Automašīnas remonts vienmēr saistās ar tēriņiem, tāpēc noderīgi zināt, kuri ir tie remontdarbi, ko savam auto varat veikt pašu spēkiem, ja ir vajadzīgie instrumenti un kaut nelielas zināšanas par auto uzbūvi. Tādā veidā iespējams ietaupīt ne tikai savu naudu, bet arī attīstīt iemaņas auto apkopē un uzturēšanā.

Trodo.lv ir apkopojis piecus vienkāršus darbus, kurus var paveikt katrs bez īpašām tehniskām zināšanām, tādējādi nedaudz ietaupot savus līdzekļus.

Salona gaisa filtrs

Salona gaisa filtrs pilda ļoti svarīgu komforta un higiēnas funkciju — attīra gaisu, kas nokļūst auto salonā. Regulāra salona gaisa filtra nomaiņa ir būtiska ne tikai auto tehniskajam stāvoklim, bet arī paša veselībai. Šī filtra nomaiņa būs pa spēkam gandrīz ikvienam auto vadītājam.

Lai pašu spēkiem veiktu filtra nomaiņu, vispirms ir jāiegādājas jauns salona gaisa filtrs, vadoties pēc auto markas un modeļa. Trodo.lv rekomendē iegādāties salona gaisa filtru, kurš satur aktivēto ogli. Šāds filtrs attīrīs salonā ieplūstošo gaisu ne tikai no putekļiem un baktērijām, bet arī no nepatīkamiem aromātiem un priekšā braucošo auto izplūdes gāzēm.

Noskaidrojiet, kur jūsu automašīnā atrodas salona gaisa filtrs. Šāda informācija parasti pieejama tehniskās apkopes rokasgrāmatā. Ja rokasgrāmata nav pieejama, to varat meklēt internetā vai pie jebkura auto rezerves daļu pārdevēja, kam šāda informācija vienmēr ir pieejama.

Izņemiet veco gaisa filtru un novērtējiet tā stāvokli. Ja filtrs ir netīrs vai tā materiāls ir bojāts, nav šaubu — jāveic tā nomaiņa.

Ielieciet jauno salona gaisa filtru. Vizuāli pārliecinieties, ka filtrs ievietots pareizi, jo tikai pareizi ievietots filtrs pildīs tam paredzēto funkciju.

Motora gaisa filtrs

Šis gaisa filtrs, atšķirībā no salona gaisa filtra, aiztur putekļus, netīrumus un svešķermeņus, lai tie nenokļūtu motorā un nepasliktinātu degmaisījuma kvalitāti, kas var novest pie jaudas zuduma un degvielas patēriņa pieauguma. Latvijas apstākļos motora gaisa filtrs jāmaina vidēji katrā otrajā tehniskajā apkopē vai ik pēc diviem gadiem. Ja regulāri braucat pa zemes ceļiem, gaisa filtru ieteicams mainīt biežāk. Ir svarīgi pārliecināties, ka iegādāts auto modelim atbilstošs gaisa filtrs, kā to ir paredzējis auto ražotājs. Izvēloties filtrus internetā, atliek ievadīt sava auto marku, modeli un citus parametrus, lai no plašā klāsta tiktu atlasīti tieši tie filtri, kuri piemēroti jūsu automašīnai.

Noskaidrojiet, kur jūsu automašīnā atrodas motora gaisa filtrs. Var izmantot auto tehnisko rokasgrāmatu vai internetā pieejamo informāciju.

Veiciet drošības pasākumus. Pirms uzsākt darbu zem auto pārsega vienmēr ir jāveic drošības soļi: jāizslēdz dzinējs, jāieslēdz stāvbremze, jāpagaida, kamēr motors ir atdzisis.

Izņemiet veco gaisa filtru. Korpuss, kurā atrodas filtrs, būs aizvērts ar skrūvēm vai klipšiem. Atveriet to un izņemiet filtru. Kamēr korpuss ir tukšs, iztīriet to no netīrumiem.

Uzmanīgi un precīzi ielieciet korpusā jauno gaisa filtru. Uz gaisa filtra malām atradīsiet bultiņas, kas norāda uz gaisa plūsmas virzienu. Visbiežāk, filtrs jāievieto korpusā tā, lai bultiņas būtu vērstas uz leju. Pēc tam kārtīgi aizveriet korpusu ar skrūvēm vai klipšiem.

