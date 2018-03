Dokumentālā filma "Zelta Gads" seko pieciem latviešu motorsportistiem un viņu gaitām 2017. gadā – Paulam Jonasam pasaules motokrosa čempionātā, pasaules rallijkrosa čempionāta dalībniekiem Jānim Baumanim un Reinim Nitišam, Konstantīnam Calko, kurš startēja leģendārajās autosacīkstēs "24 Hours of Le Mans", un Kristapam Blušam, kurš otrpus Atlantijas okeānam sacentās ASV notiekošajā čempionātā "Formula Drift".

2017. gads atnāca ne tikai ar nozīmīgiem motorsporta notikumiem Latvijā – pasaules rallijkrosa čempionāta posmu Rīgā, pasaules motokrosa čempionāta posmu Ķegumā, Eiropas rallija čempionāta posmu Liepājā un citiem –, bet arī ar neparasti plašu Latvijas sportistu pārstāvniecību paša augstākā līmeņa starptautiskajās sacensībās. Latvijas sportistus vadīja ambīcijas ne vien piedalīties, bet arī cīnīties par augstvērtīgiem rezultātiem trasēs, par centienu vainagojumu kļūstot Paula Jonasa pasaules čempiona titulam motokrosā.

"Sportistu panākumi mūs bieži sasniedz tikai kā ziņu virsraksti un sauss faktu izklāsts, neatklājot pat mazāko daļu ieguldīto pūļu aisberga virsotnes. Kad pagājušā gada pavasarī kļuva skaidrs, ka vairākiem Latvijas sportistiem ir gaidāma viņu līdzšinējo gaitu kulminācija, un Konstantīns Calko piedalīsies Lemānas 24 stundu sacensībās – tad radās pārliecība, ka mūsu acu priekšā var izvērsties īpašs gads, un šādu sezonu nepieciešams dokumentēt," skaidro filmas idejas autors, žurnālists Ilmārs Līkums.

"Kas ir šie sportisti, kas ir cilvēki komandās ap viņiem, kāds ceļš jāmēro, lai nonāktu motorsporta elitē, kādam domāšanas veidam jāseko, kādas ir svarīgākās sezonas gaitā gūtās atziņas un galu galā, kas ir no zelta – medaļa vai ceļš uz to? Tie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem meklētas atbildes filmā "Zelta Gads".

Vēlos teikt īpašu pateicību filmas projekta partneriem – Latvijas Automobiļu federācijai, Ceļu satiksmes drošības direkcijai, "Neste Latvija", "Red Bull" un "RA Events" –, kuri novērtēja ideju, uzticējās filmas komandai un sniedza atbalstu, lai būtu iespējams doties uz sacensībām trīs kontinentos un sekot notikumiem patiesi starptautiskā mērogā," tā Ilmārs Līkums.

Filmas pirmizrāde plānota pēc nepilna mēneša, aprīļa sākumā.