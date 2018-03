Paredzēts, ka Nitišs startēs visos piecos "Euro RX" posmos. Nitiša rīcībā būs "M-Sport" rūpnīcā būvēta "Ford Fiesta RX Supercar" automašīna.

"Savā braucēja karjerā man tikai vienu reizi, "Olsbergs MSE" laikā, bijusi salīdzinoši brīva starpsezona, kad nav jādomā par jaunu līgumu un ceļu, kādā turpināt savu karjeru," saka Reinis. "Arī šogad mēs ilgu laiku izskatījām daudz un dažādus variantus, ko darīt turpmāk – varu apstiprināt, katru reizi skaitīt visus "par" un "pret" ir ļoti, ļoti sarežģīts process, kas prasa nevienu vien nervu šūnu."

"Tikai laiks rādīs, vai šis bijis pareizais lēmums, bet vienu varu teikt droši – kedas uz vadža vēl neesmu gatavs kārt!" par nākotnes izredzēm Reinis Nitišs.

"Izvērtējot 2018. gada plānus, man bija būtiski gan turpināt sacensties rallijkrosā, gan saglabāt vietu "padokā", tāpat arī nodrošināt iespēju startēt Biķerniekos – savu fanu un atbalstītāju klātbūtnē. Svarīgi bija arī parūpēties par iespējami augstvērtīgu savu prasmju izkopšanu," norāda Reinis. "Par labu "SET Promotion" izlēmām, jo mums iepriekš izvērtusies veiksmīga sadarbība, turklāt, komandā kā konsultants darbojas pasaules rallija čempions Markuss Gronholms, kura padomi noteikti ļaus uzlabot manu sniegumu. Cik man zināms, komandai šogad būs uzticētas vairākas automašīnas, kas startēs dažādās klasēs – lai gan noslodze būs liela, paļaujos uz komandas iepriekš demonstrēto profesionalitāti augstvērtīgi veikt visus pienākumus."

"Nespēlēsim liekas paslēpes, rallijkrosa pasaules finansiālajā pusē šogad nav notikušas būtiskas izmaiņas, un pilotiem joprojām ir jānodrošina nozīmīga daļa gada budžeta. Turklāt, šī maksa gadu no gada tikai paaugstinās – komandas cīņā par goda pjedestālu vēlas ieguldīt arvien lielākus līdzekļus," norāda Reiņa tēvs un menedžeris Aigars Nitišs. "Augot rallijkrosa popularitātei, čempionātam pievienojušies vairāki autoražotāji, kam ir sava mārketinga stratēģija. Līdz ar to šādas komandas pamatsastāvā Latvijas autosportistam vietu šogad varēja nodrošināt vien ar ļoti lielu budžetu, kas kompensētu Latvijas mārketinga tirgus lielumu. Savukārt privātas komandas sastāvā pasaules čempionātā sasniegt augstu rezultātu un dalību finālā šogad būs liela veiksme – bet starts augstākajā līgā nav mūsu šī brīža "pašmērķis"."

"Apzinoties mūsu finansiālās iespējas, izvērtējot visus piedāvājumus, šoreiz izlēmām pakāpties vienu solīti atpakaļ uz Eiropas čempionāta "Supercar" klasi, kurā varēsim kvalitatīvi startēt visos posmos. Turklāt, tas ļaus saglabāt iespēju sezonas laikā piedalīties arī citās sacensībās, lai Reinis varētu turpinātu savu izaugsmi," saka Aigars Nitišs.

Reini Nitišu un "SET Promotion" saista sena vēsture – pirmo reizi sadarbība uzsākta 2013. gadā, kad Nitišs startēja Eiropas čempionātā "Super1600" klasē un izcīnīja Eiropas čempiona titulu.

Somu rallijkrosa komanda SET Promotion tika izveidota 2003. gadā, un kopš tā laika ir iekrājusi nozīmīgu pieredzi un zināšanas rallijkrosa automašīnu apkalpošanā gan priekšpiedziņas, gan arī pilnpiedziņas klasēs. Lai gan komandas nesenākie panākumi saistās ar priekšpiedziņas "Super1600" klasi, "SET Promotion" pērn spēra soli savā attīstībā, apkalpojot "World RX" startējušo komandu "GRX" un Niklasu Gronholmu, ar kura pērn izmantoto "M-Sport Ford Fiesta RX Supercar" auto šogad startēs Reinis Nitišs.

"Ir patiešām lieliski, ka atkal varēsim strādāt kopā ar Reini! 2013. gadā mēs izcīnījām Eiropas čempiontitulu "Super1600" klasē, un tagad mērķis ir izdarīt to pašu arī Supercar klasē. Tas noteikti būs ļoti sarežģīti, bet mēs esam gatavi smagi strādāt, lai to sasniegtu. Turklāt, neskatoties uz savu jauno vecumu, Reinis ir iekrājis jau ļoti nozīmīgu pieredzi augstākās raudzes rallijkrosa sacensībās, kas ļauj cerēt uz labiem rezultātiem sezonas gaitā. Tāpat Reiņa Nitiša pievienošanās SET Promotion lieliski atbilst mūsu un GRX kopīgajai stratēģijai, palīdzēt jaunajiem rallijkrosa pilotiem – no paša pirmsākuma "RX Academy" līdz pat startam "World RX"," uzsver "SET Promotion" vadītājs Jusi Pinomaki.

Reinis Nitišs FIA Eiropas rallijkrosa čempionātā debitēja 2012. gadā ar priekšpiedziņas" Super1600" klases auto un jau nākamajā sezonā izcīnīja tobrīd augstāko tirulu rallijkrosā – Eiropas čempiona nosaukumu.

2014. gada sezonā Reinis Nitišs pieteicās startam jaunizveidotajā pasaules rallijkrosa čempionātā ("World RX") ar pilnpiedziņas "Supercar" auto un "Olsbergs MSE" komandas sastāvā aizvadīja spožu sezonu, pasaules čempionāta noslēdzot kopvērtējuma 3. vietā.

Arī trīs nākamos gadus Reinis Nitišs dažādu komandu sastāvā startēja FIA pasaules rallijkrosa čempionātā "Supercar" klasē.

2018. gada FIA Eiropas rallijkrosa čempionāta kalendārs "Supercar" klasei:

14.-15 aprīlis Spānija

12.-13. maijs Beļģija

30. jūnijs - 1. jūlijs Zviedrija

1.-2. septembris Francija

15.-16. septembris Latvija