Cilvēka saimnieciskās darbības izraisītās klimata pārmaiņas, strauji izsīkstošie enerģijas resursi un transporta nozares ievērojamā atkarība no naftas no kādreizējiem tālās nākotnes biediem šodien ir kļuvuši par skaudru realitāti ikvienam no mums. Politikas veidotājiem tas liek arvien nopietnāk lūkoties energoefektīvu un videi draudzīgu enerģijas resursu izmantošanas īpatsvara palielināšanā. Transporta nozarē tās ir alternatīvās degvielas, izplatītākās no kurām ir atjaunojamo resursu degvielas un biodegvielas. Atjaunojamās dīzeļdegvielas pieaugoša izmantošana palīdz ievērojami samazināt transporta izraisītās emisijas, kā arī arvien "stabilāk nostāties uz ceļa", kas ļaus nākotnē samazināt fosilās degvielas patēriņu.

Latvijā, runājot par transporta biodegvielu, kā pirmo bieži vien iedomājamies pirmās paaudzes biodīzeļdegvielu jeb taukskābju metilesteri, kas iegūts no rapšu sēklu eļļas. Taču jaunākā alternatīva ir dīzeļdegviela, kas ražota no atjaunojamajiem resursiem, kas vairākos parametros ir tāda pati kā fosilā dīzeļdegviela, vai vairākos kvalitātes rādītājos to pat pārspēj. Šīs atjaunojamās dīzeļdegvielas ražošana notiek hidrogenēšanas procesā, izmantojot biomasu, kas iegūta no atkritumiem un pārpalikumiem. Ražošanā izmanto dažādas eļļas un pārtikas ražošanas atliekas, piemēram, sabiedriskās ēdināšanas iestādēs izlietotās pārtikas eļļas, gaļas un zivju rūpniecības pārpalikumus.

Neskatoties uz to, ka visas biodegvielas iegūst no organiskās biomasas, to gala produkta ķīmiskais sastāvs var būt fundamentāli atšķirīgs. Tā, piemēram, Latvijā labi pazīstamā pirmās paaudzes biodīzeļdegviela jeb taukskābju metilesteris (FAME) un jaunākās paaudzes "Neste" atjaunojamā dīzeļdegviela. "Neste" atjaunojamā dīzeļdegviela ir klasificējams kā hidrogenētā augu eļļa (HVO). To iegūst hidrogenējot augu un dzīvnieku valsts produktu pārpalikumus, iegūstot ievērojami "tīrāku" produktu. Lai arī abas tiek iegūtas no organiskās biomasas, pārstrādes rezultātā kļūst par diviem pilnīgi atšķirīgiem produktiem ķīmiskā sastāva ziņā.

No ražošanas procesā pielietotās pārstrādes tehnoloģijas ir atkarīgs gan tas, kādas izejvielas var tikt izmantotas, gan arī gala produkta sastāvs. FAME tipa dīzeļdegvielu iegūst, esterificējot augu eļļas vai taukus. Esterificēšanas procesā nevar izmantot zemas kvalitātes izejvielas vai materiālus ar piemaisījumiem, piemēram, atkritumus. Savukārt "Neste" atjaunojamā dīzeļdegviela tiek ražota hidrogenēšanas procesā, no izejmateriāla atdalot piemaisījumus, un pēc tam notiek hidrogenēšana augstā temperatūrā. Rezultātā iegūstam atšķirīgus degvielas produktus – tradicionālo biodīzeļdegvielu, kas ir metilesteris, un "Neste" atjaunojamo dīzeļdegvielu – nemainīgas kvalitātes degvielu bez krāsas un smaržas, kuras ķīmiskais sastāvs (parafīni) ir identisks fosilajai dīzeļdegvielai. Šī iemesla dēļ "Neste" atjaunojamo dīzeļdegvielu var piejaukt fosilajā dīzeļdegvielā ļoti augstās piejaukuma proporcijās vai pat izmantot 100% veidā visos dīzeļdegvielas transportlīdzekļos.

Eiropā atjaunojamās dīzeļdegvielas lietošana augstā koncentrācijā un tīrā veidā nesen kļuva vēl vieglāka, pateicoties jaunajam standartam EN 15940. Arī Pasaules degvielas hartā transportlīdzekļu un dzinēju ražotāji plaši atbalsta HVO izmantošanu kā videi draudzīgu risinājumu, kurš nerada risku izraisīt problēmas dzinējos. "Neste" ražotā atjaunojamā dīzeļdegviela jau vairākus gadus plaši tiek izmantota Kalifornijā, kur tā palīdz samazināt ar satiksmi saistītās siltumnīcefekta gāzu emisijas. Pagājušā gada sākumā ar nosaukumu "Neste MY" to sāka tirgot arī mums kaimiņos, Somijā, "Neste" degvielas uzpildes stacijās vieglajam un smagajam autotransportam.

Latvijā HVO tipa degviela līdz šim tīrā veidā netika izmantota. Taču "Pro Diesel" sastāvā tā ir 15%. Ņemot vērā izmaiņas dīzeļdegvielas tirgū Latvijā, MK noteikumos Nr. 332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu" periodā no 16. aprīļa līdz 31. oktobrim pēc tirgotāja izvēles dīzeļdegvielai obligāti jāpievieno biodīzeļdegviela, kas ražota no rapšu sēklu eļļas vai dīzeļdegviela, kas ražota no atjaunojamajiem resursiem (biomasas).

"Neste" atjaunojamās dīzeļdegvielas, kas Latvijā ir pieejama no 16. aprīļa, priekšrocības runā pašas par sevi:

dīzeļdegviela tiek ražota no 100% atjaunojamiem resursiem, kā ražošanas izejvielas ir izmantoti pārpalikumi no dzīvnieku un zivrūpniecības pārstrādes, kā arī mežizstrādes procesa atlikumi un dažnedažādas eļļas;

izcili ilgtspējas rādītāji – tā samazina izmešus, tīrāk sadeg, līdz ar to automašīnai ir tīrāks dzinējs;

pateicoties progresīvajai pārstrādes tehnoloģijai, degviela neizraisa degvielas filtru aizsērēšanu un koroziju;

mazāks vides piesārņojums – samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas līdz pat 90% produkta dzīves cikla laikā;

laba veiktspēja – augstais cetānskaitlis (75 līdz 95) nodrošina efektīvāku sadegšanu un lielāku jaudu;

šī degviela ir tīrs ogļūdeņradis; tā nesatur ne sēru, ne skābekli, nedz arī aromātiskus ķīmiskus savienojumus, un tās ķīmiskais sastāvs ir tāds pats kā fosilajai dīzeļdegvielai;

vienkārša lietošanā – šī dīzeļdegviela ir pilnībā piemērota visiem transportlīdzekļiem ar dīzeļa dzinēju bez papildu pielāgošanas (arī automašīnās, kurās uz degvielas vāciņa ir rakstīts "Not for biodiesel"!), un tā var tikt piejaukta fosilajai dīzeļdegvielai jebkurā daudzumā līdz pat 100%;

"Neste" atjaunojamās dīzeļdegvielas augstvērtīgais sastāvs atbilst stingrākajām pasaules autoražotāju izvirzītajām prasībām dīzeļdegvielai.

