Katru valsti pārstāv četri sportisti – tie ir divi MX85 klases braucēji, viens MX125 klases braucējs un viens MX2 klases braucējs, kurš vēl nav sasniedzis 21 gada vecumu. Šogad izlasē startēs – MX85 klasē Kārlis Alberts Reišulis no Krimuldas un ikdienā pārstāv motoklubu "Rodeo" un Aleksis Araids no Ikšķiles un ir Kārļa komandas biedrs. MX125 klasē Ralfs Edgars Ozoliņš ir no Vecumnieku novada un šogad pārstāv komandu "Salacas Kauss", savukārt MX2 klasē pie starta barjeras stāsies dobelnieks Arnolds Sniķers "MX4 Dobele".

Fīlips Kempelis, Latvijas Junioru izlases vadītājs: "Izlases sastāvs ir gana spēcīgs un konkurētspējīgs, lai pacīnītos par augstām vietām. Dodoties uz šādām sacensībām, mērķis ir uzlabot pagājušā gada sniegumu. Ne visu valstu izlašu sportisti ir publicēti, tādēļ grūti vēl komentēt mūsu sportistu priekšrocības vai trūkumus. Noteikti aicinām apmeklēt šīs sacensības Latvijas līdzjutējiem, lai mūsu sportisti izjustu atbalstu trases malā, turklāt Gdaņska ir Polijas kūrortpilsēta, līdz ar to sacensību apmeklējumu iespējams apvienot ar atvaļinājumu, tikai 750 km no Rīgas."

Arnolds Sniķers, MX2 klases braucējs: "Esmu ļoti gandarīts par to, ka esmu iekļauts Eiropas nāciju izlasē, sacensību formāts man šķiet interesants gan sportistiem, gan līdzjutējiem, un ar nepacietību gaidu šīs sacensības. Mērķis ir darīt visu, kas manos spēkos, un virzīt komandu pēc iespējas augstāk. Polijas trasēs līdz šim neesmu bijis, bet domāju, ka priekšrocības mums būs ar līdzīgajiem laikapstākļiem un cieto trases segumu, kas varētu līdzināties, piemēram, Dobeles moto trases segumam."



Sacensības norisinās trīs dienas – pirmajā dienā ir tehniskā kontrole un komandu prezentācija, otrā dienā brīvie treniņi un kvalifikācijas braucieni, un trešā dienā – galvenie finālbraucieni. Latvijas izlase šajās sacensībās piedalīsies ceturto reizi un katru gadu izdevies sniegumu uzlabot: 2013. gadā – 11. vieta; 2015. gadā – 9. vieta; bet pagājušajā gadā – 8. vieta.

Izlasē nevar piedalīties šā brīža spējīgākais MX85 klases sportists – Edvards Bidzāns (MX Moduls), jo viņš piedalīsies ADAC Vācijas čempionātā.