Aizdedzes sveces

Aizdedzes sveces rada dzirksteles, kas aizdedzina gaisa un degvielas maisījumu motora benzīna dzinēja cilindros. Sveču kvalitāte ir ļoti svarīga pareizai motora darbībai. Trokšņi tukšgaitā, problēmas ar iedarbināšanu, dzinēja raustīšanās, palielināts degvielas patēriņš u.c. — tie visi var būt signāli tam, ka pienācis laiks mainīt aizdedzes sveces. Ražotāji piedāvā dažāda veida aizdedzes sveces, tāpēc jābūt uzmanīgiem jaunu iegādē. Noteikti jāpārliecinās, ka tās der tieši jūsu automašīnai. Pārliecināties par atbilstību var pie auto rezerves daļu pārdevējiem vai arī izmantot interneta veikalu piedāvātās iespējas, kur preču atlase notiek pēc konkrēta auto modeļa. Tas garantēs, ka nopērkat īstās sveces. Trodo.lv saviem klientiem piedāvā pārbaudīt jebkuras rezerves daļas atbilstību konkrētajam auto, vadoties pēc oriģinālajiem ražotāju katalogiem.

Nosakiet aizdedzes sveču atrašanās vietu. Dažādiem dzinējiem aizdedzes sveces var būt atšķirīgās vietās. Precīzu informāciju var atrast auto tehniskajā rokasgrāmatā. Ja sveces ir grūti pieejamā vietā, tad varat lemt par šī darba uzticēšanu profesionāļiem.

Pagaidiet, kamēr motors ir atdzisis. Tas ir ļoti svarīgs drošības aspekts.

Izņemiet sveču vadus un izskrūvējiet sveces. Tas ir jādara uzmanīgi, izmantojot atbilstošos instrumentus.

Ja izņemat visus vadus reizē, tad iesakām tos numurēt, lai pēc tam atkal saliktu pareizajās vietās.

Pārbaudiet kontaktdakšas un sveču vadus. Aizdedzes sveču nomaiņas laikā jāpārbauda un vajadzības gadījumā jānomaina arī kontaktdakšas un sveču vadi, lai garantētu maksimāli efektīvu dzinēja darbību.

Ieskrūvējiet jaunas sveces. Kā arī pareizajā secībā pievienojiet aizdedzes sveču vadus.

Jāpiebilst, ka dīzeļdzinējos aizdedzes svecēm līdzīgu funkciju pilda kvēlsveces, kas gan darbojas pēc cita principa (neradot dzirksteli utt.), tomēr to nomaiņa ir ļoti līdzīga aizdedžu sveču maiņai.

Vējstikla slotiņas

Logu tīrītāji ir neaizstājami, lai nodrošinātu optimālus braukšanas apstākļus lietus un sniega laikā. Slotiņu pakāpenisko nolietošanos galvenokārt veicina ceļa putekļi, smiltis, sāls un saules ietekme. Lai gan pērkot jaunas stikla tīrītāju slotiņas, galvenais apsvērums parasti ir labas redzamības nodrošināšana, der zināt arī to, ka nolietotas vai bojātas slotiņas var radīt skrāpējumus stiklā, kas ar laiku pārvēršas bīstamās plaisās. Tāpēc, ja logu tīrītāji nefunkcionē teicami, tos būtu ieteicams nomainīt. Šis darbiņš noteikti būs pa spēkam ik vienam.

Nopērciet jaunas slotiņas. Vadoties pēc sava auto modeļa, izlaiduma gada un citiem parametriem, auto salonā vai auto rezerves daļu interneta veikalā sameklējiet tieši jūsu automašīnai piemērotas vējstiklu slotiņas. Labāk uzreiz pērciet slotiņas abiem logiem.

Nomainiet slotiņas. Lai to izdarītu, paceliet logu tīrītājus vertikālā stāvoklī, noņemiet slotiņu. Neatstājiet metāla vadīklas bez uzraudzības un pārāk ilgi vertikālā stāvoklī, jo tās var atsisties atpakaļ un sabojāt stiklu, kas ir diezgan izplatīta neuzmanības kļūda.

