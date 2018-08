Šī Biķernieku trases daļa izceļas ar pamatīgām reljefa maiņām, nepārskatāmiem līkumiem un mazām drošības zonām, padarot to par neaizmirstamu piedzīvojumu gan braucējiem, gan skatītājiem.

Pēc diviem posmiem Baltijas drifta līderis ir Ēriks Ulass ar 194 punktiem, viņam ļoti tuvu seko Igaunijas brauciens Harolds Valdma ar 181 punktu, bet 3. vietā ir Ingus Jēkabsons ar 149 punktiem, kaut gan tur pat aiz Inga ir vēl pieci Igaunijas braucēji, tādēļ cīņa par to, kurš uzvarēs, būs ļoti sīva līdz pēdējiem tandēmiem.

FIA NEZ drifta čempionātā situācija ir mazliet citāda – tur pēc diviem posmiem līderis ir Mihkels Normans Tults ar 174 punktiem, kam seko vēl vairāki Igaunijas braucēji, bet tuvākais drifteris no Latvijas par cīņu uz goda pjedestālu NEZ drift ir Ingus ar 112 punktiem.

Tikmēr Latvijas drifta kausā šis būs pirmspēdējais posms, jo noslēgums būs oktobrī. "ProAm" klasē cīņa ir ļoti sīva, starp pirmajiem septiņiem pašlaik kopvērtējumā dominē uzvārds Bērziņš – pieci braucēji ar šādu uzvārdu ir TOP-7. Pirmais pašlaik ir Edmunds Bērziņš ar 342 punktiem, kam seko Jānis Bērziņš ar 340 punktiem, bet 3. vietā ir Intis Bērziņš ar 312,5 punktiem.



Tikpat sīvas cīņas notiek arī "Street" klasē, kam "Raganas katls" būs īsts pārbaudījums – trase ir īsa, tehniska un prasa uzdrīkstēšanos. LAF drifta komisija ilgi lēma, vai "Street" klasei šeit jānotiek posmam, bet braucēji izteicās, ka tomēr viņi grib aizvadīt posmu "katlā", kaut trase nav pietiekoši gara – drošības dēļ tās garums tiks pielāgots "Street" klasei. "Street" sacensības tiks aizvadītas svētdienā, 2. septembrī. "Street" klasē pirmo vietu ieņem Dāvis Mangalis ar 331 punktu, bet viņam seko Ansis Andersons un Matīss Krēsliņš.

"Raganas katls" piesaista braucējus un skatītājus ar savu specifiku, driftu nevērojam no tribīnēm, bet no trasē esošajiem kalniņiem, arī ieeja "Raganas katlā" ir no citas puses Biķerniekos. No dalībnieku parka nav iespējams redzēt trasi, tāpēc visi braucēji, mehāniķi, skatītāji satiekas vienuviet, iekšpus "Raganas katlam", lai kopā baudītu sacensības.

"Raganas katlā" abas dienas būs atvērtais dalībnieku parks, kuru noteikti izdosies ikvienam apmeklēt, jo nemaz citādi nav iespējams nokļūt līdz sacensību norises vietai. No trases malās esošajiem kalniņiem ir iespējams pārredzēt teju visu trasi. Arī šogad tiks izvietots video ekrāns skatītājiem trases ērtākai pārraudzīšanai. Turklāt šī ir tā reize, kad organizatori aicina skatītājus droši ņemt līdzi savus krēslus un pufus no mājām, lai ar komfortu baudītu driftu "Raganas katlā".

Biļetes ir pieejamas gan iepriekš pārdošana "Biļešu servisa" kasēs, gan "Circle K" par 10 eiro. Pēc 24. augusta biļetes maksās dārgāk. Biļetes cena ietver gan dalībnieku parku, gan skatītāju zonas, gan iespēju atkārtoti iziet ārā un iekšā no sacensībām. Bērniem un skolēniem vecumā līdz 16 gadu vecumam ieeja būs bez maksas.