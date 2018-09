Jau šajā nedēļas nogalē, no 14. līdz 16. septembrim Polijas pilsētā Kielcē norisināsies 2018. gada Eiropas čempionāta noslēguma ceturtais posms enduro un paralēli Eiropas Nāciju kauss komandu vērtējumā, kurā startēs Latvijas Veterānu izlase, portālu "Delfi" informēja Latvijas Motosporta federācijā.

Šogad Veterānu izlasē startēs pieredzējušie enduro braucēji – brāļi Jānis un Einārs Vinteri, Lauris Ermanis un motokrosa veterāns Leons Kozlovskis, bet enduro sportists Edgars Siliņš piedalīsies individuāli.

Eiropas Nāciju kausā enduro piedalās komandas, kurās ir četri dalībnieki. Trīs labākos un ātrākos apļa laikus ieskaita komandu vērtējumā. Šis sacensību formāts atšķiras ar to, ka sacensības norisināsies nevis divas, bet trīs dienas. Piektdien un sestdien sportistiem, kā ierasts, būs jābrauc enduro sacensības. Trešajā sacensību dienā būs pārbrauciens līdz krosa trasei un tad pēc nāciju kausa principa – kross, kurā visi sportisti startēs no kopējās starta barjeras. Būs jānobrauc noteikts apļu skaits, līdzīgi kā motokrosā.

Sarunā ar pieredzējušo un meistarīgo enduro braucēju Eināru Vinteru ("JVE Moto Team"), viņš pastāstīja, ka jau sezonas sākumā bija plāns doties un piedalīties vismaz vienā Eiropas Nāciju posmā. "Tad, kad runājām sezona vēl bija tikai iesākusies. Ja visi normāli nobrauks, labi jutīsies, tad jau var veidot komanda un braukt." Eināram trase Polijas pilsētā Kielcē ir zināma. Šajā trasē pirms vairākiem gadiem viņš ieguva pirmo vietu Senioru klasē. "Aizbraukšu, vēlreiz pamēģināšu, redzēs kā veiksies šoreiz. Vesels esmu, braukšu," teic Einārs Vinters.

Arī Jānis Vinters ("JVE Moto Team") Polijā organizētajās sacensībās braucis vairākkārt un atzīst, ka ļoti iespējams, arī Kielces trasē. "Paredzu, ka apstākļi būs līdzīgi kā Latvijā un mēs kā komanda varēsim parādīt savu labāko sniegumu. Es tā ceru. Brālis Einārs teica, ka atceras, ka tur ir smilšains segums un posmi lietus laikā slideni." Jānis piebilst, ka ir izveidota "ļoti spēcīga komanda, universāla. Pēc kondīcijas un gatavības esam līdzīgi braucēji." Runājot par konkurentiem, sportists atzīst, ka ļoti spēcīgi ir Somijas un Zviedrijas enduro braucēji. "Pārējos jau skatīsim uz vietas," tā Jānis Vinters.

Lauris Ermanis ("Motosports RT") stāsta, ka arī viņš Polijā ir piedalījies sacensībās un Kielces pilsēta viņam asociējas ar "2004. gadā Pasaules Nācijās ieguvām līdz šim augstāko vietu – 11. Vēl esmu pāris Eiropas čempionāta posmos tur braucis." Sportists stāsta, ka "vieta latviešu sportistiem ir ļoti piemērota. Trases apvidus aptuveni zināms. Segums piemērots mums. Tas līdzīgs kā Latvijā, mīksts. Nav arī daudz augstu kalnu. Mums ir spēcīga komanda. Domāju, ka ar šādu komandas sastāvu viss ir iespējams. Mērķis ir iekļūt top trijniekā. Braucam pilnā sastāvā. Visi esam pieredzējuši braucēji. Pašiem jānobrauc labi, un viss būs labi."

Veterānu klases motokrosa meistars, pieredzes bagātais Leons Kozlovskis ("MX Ādaži") Eiropas čempionāta enduro posmā piedalīsies pirmo reizi. Tas motosportistam būs kas jauns. "Ar divtaktu motociklu neesmu braucis 16 gadus. Pirms pāris dienām patrenējos ar enduro motociklu. Kāds būs rezultāts, to mēs redzēsim sacensībās. Ar motociklu braukt es māku, bet klasisko enduro neesmu braucis 12 gadus." Sportists atceras, ka pirms 12 gadiem braucis vienu sezonu enduro. "Kaut kas man patika, kaut kas nepatika. Tāpēc arī aizgāju no enduro un atgriezos motokrosā. Kā būs tagad, pateikšu, kad atbraukšu no Polijas," saka Leons. "Kamēr nepamēģināšu, tikmēr nesapratīšu. Viegli nebūs. Galvenais, lai visi nobraucam līdz galam un viss būs "forši". Komandas biedriem liela pieredze. Visu saliksim kopā, tad rezultāts būs, un galvenais, lai veiksme ar mums. Tad jau viss būs kārtībā," pozitīvs ir Leons Kozlovskis.

E1 klases sportists Edgars Siliņš ("Motosports RT"): "Eiropas Nāciju čempionātā Polijas pilsētā Kielcē par Latvijas vārdu cīnīšos individuāli. Cerams, ka šogad Veterānu klases braucēji parādīs labāko rezultātu un kāps uz goda pjedestāla."

Latvijas motosporta federācijas Enduro komisijas vadītājs Kaspars Ērkulis: "Man ir liels prieks par mūsu sportistiem un par to, ka šogad izdevās izveidot sastāvu Eiropas Nāciju kausā Veterānu izlasei." Enduro komisijas vadītājs atzīst, ka ir izveidota ļoti laba komanda ar spēcīgu sastāvu. "Uzvārdi runā paši par sevi. Šī gada mērķis ir iekļūt top trijniekā. Veterānu izlases komandas vadītājs ir titulētais Eiropas enduro braucējs Artūrs Robežnieks, kas palīdzēs ar padomu sportiskajā jomā, kā arī organizēs komandas sadzīves jautājumus. Šī ir ļoti laba iespēja mums pierādīt, ka Latvija ir un paliks motosporta lielvalsts, kā arī to, ka šis sporta veids ir labi attīstīts. Ar katru brīdi tas gūst arvien lielāku popularitāti sabiedrībā. Vēlu veiksmi mūsu sportistiem sacensībās," panākumus un augstus sasniegumus mūsu latviešu sportistiem novēl Kaspars Ērkulis.