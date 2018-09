Sesks / Francis pēc četriem no sešiem etapiem savā klasē ir pārliecinoši līderi ar 132 punktiem, kamēr 59 punktus no viņiem atpaliek "Opel Motorsport" komandas biedrs Toms Kristensons no Zvidrijas. Čempionāta pēdējais etaps notiks Latvijā, kur no 12. līdz 14. oktobrim risināsies Liepājas rallijs.

Sesks, braucot ar "Opel Adam R2" mašīnu, savā klasē uzvarēja iepriekšējos divos ERČ posmos, kas risinājās uz asfalta seguma, lai gan vairāk viņam patīk grants.

"Esmu dzimis zemē, kur ceļi ir tādi kā Polijā, bet man jāsaglabā miers un nav jādomā par situāciju čempionātā," pirms Polijas posma Seska teikto citē ERČ organizatori. "Polijā mērķis būs tāds pats kā visos sezonas rallijos - finišēt bez lielu kļūdu pieļaušanas."

"Opel Motorsport" ERČ junioru čempionātā piedalās piekto sezonu pēc kārtas. Pēdējos trīs gadus tieši ar "Opel" automašīnām ir izcīnīti Eiropas junioru čempiona tituli – 2015. gadā to paveica zviedrs Emīls Bergkvists, gadu vēlāk vācietis Marians Grībels, bet pērn pat tika gūta dubultuzvara, britam Krisam Ingramam apsteidzot somu Jari Hutunenu.

Šajā sezonā ERČ ir astoņi posmi, sešiem no tiem risinoties arī junioru ieskaitē.