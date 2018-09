Sezonas 15.posmā, kas notika Singapūras ielās mākslīgā apgaismojuma apstākļos, Hamiltons izcīnīja septīto uzvaru sezonā un 69.karjerā.

Viņš finišu sasniedza stundā, 51 minūtē un 11,611 sekundēs, kamēr otrais bija nīderlandietis Makss Verstapens no "Red Bull" komandas, kurš uzvarētājam zaudēja 8,961 sekundi.

Tikmēr uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena tika četrkārtējais pasaules čempions Sebastjans Fetels no Vācijas, "Ferrari" komandas pilotam etapa uzvarētājam Hamiltonam zaudējot 39,945 sekundes.

Hamiltons, kurš sestdien uzvarēja šī etapa kvalifikācijā, ir uzvarējis pēdējos četros no pieciem etapiem. Svētdien neviens konkurents viņa uzvaru īsti nespēja apdraudēt, britam svinot drošu panākumu.

Tikmēr aiz goda pjedestāla palika otrs "Mercedes" pilots Valteri Botass no Somijas, kamēr piektais bija viņa tautietis Kimi Reikenens ar "Ferrari", kurš nākamajā sezonā jau brauks "Sauber" vienības rindās.

Labāko sešinieku noslēdza austrālietis Daniels Rikjardo no "Red Bull", septītais bija spānis Fernando Alonso no "McLaren", tālāk paliekot spānim Karlosam Sainsam junioram no "Renault", Monako pārstāvim Šarlam Leklēram, kurš nākamajā sezonā "Ferrari" komandā aizstās Reikenenu, kā arī vācietim Niko Hilkenbergam no "Renault".

Sacensību sākumā sadūrās "Racing Point Force India" komandas biedri Estebans Okons no Francijas un meksikānis Serhio Peress, francūzim ietriecoties aizsargbarjerās. Okonam sacensības noslēdzās, bet trasē devās drošības mašīna.

Pēc šī etapa Hamiltona pārākums pār Fetelu kopvērtējumā ir sasniedzis 40 punktus. Līdz sezonas beigām palikuši seši etapi. Nākamais posms 30.septembrī notiks Sočos, Krievijā.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc 15.posmiem Hamiltonam ir 281 punkts, kamēr Fetelam ir 241 punkts. Trešais ar 174 punktiem ir Reikenens, no viņa par trim punktiem atpaliek Botass, bet 148 punktus iekrājis Verstapens, kuram seko komandas biedrs Rikjardo, atpaliekot vēl par 22 punktiem.

Konstruktoru kausa kopvērtējumā vadībā ar 452 punktiem ir "Mercedes", kamēr 37 punktus atpaliek "Ferrari", bet trešā ar 274 punktiem ir "Red Bull".

Šajā F-1 sezonā braucējiem ir jāveic 21 posms. Salīdzinot ar pagājušo sezonu, no kalendāra ir izņemts Malaizijas etaps, taču sacīkstes atgriezās Francijā un Vācijā.

Pagājušajā sezonā kopvērtējumā triumfēja Hamiltons, kurš izcīnīja savu ceturto titulu karjerā, bet komandu vērtējumā "Mercedes" palika nepārspēta ceturto gadu pēc kārtas.