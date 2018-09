Foto: Kadrs no video

Zeme, kas atrodas pie CSDD Biķernieku trases, pieder privātpersonām Guntim Rāvim, Igoram Skokam, kurš pats ir bijis autosportists, un uzņēmumam SIA "Resursi".

Lūgumu pārtraukt nacionālās sporta bāzes statusu daļai zemes, kas atrodas pie CSDD Biķernieku trases, tās īpašnieki pamato ar to, ka zeme faktiski netiek izmantota nacionālās sporta bāzes vajadzībām, turklāt tehniskais stāvoklis daļā no teritorijas nav apmeklētājiem drošs, piemēram, daļa no tribīnēm ir avārijas stāvoklī.

Zemes īpašnieki uzskata, ka nav pieļaujams, ka CSDD zemi tālāk nodod komercdarbībai – specializētajiem auto servisiem, bet nekustamā īpašuma nodoklis nacionālās sporta bāzes statusa dēļ valsts budžetā netiek maksāts. Vienlaikus zemes īpašnieki aicina atbildīgās valsts institūcijas izstrādāt un prezentēt plašākai sabiedrībai vīziju par trases attīstības plāniem.

Zemes īpašnieki uzsver, ka joprojām nav sakārtots jautājums par to, ka Biķernieku kompleksās sporta bāzes teritorijā rīkoto pasākumu rezultātā būtiski tiek pārkāpts maksimāli pieļaujamais trokšņu līmenis. Nerodot risinājumu trokšņu līmeņa samazināšanai, tiek pārkāpts 2017. gada 19. decembra Satversmes tiesas spriedums, kurā īpaši uzsvērts, ka trokšņu līmeņa pārsniegšana nav pieļaujama autosporta un motosporta trasēs, kas atrodas apdzīvotās vietās. Satversmes tiesas lēmumā norādīts, ka šādi radīts trokšņu līmeņa pārsniegums aizskar Satversmē noteiktās tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, kā arī to, ka valsts pienākums ir aizsargāt cilvēku veselību.