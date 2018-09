Kā auto sagatavot ziemai un ko darīt, ja tam nepieciešams kredīts?

Akumulatora pārbaude

Viens no svarīgākajiem faktoriem, kam jāpievērš uzmanību mūsu platuma grādos, ir akumulatora "veselība". Ne velti tieši tas ir pirmais, kas aukstā laikā sāk streikot – it sevišķi, ja nemēdz ar auto pārvietoties katru dienu un mašīna ir lielā aukstumā kādu brīdi pastāvējusi ārā. Akumulators ir mašīnas spēka avots, tāpēc nepieciešams, lai tas būtu pietiekami dzīvotspējīgs arī aukstumā. To, kādā stāvoklī ir mašīnas akumulators, diemžēl nav iespējams noteikt "uz aci", tāpēc vēlams aizvest savu auto pie profesionāļiem, kas veiks ātru un vienkāršu diagnostiku. Ja braucamrīks ir salīdzinoši jauns, tad nav ieteicams pašam mēģināt noņemt akumulatoru, lai to apskatītu vai uzlādētu, jo tam pievienota visa mašīnas elektronika. Tas nozīmē, ka nepareizu darbību rezultātā vari savai mašīnai nodarīt vairāk ļauna, nekā laba.

Atbilstošu šķidrumu uzpildīšana

Tā kā esam valsts, kurā ziemas laikā termometra stabiņš bieži noslīd un uzturas zem nulles, tad ir īpaši svarīgi, lai mašīnas sistēmās nebūtu nekādu sasalstošu šķidrumu. Līdz ar to, laikam paliekot vēsākam, ir īpaši nepieciešams pievērst uzmanību tam, cik daudz un kādi tehniskie šķidrumi atrodas tavā auto. Galvenie tehniskie šķidrumi jebkurā mašīnā ir:

dzesēšanas šķidrums;

bremžu šķidrums

eļļa;

logu tīrīšanas šķidrums.

Kādas sekas var būt neatbilstošiem šķidrumiem?

Vispirms pārbaudi tosola jeb dzesēšanas šķidruma daudzumu – ja tas nebūs atbilstošā daudzumā, pastāv risks kādā aukstā rītā palikt bez salona apkures un ar aizsalušiem logiem. Bremžu šķidruma neatbilstošs daudzums savukārt var palielināt bremzēšanas ceļu, kas ziemā ir daudz bīstamāk, nekā vasarā, kad saķere ar ceļu ir daudz labāka. Ir vērts arī atjaunot eļļas daudzumu motorā, jo veca eļļa salā var kļūt ķepīga un pilnībā nepildīt savu uzdevumu. Un visbeidzot, ja nebūsi vasaras logu tīrīšanas šķidrumu nomainījis pret ziemas, vari riskēt palikt ar sliktu redzamību caur logiem bīstamā situācijā.

Foto: Pexels.com

Parūpējies par drošību uz ceļa

Tālāk nepieciešams pārbaudīt vairākas mašīnas daļas, kas ir atbildīgas par drošu braukšanu uz ceļu ziemas laikā.

Pārbaudi riepu stāvokli

Ja, tuvojoties ziemas sezonai, neesi izlēmis iegādāties jaunas ziemas vai vissezonas riepas, tad noteikti pārliecinies par savu auto "apavu" protektora biezumu un vienmērību. Latvijā minimālais ziemas riepu protektors ir četri milimetri, taču ar tik mazu protektora līmeni arī var nebūt pilnīgi droši braukt. Tāpat ir svarīgi novērtēt, vai savirzes dēļ riepu protektors nav kļuvis nevienmērīgs, tādējādi arī pasliktinot to stāvokli.

Saregulē lukturus

Latvijā ziemas dienas ir ļoti īsas, tāpēc autobraucējiem daudz nākas braukt tumsā. Lai tas būtu droši, ir nepieciešams pārliecināties par to, vai auto lukturi ir pareizi noregulēti. Atbilstošs ceļa apgaismojums palīdzēs gan redzēt ceļu, gan laicīgi saskatīt neuzmanīgus gājējus.

Pārbaudi bremzes

Jau iepriekš tika minēts, ka nepieciešams pārbaudīt bremžu eļļu, taču tikpat svarīgi ir pārbaudīt visu bremžu sistēmu. Ceļu segums ziemas laikā var būt neprognozējams, it sevišķi, ja ikdienā nākas braukt arī ārpus pilsētām, tādēļ labas bremzes ir absolūta nepieciešamība jebkurai automašīnai.

Sīkumi, bet noderīgi

Pēc tam, kad esi pārbaudījis iepriekš minētās lietas, ņem vērā arī šos sīkumus, kas padarīs ziemu vieglāku un drošāku jebkuram autobraucējam:

Ieliec mašīnā palīgrīkus – tīrīšanas slotiņas, skrāpi un sniega lāpstu;

Sargies sāls un veic mašīnas virsbūves antikorozijas apstrādi;

Silikona uzklāšana durvju blīvgumijām ļaus tām labi kalpot arī ziemas laikā un nepalikt aiz aizsalušām durvīm;

Rudenī nomaini logu slotiņas, lai garantētu vēl labāku redzamību uz ceļa!

Parūpējies par savu automašīnu un tev pašam braukšana ziemā ne vien neradīs galvassāpes, bet pat sagādās prieku!

Foto: Pexels.com

Cik tas viss maksās?

Iespējamās izmaksas auto sagatavošanai ziemai ir atkarīgas no automašīnas stāvokļa pārbaudes laikā. Labākajā gadījumā nāksies vien samaksāt servisam par ātru diagnostiku un dažiem sīkumiem, bet sliktākā gadījumā var nākties iegādāties jaunu akumulatoru, mainīt vai uzpildīt visus tehniskos šķīdumus, iegādāties jaunas riepas, slotiņas un ziemas palīgrīkus, kā arī atstāt prāvu summu autoservisā par auto ziemas apkopi. Tādā gadījumā var nākties auto ieguldīt daudzus simtus eiro, un iespējams būs jāmeklē kredīts.

Aizņemšanās iespējas

Ja nepieciešams naudas kredīts, pastāv dažādi veidi, kā aizņemties līdzekļus auto apkopes veikšanai:

Nelielām summām būs noderīgs ātrais kredīts internetā;

Iespējams noderēs patēriņa kredīts – gan internetā, gan bankā;

Var sanākt atvērt kredītlīniju.

Ja apkopes veikšanai pietrūkst tikai nedaudz, labs variants ir ātrais naudas kredīts, bet lielāku izdevumu gadījumā noderīgāks ir patēriņa kredīts, jo šāds kredīts jāatmaksā pakāpeniski vairākos maksājumos.

