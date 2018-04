Pēc četrām kvalifikācijas kārtām Jānis Baumanis ("Team STARD") bija astotais un pārliecinoši iekļuva pusfinālā. Latvijas pilots startēja otrajā pusfinālā no otrās starta rindas, un pēc pirmajiem apļiem bija izvirzījies trešajā pozīcijā, kas dotu tiesības startēt finālā. Priekšpēdējā aplī trasē apstājās Timija Hansena automobilis, un radušos burzmu izmantoja Sebastjēns Lēbs ("Team Peugeot Hansen"), kurš apsteidza Baumani, nobīdot viņu uz cetuto vietu. No šā pusfināla finālā iekļuva arī Matiass Ekstrems ("EKS") un Niklass Gronholms ("GRX").

Par sezonas pirmā posma uzvarētāju vēlāk kļuva Matiass Ekstrems, otrais – pagājušā gada čempions Johans Kristobersons ("Team PSRX"), trešais – Lēbs.

"Pusfinālā jau atkal padevās labs starts, kas šosezon izskatās viens no mūsu lielākajiem trumpjiem. Tad sekoja pamatīgs haoss, jo saņēmu sitienu pa abiem mašīnas sāniem, kā arī no aizmugures. Tā rezultātā uztriecos virsū Ekstremam. Turpinājumā braucu, cik vien ātri ir iespējams. Hansena lēnā braukšana pa pašu trases vidu bija ļoti nekorekta, kā rezultātā tika atstāta brīva pēdējā līkuma iekšmala. Diemžēl man neizdevās tajā iespraukties un Lēbs tika garām. Bija palicis vairs tikai viens aplis un neko vairs glābt nespēju. Neskatoties uz to, esmu priecīgs par komandas sniegumu un lieliski paveikto mājasdarbu. Šobrīd jāturpina darbs, lai braucienos ātrāk izdotos iegūt nepieciešamo saķeri, kas pagaidām sagādā lielākās problēmas, jo starti un ātrums slapjā laikā ir apmierinošs," sacensības komentē Baumanis.

Tikmēr ar pārlicinošu uzvaru Eiropas čempionāta sezonu iesāka Reinis Nitišs ("SET Promotions") un Artis Baumanis ("Volland Racing"), kuri Katalonijas trasē uzvarēja attiecīgi "Supercar" un "Super1600" klasē.

"Rīts sākās ar domām, vai vispār piedalīties iesildīšanās braucienos, jo pēc vakardienas mašīnai bija nākuši klāt 50 kilogrami dubļu. Trase no rīta vēl bija slapja, tādēļ nevēlējāmies pataisīt mašīnu smagāku. Tomēr labi, ka izbraucām, jo ģeneratoram bija nolūzis viens vadiņš, kā rezultātā otrajā aplī pazuda stūres pastiprinātājs. Labi, ka defekts izpaudās iesildoties, nevis ceturtās kvalifikācijas laikā. To droši nobraucu piektajā vietā, ar ko pietika, lai pusfinālam kvalificētos pirmajā vietā. Pusfināls bija samērā mierīgs. Braucu prātīgi, jo trase vēl žuva, tādēļ mašīna nebija pilnībā pārregulēta no slapjā uz sausā laika režīmu. Trase dažviet vēl bija slidena, tomēr izdevās izcīnīt uzvaru. Kopumā diena bija saulaina un laiks bija visai karsts. Tad sekoja fināls, kur pēc laba starta izbraucu pirmais. Cīnījos, kā vien varēju un izbaudīju braucienu, jo mašīna bija uztaisīta cietāka, saķere bija ļoti laba. Viss sakrita tā, lai gūtu baudu – izdevās iekrāt pārsvaru un izcīnīt skaistu uzvaru. Liels paldies visiem par atbalstu un komandai par sagatavoto mašīnu. Tas bija izcili!" priecājas Baumanis.

Nākamais "World RX" posms risināsies 28. un 29. aprīlī Montalegres trasē Portugālē, kur notiks arī Eiropas čempionāta otrais posms "Super1600" klasē, bet "EuroRX" otrais posms "Supercar" klasei un Reinim Nitišam būs maija vidū Beļģijā.