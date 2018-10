Pienākot rudens otrajai pusei, vairums vadītāju savā ikdienas maršrutā sastopas ar braukšanu tumsā. Automobiļa lukturu tehniskajam stāvoklim ir izšķiroša nozīme redzamības nodrošināšanā. Luktura kā apgaismes ierīces veiktspēja ir atkarīga no vairākiem atsevišķiem elementiem un faktoriem: lukturu stikla tīrības un tehniskā stāvokļa, reflektora tehniskā stāvokļa, spuldzes novietojuma un tās parametriem, lukturu ģeometriskā regulējuma.

Lukturu regulējums ir viens no svarīgākajiem posmiem pareizas lukturu darbības nodrošināšanā. Lukturu regulējuma pārbaudei nepieciešama lukturu stara pārbaudes ierīce, un to ir iespējams veikt lielākajā daļā autoservisu. Ja lukturu regulēšanas elementi ir tehniskā darba kārtībā, šis process nebūs ne dārgs, ne laikietilpīgs, taču ārkārtīgi nozīmīgs drošai ceļa izgaismošanai diennakts tumšajā laikā.

Tāpat būtiski, lai darbotos gan manuālā, gan, jaunākiem automobiļiem, automātiskā lukturu staru korekcijas ietaise, jo, atkarībā no pārvadāto pasažieru skaita un kravas, mainās automobiļa virsbūves garenass leņķis pret ceļa virsmu, kas tiešā veidā ietekmē gaismas stara leņķi, tādēļ nepieciešama stara leņķa korekcija.

Spuldzes. Kā visas tehnoloģijas, attīstās arī automobiļu lukturi. Automobiļos krietnu laiku sastopamas ksenona (HID) un nu jau arī diožu (LED) tehnoloģiju spuldzes, tomēr uz ceļiem biežāk sastopamie automobiļi joprojām aprīkoti ar tradicionālajām halogēna spuldzēm.

Lai automobiļu lukturi, kas paredzēti halogēna spuldzēm, darbotos optimāli, katrā konkrētajā lukturī pieļaujama tikai automobiļa ražotāja noteiktajai specifikācijai atbilstošu spuldžu lietošana. Tāpat spuldzēm jāatbilst ANO izdotajai regulai ECE R37 par transportlīdzekļu lukturos lietojamām spuldzēm ceļu satiksmē. Marķējumam ECE R37 jāatrodas uz spuldzes vai tās iepakojuma.

Lai lukturis darbotos pareizi, spuldzes kvēldiegam ir jāatrodas noteiktā vietā attiecībā pret pārējiem optiskajiem luktura elementiem, tādēļ būtiski, lai spuldze tiktu ievietota precīzi tai paredzētajā stāvoklī.

Cenšoties uzlabot lukturu veiktspēju un neapdomīgi lietojot nesertificētas HID vai LED gaismas spuldzes standarta halogēna spuldzēm paredzētajos lukturos, tiek izjaukta šo lukturu optiskās sistēmas darbība un paaugstināts citu satiksmes dalībnieku apžilbināšanas risks.

Tirgū ir pieejamas sertificētas halogēna spuldzes ar paaugstinātu gaismas izkliedi pie tās pašas patērētās elektroenerģijas. Šādu spuldžu lietošana ir atļauta, tomēr to kalpošanas laiks var būt īsāks nekā parastajām spuldzēm.

Lukturu stikli. Sen pagājis tas laiks, kad lukturu stikli tiešām bija no stikla. Mūsdienās vairumam automobiļu tie tiek izgatavoti no polikarbonāta. Biežāk sastopamie lukturu stiklu bojājumi ir plaisas, skrāpējumi, kā arī aizmiglošanās (tie kļūst matēti). Tas ietekmē gaismas stara izkliedi, būtiski pasliktinot redzamību. Šāda parādība ir normāla, jo polikarbonāts vienkārši noveco, tomēr nepareiza ekspluatācija var šo procesu veicināt. Lai neveicinātu šādu defektu rašanos sniega un ledus apstākļos, jāizvairās no lukturu virsmas tīrīšanas, izmantojot cietus priekšmetus.

Reflektors ir luktura elements, kas atstaro spuldzes izstaroto gaismu. Tā spoguļvirsmas tehniskais stāvoklis ietekmē luktura izstarotās gaismas daudzumu un virzienu. Biežāk sastopamie reflektora defekti ir atstarojošās virsmas oksidēšanās vai lobīšanās. Ja šādi defekti ir radušies, lukturis ir jānomaina.

Kampaņas "Pārsteidz ziemu!" laikā Rīgā pie veikaliem "Maxima" ir iespēja pārbaudīt sava auto lukturu stāvokli, kā arī spuldžu novietojumu.