Mēs sākām darboties 1998. gadā. Sākotnēji bijām "Hanza līzings" meitas uzņēmums un veicām atsavināto īpašumu realizāciju un debitoru piedziņu; savā laikā nodarbojāmies arī ar nekustamajiem īpašumiem. Taču tā ir pagātne – šobrīd galvenais bizness ir auto tirdzniecība un pasūtījumu piegāde, kā arī citi ar šo nozari saistīti pakalpojumi.

– Cik auto šajos 20 gados esat pārdevuši?

Nesen saskaitījām – kopā sanāca ap 14 000, taču skaits ar katru dienu, protams, aug (smejas). Manuprāt, tas cipars ir diezgan iespaidīgs. Man šķiet, ka šajā nozarē neviens cits uzņēmums ar šādiem rādītājiem nevar lepoties.

– Vai esat pamanījuši kādas tendences, kā tirgus šajos 20 gados mainījies?

Cilvēki laikam beidzot ir sapratuši, ka, pērkot mašīnu par padsmit tūkstošiem, ir vērts ieguldīt papildus, teiksim, 500 eiro, lai saņemtu garantiju. Cilvēki šo opciju sāk novērtēt un to izvēlas. Tāpat automašīnu pircēji daudz vairāk izvērtē pirkumu. Šī tendence gan ir jauna – man šķiet, ka virzība uz atbildīgāku pirkumu parādījusies pēdējo divu gadu laikā. Cilvēki pievērš pastiprinātāku uzmanību arī nobraukumam; tiek izmantota iespēja to pārbaudīt attālināti. Ir cerība, ka tuvākajā nākotnē šis aspekts tiks sakārtots, jo šobrīd, atverot kādu no sludinājuma portāliem, 2004. gada mašīnām ir vienāds nobraukums ar 2010. gadā ražotajām. Ir skaidrs, ka šie dati nav pareizi. Arī no valsts iestādēm ir pastiprināta uzmanība šai jomai, jo kopumā nozare atrodas diezgan pelēkā zonā. Šai ziņā arī sadarbojamies ar valsts iestādēm, lai tirgu sakārtotu un visiem būtu vienādi noteikumi – lai kādam "nepazustu" nodokļi, kādam – kilometri (nobraukums); lai pirkums būtu caurspīdīgs un drošs. Un no tā nepārprotami iegūst patērētājs.

– Kādas vērtības "BRC Latvija" pārstāv?

Pats primārais – lai pirkums ir drošs klientam. Taču pavisam nesen uzņēmuma iekšienē izvirzījām tos atslēgas vārdus, kurus iespējams nosaukt par mūsu vērtībām un tie ir: drošība, kompetence, pieredze, apkalpošanas kvalitāte, godīgums. Šos principus ievērojam katrā darbībā.

– Un kādas ir jūsu stiprās puses, kas ļāvušas veiksmīgi darboties 20 gadu nogrieznī?

Manuprāt, liela nozīme ir tam, ka mēs neatkāpjamies no savām vērtībām un pamatprincipiem. Mēs skatāmies, ko pārdodam klientam un izvērtējam produktu, ko tirgojam; labāk atteiksimies no darījuma, nevis pārdosim sliktu automašīnu. Ja ieskatāmies portālā "Sūdzības.lv", par mums ierakstu ir gaužām maz, laikam kādi pieci, ja pareizi atceros. Uz 14 000 pārdotām vienībām tas ir maz, un, manuprāt, mēs ar to varam lepoties. Arī ārzemēs mums ir izveidojusies laba reputācija, līdz ar to pārdodam mašīnas gan Baltijā, gan Skandināvijas valstīs un pat vēl tālāk – no mums pirkti auto tiek lietoti arī Irānā, Taizemē un citviet. Esam noseguši diezgan plašu diapazonu no pasaules kartes. Pluss ir arī tas, ka pārdodam dažādu zīmolu lietotas automašīnas, un mums nav jācenšas pircējam iestāstīt, ka kāds konkrēts auto ražotājs ir labākais. Kā arī esam spējuši pielāgoties tirgum un tendencēm. Piemēram, kad bija krīze, uzsvaru likām uz eksportu, un tādā veidā šos smagos gadus arī pārvarējām. Tajā laikā pat pārdevām visvairāk mašīnu!

– Ieskatoties jūsu mājaslapā, iespējams, pamanīt, ka pievēršat uzmanību arī darbinieku profesionalitātei.

Jā, arī tā ir viena no mūsu panākumu atslēgām. Šeit visi nāk strādāt uz ilgu laiku, nevis mūk prom. Prom aiziet tikai pavisam neliela daļa – tie, kuri mūsu komandā līdz galam neiekļaujas, taču tas ir pavisam normāls process. Bet tie, kas atnāk un iederas, arī paliek – darbinieki pie mums netiek "spīdzināti", necenšamies no cilvēkiem izspiest pēdējo sulu (smejas).

– Kādus pakalpojumus jūs šobrīd piedāvājat?

Pakalpojumu klāsts patiesībā ir visai plašs, un tajā ietilpst auto tirdzniecība un atpirkšana, komisijas tirdzniecība, automašīnu piegāde, operatīvais un finanšu līzings, ilgtermiņa noma, serviss, vērtēšana, kā arī garantijas izsniegšana. Turklāt varam arī palielīties ar to, ka mums ir lielākā auto ekspozīcija autosalona telpās!

– Kāds ir jūsu pašreizējais darbības apjoms?

