pirma kvalifikācija Eiropas "Supercar" klasei noslēgusies, Reinis Nitišs ir trešais atrākais, redzējis konkurentu Reimonu kļūdāmies un var gaidīt nākamo braucienu.

Ko tik komandas neizdomā līdzjutēju uzmanības piesaistīšanai! Pie Petera Solberga komandas, piemēram, var nofrizēties!

Reinim Nitišam izdodas labs starts un viņš iekārtojas otrajā vietā aiz Sirila Reimona. Abi brauc cieši kopā un atraujas no sekotājiem, Reinis mēģina izprovocēt francūzi, bet Reimons brauc stabili. Nitišs džokerī iebrauc trešajā aplī, taču pēdējā aplī nespēj kāpināt ātrumu, lai apsteigtu Reimonu, kad tas iebrauc džokerī. Uzvara braucienā francūzim, Reinis finišē otrais, 0,524 sekundes aiz Reimona.Arī šis brauciens nebija ātrākais, Reimons kopējā vērtējumā lēnāks par Marklundu, Nitišs trešais ātrākais,

Reinis Nitišs pēc brauciena: "Sekoju Reimondam viegli, bija prieks viņu redzēt kļūdamies. Pats džokerī iebraucu pārāk piesardzīgi."

Ceturtajā braucienā brīdinājums norvēģim Kristianam Sabo par trases marķējuma neievērošanu jeb "trases nogriešanu", bet viņš uzvar savā braucienā. Tas gan nav ārākais, ungārs ir tikai otrais aiz Marklunda.

Komosāri izskatīs Dubūra un Brātena sadursmi!

Florēns Beduno neierakstās jau pirmajā līkumā pēc starta, viegli ieskrien drošības apmalē, bet turpina braucienu. Bratens džokera izejā saskrienas ar Dubūru, abi turpina cīņu, Brātens uzsit pa Dubūra mašīnu un francūzis sagriežas. Braucienā uzvar Brātens. Magda Andersone, kas bija vadībā līdz priekšpēdējam aplim, nepareizi saskaita apļus un "finišē" jau pēc trešā, ar to pazaudē visu un paliek pēdējā.

Otrā brauciena uzvarētājs Antons Marklunds pārliecinoši pārspēj Minniha rezultātu - 3:26,893.

Pirmajā braucienā ātrākais triju mašīnu konkurencē ir Renē Minnihs, kura rezultāts (3:30,979) būs pirmais atskaites punkts. Renis Nitišs startē priekšpēdējā, piektajā braucienā.

Sacensības turpinās ar pirmo kvalifikāciju Eiropas "Supercar" klasei, kurā – atgādinām – Reinis Nitišs var kļūt par šāgada čempionu!

Jau uz pirmajiem braucieniem Biķernieku trases tribīnes ir diezgan pilnas. Vēl ir atrodamas brīvas vietas, taču tas nebūs uz ilgu, jo vēl rinda bija pie ieejas trasē. Atmosfēra arī ir diezgan patīkama, cilvēki aktīvi atbalsta latviešu braucējus.

Un ir pirmais vāks! Čehs Marsels Suhijs izejā uz starta finiša taisni izbrauc uz diviem riteņiem, bet nenoturas un mašīna apmetas uz jumta. Braucējam viss kārtībā. Uz trim riteņiem līdz finišam knapi tiek arī norvēģis Larss Kristians Lote, bet braucienā uzvar Krievijas braucējs Aidars Nurijevs, kurš iespraucas stap Bacjušku un Baumani, tāpat kā šā brauciena otrās vietas īpašnieks ungārs Gērgelijs Martons. Līdz ar to Artis Baumanis pirmo kvalifikāciju noslēdz 4. vietā, Odiņš - 14.

Ceturtajā braucienā startē Arnis Odiņš, un šis sanāk viens no interesantākajiem. Pēc starta Arnis pabakstās ar somu Jesi Kallio, tad priekšpēdējā aplī, izbraucot no džokera, Smetana sagriež Kallio mašīnu, kurš līdz ar to palaiž garām visus pārējos braucējus. Arnis Odiņš izmanto šo situāciju un izrauj trešo vietu. Brauciens gan nav no ātrākajiem, uzvarētājs Jožefs Šusta kopējā vērtējumā ir tikai sestais, Odiņš – 12.

Trešajā braucienā uzvar igaunis Janno Ligurs, bet viņš ir tikai piektais ātrākais triju braucienu vērtējumā.

Artis Baumanis startē otrajā kvalifikācijas braucienā. Pirmajā līkumā neliela sadursme, kurā iesaistījies arī Artis, līderos izvirzās Isakserte, aiz viņa Roks Bacjuška un Baumanis no "Volland Racing". Abi komandas biedri pirmajā aplī izbrauc džokeri, lietuvietis saglabā līderpozīciju. Kad džokerī iebrauc Isakserte, Bacjuška ar Baumani nokļūst brauciena vadībā un tā arī finišē. Artis no Rokas atpaliek 2,037 sekundes, bet pēc diviem braucieniem viņi ir ārtākie "Super 1600" klases braucēji.

Sākas kvalifikācija "Super 1600" klasē!

Sacensības tikko sākušās bet daži braucēji jau dabūjuši naudas sodus par neierašanos uz dalībnieku sapulci (kas tiek penalizēts ar 250 eiro), bet citi jau pazaudējuši 15 kopvērtējuma punktus par trešā dzinēja izmantošanu. No "Wordl RX" braucējiem tas ir Timijs Hansens, vēl arī Anderss Brātens un Florēns Beduno no Eiropas "Supercar" klases.

Laiks mūs un dalībniekus turpina lutināt, rīts ir dzestrs, bet patīkami spīd saule. Liela atšķirība no tā, kāds Latvijas posms bija pirms diviem gadiem, kad lietus gāza kā no spaiņa.

Pimajos treniņbraucienos ātrākais apļa laiks Matiasam Ekstromam ("Audi"), Peters Solbergs ("Volkswagen") ir otrais, Jānis Baumanis ("Ford") – 15. Šie rezultāti gan nav ņemami pārāk nopietni, jo piloti vēl pielāgo mašīnas šai trasei, trenē starta procedūru, un visi tiek vērtēti kopā, ne pa klasēm.

Tribīnes patiešām ar katru gadu sāk pildīties arvien ātrāk, un arī šogad pirmais trases teritorijā iegāja tas pats līdzjutējs, kurš iepriekšējos divos gados bija pirmais rindā pie vārtiem. Godam nopelnīts "high five" no galvenā organizatora Raimonda Strokša!

Tā diena ir klāt, kad Biķernieku trase un Latvija uzņem pasaules rallijkrosa čempionātu!