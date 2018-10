Tādēļ "Seesam" jau astoto gadu atbalsta akciju "Pārsteidz ziemu", aicinot autovadītājus gatavoties mainīgajiem laikapstākļiem. Apvienojot pieredzi un zināšanas, uzņēmuma eksperti ir sagatavojuši septiņus praktiskus ieteikumus autobraucējiem, kurus vērts ne tikai atcerēties, bet arī pielietot, lai ieripotu ziemā līgani un droši.

1. Veiciet auto tīrīšanu. Atcerieties – auto ir nepieciešama ģenerāltīrīšana gan pavasarī, gan rudenī. Tās laikā pievērsiet uzmanību ne tikai salonam, bet arī auto virsbūvei. Lietus, lapas, smiltis dubļi – tas viss nonāk uz jūsu auto pārsega un nereti sakrājas arī ailē starp loga un pārsegu, tā bloķējot šo vietu. Ūdenim uzkrājoties un lēnām sūcoties cauri, tiek bojāta automašīnas elektronika, kuras atjaunošana izmaksās krietni dārgāk nekā kārtīga auto tīrīšana.

2. Pārbaudiet logu tīrītājus. Automašīnas stikliem ir jābūt notīrītiem gan no ārpuses, gan iekšpuses tā, lai nekas neaizsegtu vadītāja redzesloku. Logi ir auto acis un, lai sliktos laikapstākļos pārvietošanās ar auto būtu droša, tiem jābūt tīriem. Tāpēc ir īstais brīdis pārbaudīt arī logu tīrāmās slotiņas, vai tās jau nav savu laiku nokalpojuši jeb varbūt ir tikai jānotīra, lai savu funkciju varētu veikt pilnvērtīgi.

3. Nomainiet logu šķidrumu. Rudens ir laiks, kad nomainīt arī logu šķidrumu uz tādu, kurš piemērots ziemas apstākļiem, lai negaidīti nenokļūtu situācijā, kad logs ir aizsalis un sliktās redzamības dēļ nevarat doties ceļā vai vēl sliktāk – apdraudat savu un citu autovadītāju dzīvību, atrodoties jau uz brauktuves. Būtiski pievērst uzmanību arī citiem auto šķidrumiem – bremžu, dzesēšanas, kā arī motoreļļas līmenim. Atstājot šo jautājumu novārtā, ziemas spelgonī varat palikt uz ceļa atkarīgi no palīdzības auto vai citiem autovadītājiem.

4. Sagatavojiet auto gaismas. Auto lukturiem jeb gaismām ir jābūt tīrām jebkurā gada periodā, taču tumšajā laikā – ziemā – tām ir daudz nozīmīgāka loma, ne tikai pārvietojoties nakts stundās, bet arī dienas laikā. Automašīnas gaismas var mainīt savu pozīciju, it īpaši tas attiecas uz auto, kuri iepriekš ir nokļuvuši kādā satiksmes negadījumā. Tāpēc lukturu pārbaude pirms ziemas var izglābt dzīvību un pasargāt auto no bojājumiem.

5. Akumulatora darbībās pārbaude. Auto akumulators ir jāpārbauda regulāri. Tas pasargās jūs no nepatīkamiem brīžiem, kad jāved bērns uz skolu, bet auto uz jūsu izmisīgo aicinājumu darboties neatsaucas. Pārliecinieties ne tikai par akumulatoru uzlādes līmeni, bet arī to, vai tā virsma ir tīra un sausa, kā arī vai tas ir kārtīgi pievienots un nav manāmas korozijas pēdas. Ja auto akumulators ir jau vecāks par pieciem gadiem un nereti gadās, ka tas niķojas, tad rudens ir īstais laiks to nomainīt.

6. Apstrādājiet slēdzenes. Neaizmirstiet arī par durvju gumijas apstrādi ar silikonu, kā arī slēdzenes ieeļļošanu, lai sala laikā varētu atvērt auto durvis.

7. Izmēriet riepu nodilumu. Vasaras riepām jābūt nomainītām pret ziemas līdz 1. decembrim. Ziemas auto riepu protektora dziļums mērīšanas zonā jābūt 4 mm vai dziļākam. Nepietiekams riepas protektora dziļums pagarina auto bremzēšanas ceļa garumu, kā arī negatīvi iespaido auto vadību ziemas apstākļos.