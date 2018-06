Sākotnēji izskanēja informācija, ka Rikjardo pēc ģeneratora bloka nomaiņas viņa bolīdā varētu tikt piemērots 10 starta vietu sods, bet jaunākā informācija liecina, ka austrālietis no tā var izvairīties ,jo komanda nolēmusi izmantot to pašu MGU-K bloku, ko Ķīnas posmā.

"Pagaidām atbilde ir noliedzoša," par iespējamo sodu saka Rikjardo. "Ja kaut kas atgadīsies treniņos un mums būs kaut kas jānomaina, tad es saņemšu sodu. Pagaidām mums ir pietiekami daudz rezerves daļu, lai varētu iztikt šajā nedēļas nogalē."

"Domāju, ka sods varētu būt uz Francijas "Grand Prix". Kad uzzināju par iespējamību tikt sodītam Kanādā, es teicu, ka labāk jebkur citur, tikai ne te," atzīstas austrāliešu pilots. "Monreālā ir sarežģīti veikt apdzīšanas manevrus, bet saņemt sodu pēc veiksmīgi aizvadītām sacensībām ir tas pats, kas negaidīts bezvējš burās. Uzvarēt divās sacīkstēs pēc kārtas būtu forši, bet, ja es startēšu no 15. pozīcijas, izredzes būtu niecīgas."

Rikjardo uzvarējis divos no šosezon aizvadītajiem sešiem posmiem un čempionāta kopvērtējumā ieņem trešo vietu, par 38 punktiem atpaliekot no līdera Lūisa Hamiltona un 24 – no Sebastjana Fetela.