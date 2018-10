Lai droši vadītu automobili, viens no pamata nosacījumiem ir spēt pareizi novērtēt ceļa apstākļus. Tas ietver sevī paša ceļa seguma stāvokli, citus satiksmes dalībniekus un apkārtējās vides šķēršļus.

Šo apstākļu novērtēšanai nepieciešama laba redzamība, tomēr rudens un ziemas laikā tā tiek ievērojami ierobežota īsā diennakts gaišā laika, ceļa netīrumu un nokrišņu dēļ. Klimatiskos laika apstākļus ietekmēt mēs nevaram, tomēr parūpēties par redzamību ietekmējošo faktoru minimizēšanu no automobiļa tehniskā stāvokļa viedokļa ir katra autovadītāja spēkos.

Vējstikla tehniskais stāvoklis un tīrība būtiski ietekmē redzamību. Tomēr ikdienā tas diemžēl nereti tiek atstāts novārtā. Kas jādara, lai redzamība caur vējstiklu vienmēr būtu nevainojama?

Vējstikla slotiņas – viens no šķietami vienkāršākajiem, bet nozīmīgākajiem automobiļa drošības elementiem. Slotiņu gumija ar laiku zaudē savu elastību un nenovēršami tiek arī mehāniski bojāta. Pat ar vienu vēzienu pār apledojušu stiklu slotiņu gumija var tikt neatgriezeniski sabojāta, tādēļ pirms braukšanas uzsākšanas ziemā, vējstikls ir jāatbrīvo no apledojuma. Šim mērķim var palīdzēt dažādi apledojuma noņemšanai paredzēti skrāpji, kā arī izsmidzināmi vējstikla atkausēšanas produkti.

Vējstikla slotiņu tehniskā stāvokļa pārbaude ir pavisam vienkārša. Pirmkārt, tās jānovērtē vizuāli – jāpārliecinās, vai nav redzami mehāniski tīrošās gumijas un stiprinājuma bojājumi. Otrkārt, jāpārliecinās, ka vējstikla slotiņas slapju stiklu spēj vienmērīgi noslaucīt ar vienu pilnu vēziena ciklu, neatstājot nenotīrītus segmentus vai švīkas. Tām vienmērīgi jāslīd pār stiklu bez vibrācijas, lēcieniem vai pārmērīga trokšņa.

Prakse rāda, ka Latvijas klimatiskajos apstākļos logu slotiņas var būt jāmaina divas un vairāk reizes gadā. Tieši ziemas apstākļi ar apledojumu un smilšu un sāls maisījuma nonākšanu uz vējstikla ir galvenais slotiņu nolietošanās iemesls.

Vējstikla tīrīšana no ārpuses. Lai gan šķietami vējstikls tiek nomazgāts, mazgājot pārējo automašīnas virsbūvi, tomēr, lai tas būtu patiesi kristāldzidrs, pēc automašīnas mazgāšanas to ieteicams notīrīt ar speciālu automobiļu stiklu tīrīšanas līdzekli.

Speciāla vējstikla apstrāde. Tāpat kā uz krāsojuma lietojams vasks, kas atgrūž mitrumu, arī vējstiklam pieejami līdzīgas iedarbības produkti, piemēram, "Turtle Wax Rain Repellent". No šādi apstrādāta vējstikla ūdens atgrūžas, apvienojoties pilienos, un notek gravitācijas vai braukšanas radītā vēja ietekmē, atstājot ievērojami mazāk darba vējstikla slotiņām.

Vējstikla tīrīšana no iekšpuses. Vējstikla un pārējo automašīnas stiklu regulāra tīrīšana no salona puses, iespējams, ir viens no biežāk aizmirstajiem darbiem automobiļa tīrīšanā. Jāatceras, ka arī no salona iekšpuses uz stikliem krājas putekļu, pārtikas produktu un ķermeņa izgarojumu radīta netīrumu kārtiņa, kas var būt īpaši traucējoša tieši uz vējstikla, jo rada atspīdumu.

Ieteicams vismaz reizi mēnesī notīrīt stiklus arī no iekšpuses, pie tam lietojot automobiļu stikliem paredzētu tīrīšanas līdzekļi, kurš neatstās spīdīgu plēvīti, kā tas var būt, lietojot mājsaimniecībai paredzētus produktus.