Austrāliešu pilota Daniela Rikjardo aiziešanā no Pirmās formulas ( F-1 ) pasaules čempionāta komandas " Red Bull " nav vainojamas nesaskaņas, sacīja sportists.

Jau ziņots, ka 29 gadus vecais Rikjardo nākamajā sezonā brauks "Renault" komandā, ar ko austrālietis noslēdzis līgumu uz diviem gadiem.

Līdz šim Rikjardo bija "Red Bull" sistēmas produkts, bet viņa F-1 karjera iesākās "Hispania Racing" vienībā, pēcāk sportistam pārceļoties uz "Toro Rosso". Savukārt "Red Bull" rindās austrālietis startē jau piekto sezonu.

"Nekad neesmu teicis, ka es "Red Bull" komandā justos nemīlēts. Mana pāreja gan vairāk saistīta ar to, ka, laikam ejot, bija iestājusies rutīna – gadu no gada devos uz vienu un to pašu rūpnīcu. Tas nedaudz noplacināja manas emocijas," atzina Rikjardo.

"Gribu pateikt skaidri – ar "Red Bull" komandu man nav bijušas nesaskaņas, un tas nav iemesls manai aiziešanai no vienības," uzsvēra austrālietis. "Nonācu punktā, kur jutu, ka esmu gatavs pārmaiņām. Tas bija ilgi pārdomāts lēmums, bet nebūt viegls."

Rikjardo savas F-1 karjeras laikā ir izcīnījis septiņas uzvaras, no kurām divas bijušas šogad. Pašlaik kopvērtējumā viņš atrodas piektajā vietā.