Jānis paliek astotais

Savā pusfināla braucienā prestižākajā "SuperCar" klasē STARD vienības pilots Baumanis jau pirmajā aplī iebrauca džokerī un pēc tā bija ceturtajā vietā. Tikmēr jau startā automašīna noslāpa norvēģim Peteram Sūlbergam. Otrajā aplī latvieša auto ieskrēja zviedrs Kevinu Ēriksonu, abiem zaudējot diezgan daudz laika, bet šī brauciena laikā turklāt atkal sāka snigt.

Latvietis nekur augstāk tā arī netika, pusfinālā ierindojoties ceturtajā vietā un paliekot bez pusfnāla. Šajā braucienā uzvaru guva zviedrs Timijs Hansens, kurš spraigā cīņā pasteidza titulēto francūzi Sebastjanu Lēbu un Sūlbergu.

Savukārt no otra pusfināla brauciena finālā iekļuva pagājušās sezonas čempions Jūhans Kristofešsons no Zviedrijas, norvēģis Andreass Bakerūds un negaidīti arī francūzis Gorlēns Šišerī, kurš noslēgumā trešo pozīciju nosargāja arī pēc pieredzējušā zviedra Matīasa Ēkstrema uzbrukumus.

Uz fināla laiku jau bija pamatīgi sācis snigt. Tajā pārliecinošu uzvaru izcīnīja Kristofešsons, kuram sekoja Lēbs, bet trešais bija Sūlbergs. Svētdienas dienas pirmajā pusē gan sacensības pārsteidza laikapstākļi, jo Portugālē sniga sniegs, taču uz izšķirošajiem braucieniem trase bija diezgan sausa. Tiesa, otrajā pusfinālā atkal sāka snigt.

"Vairāk apmierināts ar rezultātu, taču pusfinālā mūs sagaidīja skarbi notikumi. Bija reāla iespēja braukt finālā, taču Kevins Ēriksons man to izbojāja. Ja paskatās uz apļa laikiem pusfināla pēdējos apļos, esam ļoti konkurētspējīgi un pat ātrāki par rūpnīcas komandām. Kad ir sauss, tad mums nav īpaši daudz izredžu ar viņiem cīnīties. Tad, kad līst lietus, vai, kā šai gadījumā snieg sniegs, varam būt tikpat ātri, vai pat vēl labāki.

Līdz ar to kopumā ar šo posmu esmu apmierināts, jo mašīnai atrastas vairākas nianses, lai būtu labs rezultāts. Ir pamats priecāties par to, kādi bijuši sezonas pirmie divi posmi. Nākamais pēc divām nedēļām gaidāms Beļģijā. Uz to varēšu doties ar paceltu galvu. Jāizanalizē regulējumi, lai Beļģijā saprastu, ko un kā darīt, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Liels prieks par Arti!" stāsta J. Baumanis.

Jau sestdien pēc veiktajām divām kvalifikācijām Baumanis atradās 11. vietā. Savukārt svētdien trešajā kvalifikācijas braucienā viņš uzrādīja desmito ātrāko laiku, bet ceturtajā bija astotais, summā ar 136 punktiem ieņemot desmito vietu. Tas latvietim ļāva iekļūt starp tiem 12 braucējiem, kas vēlāk svētdien sacentīsies pusfinālā. Tikmēr kvalifikācijā uzvaru ar 178 punktiem guva Bakerūds, no kura sešus punktus atpalika titulētais francūzis Sebastjans Lēbs.

Jau ziņots, ka pirms divām nedēļām sezonas pirmajā posmā Barselonā Baumanis tika līdz pusfinālam, beigās etapā ieņemot astoto vietu. Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc diviem posmiem līderis ar 53 punktiem ir Kristofešsons, kuram ar 44 punktiem seko Bakerūds, bet trešais ar 43 punktiem ir Sūlbergs. Savukārt Baumanis kopvērtējumā ar 22 punktiem atrodams astotajā vietā.

Arta triumfs

Tāpat svētdien noslēdzās kvalifikācija "Super1600" klases braucējiem Eiropas čempionāta ieskaitē, kur tikai 13.vietā palika Jāņa Baumaņa brālis Artis Baumanis. Jau pēc pirmās dienas "Volland Racing" komandas pilots bija 12.pozīcijā, bet atlikušajos divos kvalifikācijas braucienos bija 15. un desmitajā vietā.

Lai arī sākotnēji Baumanis pusfinālā neiekļuva, diskvalificēts tika viens no konkurentiem, kas latvietim ļāva iekļūt izšķirošajās kārtās. Savā pusfināla braucienā Latvijas autosportists pamanījās izcīnīt trešo vietu, sasniedzot finālu. Savukārt finālā Baumanis izcīnīja uzvaru. Līdz ar to viņš ir triumfējis abos sezonas pirmajos posmos.

Artis stāsta: "Šī nedēļas nogale bija visai raiba, taču ar pozitīvu noslēgumu. Kvalifikācijās vēl īsti nevarēju atrast ritmu, taču uz pusfinālu saņēmu sevi rokās un veicu ļoti labu braucienu, neskatoties uz to, ka piedzīvoju ļoti stipru avāriju. Braucot ārā no džokera apļa, čehu braucējs Šusta nebremzējot ietriecās manas mašīnas sānos. Veiksmīgā kārtā izdevās palikt uz trases un nosargāt trešo vietu, lai tiktu uz finālu.

Tieši pirms fināla, kad jau bija jādodas uz startu, uznāca sniegputenis. Mēs gan paguvām samainīt riepas uz slapjam laikam paredzētajām. Tad jau atlika tikai braukt un cīnīties. Tas veiksmīgi izdevās. Labs starts no ārmalas pēdējā rindā ļāva iebraukt džokera sadaļā kā otrajam. Pēc tam uz čehu sportista kļūdas rēķina izdevās viņu apdzīt. Trasē, protams, varēju parādīt labāku ātrumu.

Tiesa, mašīna pēc pusfināla trieciena bija visai šķība. Tad arī izdevās izcīnīt šo neticamo uzvaru. Pats joprojām nevaru saprast, kā es to spēju izdarīt pēc tik sliktiem kvalifikācijas braucieniem. Liels paldies komandai par sagatavoto automašīnu un to, ka spēja to savest kārtībā pēc pusfināla,"

J.Baumanis pagājušajā sezonā divos posmos sasniedza finālu, labāko rezultātu gūstot Latvijas etapā, kur izcīnīja piekto vietu. Latviešu pilots savu otro pilnu sezonu "SuperCar" klasē noslēdza kopvērtējuma 12.vietā. Savukārt A.Baumanis pērn kļuva par Eiropas vicečempionu "Super1600" klasē, sasniedzot savu karjeras labāko rezultātu.

Portugālē nenorisinās Eiropas čempionāta sacensības "SuperCar" klasē, kur pirms divām nedēļām uzvarēja jēkabpilietis Reinis Nitišs, kurš pārstāv "Set Promotion" vienību.

Nitišs šajā sezonā nestartē pasaules rallijkrosa čempionātā, bet to dara Eiropas meistarsacīkstēs, pārstāvot somu komandu "SET Promotion". Iepriekšējos četrus gadus Nitišs startēja pasaules čempionāta "SuperCar" klasē, 2014.gadā izcīnot trešo vietu kopvērtējumā, tomēr pēdējo sezonu laikā viņa rezultāti bija kritušies, pērn ieņemot 14. poozīciju.

Kopumā šīs sezonas kalendārā pasaules čempionātā būs 12 etapi, Latvijā septembra vidū notiekot devītajam posmam.