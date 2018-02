Priekšpiedziņas (2WD) klasē "Pro" grupā sezonas uzvarētājs Otto Birznieks, "Am" grupā – Dinārs Tučs. Aizmugures piedziņas (RWD) klasē "Pro" grupā uzvara Kasparam Mamonam, bet "Am" grupā – Artūram Vilciņam.

Savukārt pilnpiedziņas klasē "Pro" grupā uz pirmā pjedestāla pakāpiena jau otro sezonu pēc kārtas – Artis Vicinskis; bet "Am" grupā – Uldis Megnis. Jāpiemin, ka visiem "Am" grupu uzvarētājiem šī bija pirmā sezona "333" Ziemas kausā.

Sezonas noslēdzošais "Neste" klasiskā formāta posms norisinājās pienācīgos ziemas laikapstākļos, kas bija pārbaudījums visiem dalībniekiem, jo segums un saķere trasē nepārtraukti mainījās.

2WD klasē "Am" grupā par "Neste" klasiskā formāta posma uzvarētāju kļuva Uldis Megnis, kurš šosezon pirmo reizi startēja šajā ieskaites grupā, otrā vieta Neldai Žentiņai, bet trešā – junioram Kristam Zideram.

Kopvērtējumā uz augstākā pjedestāla pakāpiena Dinārs Tučs, kurš visas sezonas laikā rādīja ļoti pārliecinošu sniegumu, otrā vieta Kristam Zideram, bet trešā – Neldai Žentiņai.

2WD klasē "Pro" grupā sīvas cīņas starp jau ļoti pieredzējušiem braucējiem, šoreiz ātrākais – Modris Žentiņš, otrā vietā Aivo Gailītim, bet trešā – Otto Birzniekam.

Kopvērtējuma rezultāti saglabājās ļoti blīvi visas sezonas garumā, un tikai par trīs punktiem apsteidzot Aivo Gailīti, šosezon pirmais Otto Birznieks, bet uz trešā pjedestāla pakāpiena – Modris Žentiņš.

RWD klasē "Am" grupā jau otro posmu pēc kārtas ātrākais bija Gatis Ģērmanis, aiz sevis atstājot Andri Aizpurieti, kurš šosezon piedalījās pirmo reizi, un Rūdolfu Kraukli.

Lai arī Gatis Ģērmanis pēdējos posmos rādījis ļoti pārliecinošu sniegumu, šīs sezonas debitants Artūrs Vilciņš pirmajos posmos iekrājis bija pietiekami punktus, lai kļūtu par sezonas kopvērtējuma uzvarētāju. Trešajā vietā – Kristaps Pliķēns.

RWD klasē "Pro" grupā šogad trīs izteikti sezonas līderi, kas ne pirmo gadu viens otru izaicina – Kaspars Mamons, Aigars Tīdmanis un Raivis Galviņš. Bija skaidrs, ka uzvara 5. posmā nozīmētu arī uzvaru sezonas kopvērtējumā. Līdz ar to bija vērojama saspringta cīņa līdz pat sacensību pēdējam aplim, kurā ātrāko laiku uzstādīja Kaspars Mamons, tādejādi kļūstot par posma un arī kopvērtējuma uzvarētāju. Otrā vieta Aigaram Tīdmanim, bet trešā – Raivim Galviņam.



4WD "Am" grupā "Neste" klasiskais formāts īpaši pateicīgs bija Uldim Megnim, kuram uzvara ne tikai 2WD "Am", bet arī 4WD "Am" grupā, otrā vieta Mārtiņam Ozoliņam, bet trešā – Kristapam Mazūram.

Uldis Megnis ar uzvaru šajā posmā nodrošināja sev vietu arī uz pjedestāla augstākā pakāpiena sezonas kopvērtējumā, otrajā vietā atstājot savu sīvāko konkurentu Mārtiņu Ozoliņu, bet trešā vieta Modrim Feodorovam.

4WD "Pro" grupā izvērtās īpaši saspringts fināls, diviem labākajiem dienas braucējiem vienāds punktu skaits, bet ņemot vērā arī 3. braucienu, pirmā vieta Artim Vicinskim, otrā Sandim Eisleram, bet trešā – Valtam Zvaignem.

Artis Vicinskis jau otro sezonu pēc kārtas arī labākais kopvērtējuma tabulā, aiz sevis atstājot Jāni Hānu un debitantu Mārci Stūrišku, kurš sastādīja sīvu konkurenci jau pieredzējušiem braucējiem un sezonas laikā vairākkārt uzstādīja ātrākos apļa laikus.

"333" Ziemas kausa 2017/2018 sezona noteikti paliks atmiņā kā apmeklētākā sezona čempionāta vēsturē, kopumā sezonas laikā uz starta izgāja 200 dalībnieki, no kuriem 90 dalībnieki nekad iepriekš "333" Ziemas kausā nebija piedalījušies. Šajā sezonā arī bagātīgākais balvu fonds čempionāta vēsturē un unikāla balva sezonas uzvarētājiem – brauciens uz Gruzijas trasi "Rustavi International Motorpark".