Mainot logu slotiņas jaunākiem un "aprīkotākiem" auto, ieteicams iepazīties ar ražotāja instrukciju, jo dažkārt ir jāveic papildu darbības, lai logu slotiņas nostādītu apkopes pozīcijā.

Akumulators

Akumulatora nomaiņa ik pēc dažiem gadiem ir likumsakarīga, jo šī svarīgā auto sastāvdaļa tiek izmantota nepārtraukti un nolietojas dažādu apstākļu ietekmē. Brīdī, kad akumulators vairs nekalpo tā, kā vajadzētu, vienīgais loģiskais risinājums ir tā nomaiņa. Protams, ka to var lūgt izdarīt speciālistiem, bet var iegūt jaunas prasmes un pārliecību par sevi, akumulatora nomaiņu veicot pašu spēkiem.

Pārliecinieties vai vaina tiešām ir akumulatorā. Lai arī akumulatora defekts ļoti bieži ir arī patiesais iemesls tam, ka auto nevar piedarbināt (vai ir problēmas ar paša akumulatora pilnīgu uzlādi), ir gadījumi, kad, nomainot veco akumulatoru pret jaunu, netiek sasniegts vēlamais efekts, jo problēma slēpjas citur. Piemēram, var gadīties, ka auto elektroiekārtā kāds no elementiem patērē akumulatora strāvu pat tad, kad aizdedze ir izslēgta. Šādā gadījumā arī jaunais akumulators tiks izlādēts.

Iegādājieties jaunu akumulatoru. Lai nekļūdītos, izmantojiet norādes auto tehniskajā grāmatā vai konsultējieties ar pārdevēju, sniedzot precīzu informāciju par savu auto modeli. Salīdzināšanai izmantojiet jau esošā akumulatora parametrus. Pastāv mīts, ka, iegādājoties jaudīgāku akumulatoru, nekā bija oriģinālais, tiek iegūts papildus labums, tomēr realitātē šādai darbībai būs pretējs efekts, jo auto ģenerators var nespēt pielādēt jaudīgāku akumulatoru.

Parūpējieties par drošību. Lai sāktu darbu ar akumulatoru, jums vajadzīgi cimdi un brilles acu aizsardzībai.

Nosakiet, kurā vietā atrodas auto akumulators. Vairumam automašīnu tas ir zem motora pārsega, bet var būt arī bagāžas nodalījumā vai kādā citā vietā, kas var būt grūtāk pieejama. Ja piekļuve šķiet sarežģīta, labāk nomaiņu uzticēt speciālistiem. Tāpat uzmanīgiem jābūt ar pavisam jaunām automašīnām, kurām akumulatora nomaiņa var prasīt specifiskas zināšanas un aprīkojumu. Ir arī tādi auto, kam vairāki (parasti - divi) akumulatori.

Atvienojiet akumulatoru. Jāsāk ir ar masas (-) kabeļa atvienošanu, kas ir melns. Tad pozitīvo (+) kabeli, kas ir sarkans. Metāla objekti nedrīkst pieskarties abiem akumulatora uzgaļiem reizē. Kad abas akumulatora klemmes atvienotas, uzmanīgi izceliet akumulatoru. Pārbaudiet un vajadzības gadījumā attīriet akumulatora klemmes no rūsas un netīrumiem. Visvienkāršāk to izdarīt būs ar smilšpapīru vai drāšu birsti. Tāpat ieteicams iesmērēt klemmes ar kādu pretkorozijas smērvielu (piemēram, WD-40).

Ievietojiet jauno akumulatoru atpakaļ, nostipriniet un pieslēdziet klemmes. Akumulators jānovieto taisni un ar pareizajām pusēm pie pozitīvā un masas vada. Pirmo pievieno pozitīvo vadu. Pēc tam pievieno negatīvo vadu.

Lai papildinātu savas iemaņas auto remontdarbos un ietaupītu vēl vairāk, iespējams veikt arī citus vienkāršus darbus. Labs palīgs būs YouTube video pamācības, ko veido auto zinoši eksperti.

Raksts tapis sadarbībā ar rezerves daļu interneta veikalu Trodo.lv.

