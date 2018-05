Nitišam šīs būs piektās sacensības Žila Tašenī vārdā nosauktajā un 1149 metrus garajā trasē, un otrās, kurās viņš startēs ar "SET Promotion" komandas apkalpotu "M-Sport Ford Fiesta Supercar" auto.

"Lai gan pirmais Eiropas čempionāta posms notika pirms četrām nedēļām Spānijā, šis pēdējais mēnesis man bijis ļoti piepildīts ar dažādām autosporta aktivitātēm. Pāris dienas Somijā strādāju ar "RX Academy" jaunajiem rallijkrosa talantiem, tāpat klātienē biju piesnigušajā pasaules rallijkrosa čempionāta posmā Portugālē, kur manā pārraudzībā bija "SET Promotion Super1600" komanda," stāsta jēkabpileitis. "Pagājušajā nedēļā ar līdzīgiem pienākumiem devos uz Zviedriju, kur Holjesā sākās "RallyX Nordic" sezona. Papildus tam piedalījos arī rallija stenogrammas un braukšanas treniņos, lai sagatavotos vēl pēc nedēļas paredzētajam "Rally Talsi". Droši varu teikt, ka autosporta duna mani nav pametusi ne uz mirkli!"

"Sākot ar Beļģijas posmu, Eiropas čempionātam pievienosies divkārtējais RX2 čempions Sirils Reimonds, domāju, ka arī 2017. gada čempions Antons Marklunds vairākas naktis meklējis variantus, kā uzlabot savu sniegumu," par gaidāmajām sacensībām saka Nitišs. "Bet arī mana komanda nav sēdējusi rokas klēpī salikusi – esam analizējuši Niklasa Gronholma pērnā gada datus, un redzam, ka Metē trasē varam uzrādīt konkurētspējīgus apļa laikus."

Atšķirībā no citiem posmiem Beļģijā treniņbraucieni notiks jau piektdien, kas ļaus pirmos iespaidus gūt vēl vienu nakti pirms kvalifikācijas braucieniem, tādējādi būs vairāk laika novērst kādus trūkumus. "Protams, tas strādās arī uz otru pusi, ja kādam no konkurentiem uzreiz neizdosies atrast piemērotākos mašīnas regulējumus – arī viņiem būs šis papildu laiks," uzsver Reinis. "Katrā ziņā, nedomājot par to kas notiks blakus garāžās, mēs centīsimies izdarīt savu darbu tā, lai varētu cīnīties par uzvaru!"