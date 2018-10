Pirmajā sesijā nīderlandietis Verstapens Mehiko trases apli veica vienā minūtē un 16,656 sekundēs, par 0,483 sekundēm pārspējot austrālieti Rikjardo.

Nākamos labākos rezultātus uzrādīja "Renault" piloti Karloss Sainss juniors no Spānijas un Niko Hilkenbergs no Vācijas, kuri bija vairāk nekā sekundi lēnāki. Piektais bija galvenais titula pretendents, brits Lūiss Hamiltons no "Mercedes", bet pirmo sešinieku noslēdza viņa komandas biedrs Valteri Botass no Somijas.

Ar septīto rezultātu samierinājās Hamiltona tuvākais sekotājs kopvērtējumā, vācietis Sebastjans Fetels no "Ferrari", bet astotais bija viņa komandas biedrs Kimi Raikonens no Somijas.

Arī otrajā sesijā ātrākais bija Verstapens, kura rezultāts bija viena minūte un 16,720 sekundes. Šoreiz Rikjardo parādīja sīvāku pretestību un savam komandas biedram zaudēja 0,153 sekundes, kas deva otro vietu.

Vairāk par sekundi atpalika Sainss juniors, kurš bija trešais, ceturto rezultātu uzrādīja Fetels, piektais bija Hilkenbergs, bet pirmo sešinieku noslēdza jaunzēlandietis Brendons Hārtlijs no "Toro Rosso". Aiz viņa bija Hamiltons, astoto vietu ieņēma Raikonens, bet devītais bija Botass.

Vēl viena treniņbraucienu sesija notiks sestdien, kad būs arī kvalifikācija, bet Meksikas Lielās balvas izcīņa notiks svētdien.

Pirms sezonas noslēdzošajiem trim posmiem Hamiltons kopvērtējumā iekrājis 346 punktus, kamēr Fetelam ir 276 punkti, trešo vietu ar 221 punktu ieņem Raikonens, bet ceturtais ar 217 punktiem ir Botass. Piektajā pozīcijā ar 194 punktiem ir Verstapens, kamēr pirmo sešinieku ar 146 punktiem noslēdz Rikjardo.

Trīs posmos piloti var tikt pie maksimāli 75 punktiem, bet Hamiltons Fetelu apsteidz par 70 punktiem, līdz ar to britam Meksikas posmā titula nodrošināšanai pietiks ar septīto vietu.

Konstruktoru kausā līdere ar 563 punktiem ir "Mercedes", kamēr "Ferrari" iekrājusi 497 punktus. Pirmo trijnieku savukārt ar 337 punktiem noslēdz "Red Bull".

Šajā F-1 sezonā braucējiem ir jāveic 21 posms. Salīdzinot ar pagājušo sezonu, no kalendāra ir izņemts Malaizijas etaps, taču sacīkstes atgriezās Francijā un Vācijā.

Pagājušajā sezonā kopvērtējumā triumfēja Hamiltons, kurš izcīnīja savu ceturto titulu karjerā, bet komandu vērtējumā "Mercedes" palika nepārspēta ceturto gadu pēc kārtas.