Mēs esam lielākais autocentrs Latvijā, un jāņem vērā, ka esam pārstāvēti arī visā Baltijā – mums ir automašīnas Igaunijā un Lietuvā, un arī šos auto arī varam ātri piegādāt, kā arī varam smelties kaimiņu pieredzi un zināšanas. Turklāt mūsu tirgus nav tikai Latvija – tā ir arī Baltija, Skandināvijas valstis. Nav arī nekāds noslēpums, ka Vācijas populārākajā auto tirdzniecības portālā "Mobile.de" mums ir ļoti labs reitings, un mēs esam "Mobile.de" oficiālie pārstāvji Baltijā; arī vācieši no mums pērk mašīnas. Un tas ir labs rādītājs – vācieši mums piezvana, pārskaita naudu, un mēs viņiem nosūtām mašīnas, lai gan esam taču vairāku tūkstošu kilometru attālumā, un viņiem pašiem netrūkst automašīnu pārdevēju. Tātad viņi mums uzticas!

– Jau iepriekš pieminējāt šīs nozares "pelēkumu". Vai varat ieskicēt jūsu nostāju šajā jautājumā?

Mēs gribam panākt, lai tirgus spēlētājiem ir vienādi noteikumi, un visi vienādi maksātu nodokļus. Intereses pēc saskaitījām, ka pa šiem gadiem valstij esam samaksājuši 3.4 miljonus eiro – tas, manuprāt, ir diezgan iespaidīgs cipars. Vēlamies, lai klients saprot – pie mums viņš pērk mašīnu, nevis cenu, līdz ar to blakus nāk gan garantija, gan atbildība pret valsti, jo mēs vienmēr visu esam darījuši godīgi un neesam meklējuši lētas shēmas. Mums nekad nav bijis īstermiņa skatījums. Bet es gribētu paslavēt arī Valsts ieņēmumu dienestu, kas, sadarbojoties ar CSDD, veic pārrunas ar pircējiem un izglīto viņus par šiem jautājumiem. Jo liela daļa cilvēku uzskata, ka tam tā ir jābūt, respektīvi, par auto netiek maksāti nekādi nodokļi. Galvenais, lai šī izglītošanas tendence turpinās, un tad arī viss būs labi.

Gribu arī pieminēt, ka lielākās problēmas manā skatījumā šobrīd ir PVN (ne)nomaksāšana un spidometra tīšana. Savukārt, runājot par avarējušajām mašīnām, – tā daļēji ir arī pircēja nolaidība, ka auto netika pārbaudīts.

– Runājot par ilgtermiņa plāniem – jums droši vien ir izvirzīta kāda misija un vīzija nākotnei. Varbūt varat iedomāties, kā "BRC Latvija" izskatīsies pēc 10 vai 20 gadiem? Kas ir tas virziens, kur jūs gribētu iet un varbūt jau ejat?

Nav noslēpums, ka auto industrija vispār pamatīgi mainās un mainīsies. Pat lielie spēlētāji droši vien precīzi nezina, kas notiks pēc 10 gadiem. Autonomās mašīnas, elektromobiļi un citi moderni risinājumi – tas ir interesants izaicinājums spēt pielāgoties un atrast vietu arī šādā tirgū. Arī koplietošana droši vien būs atslēgas vārds. Jāskatās, vai cilvēks vispār vēlēsies iegādāties mašīnu.

Kā zinām, šis arī ir pārejas gads saistībā ar nodokļiem, tādējādi jau 2019. gadā būs lielas pārmaiņas. Un tas mūs ietekmē vistiešākajā nozīmē. Arī lēmums par CO 2 izmešu samazināšanu mūs ietekmēs, jo nav noslēpums, ka aptuveni 70% no mūsu autoparka sastāda auto, kas ir vecāki par 10 gadiem, līdz ar to būs jāpielāgojas, jo cilvēki droši vien iegādāsies jaunākus auto, lai nodokļi būtu mazāki. Katrā ziņā – būs lielas pārmaiņas. Bet mūsu pamatprincips, ka pirkumam jābūt drošam, noteikti saglabāsies.

– Kāds ir jūsu personīgais dzinulis šajā nozarē? Kas ir auto tirgus burvība?

Visi, kas šeit strādājam, daļēji esam benzīngalvas (smejas), kā arī pārdevēji savā būtībā – mums patīk pārdošanas process. Un mūsu darbs nav vienmuļš, jo sanāk strādāt gan ar vietējo tirgu, gan ārzemju klientiem. Katra diena ir atšķirīga, nav nekādas rutīnas. Turklāt mums ir zinošs un praktisks kolektīvs – varam vienlīdz labi iesaistīties sarunā par Bentley vai tepat nomainīt akumulatoru kādam pavecākam auto.

– Visbeidzot – kāds ir jūsu ieteikums cilvēkam, kurš šobrīd ir auto meklējumos un nezina, ar ko sākt?

Pirmkārt – jāsaprot vajadzības. Cik cilvēku ar šo auto ikdienā pārvietosies, vai nepieciešams liels bagāžas nodalījums, un tā tālāk. Noteikti nevajag izmantot opciju "Kaimiņš šo auto paslavēja – tad jau būs laba", jo katram tomēr ir atšķirīgas vajadzības un mēraukla par to, kas ir labs un kas – nē. Otrkārt – vajag pārliecināties par auto vēsturi un stāvokli; labāk nepažēlot 50 vai 100 eiro padziļinātai izpētei, lai pēcāk nav pārsteigumu. Un treškārt – saprast, no kā auto tiek pirkts. Vai tad, ja gadīsies kādas problēmas, būs iespējams rast kādu risinājumu, vai arī nākamajā dienā pārdevējam jau būs cits telefona numurs?