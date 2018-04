Piecas situācijas, kurās lieti noder 'Kasko' apdrošināšana

KASKO, atšķirībā no OCTA, ir apdrošināšana, kuru vari iegādāties pēc izvēles. Taču tai ir ievērojama priekšrocība – kompensāciju nodrošina daudz plašāks segumu klāsts, turklāt katram iespējams izvēlēties tieši sev piemērotu polisi, izvērtējot gan KASKO apdrošināšanas cenas, gan daudzus citus faktorus. Esam apkopojuši piecas dažādas situācijas, kurās tieši KASKO apdrošināšana var būt ļoti noderīga un palīdzēt ietaupīt ievērojamu naudas summu.

Zādzības un laupīšanas – diemžēl visai izplatītas

Lai gan ir virkne darbību, ar kuru palīdzību iespējams samazināt automašīnas zādzības vai laupīšanas risku (kvalitatīva signalizācija un garāža vai apsargāta autostāvvieta, GPS sistēmas, imobilaizers u.c.), pret profesionāļiem zagļiem pasargāts nav teju neviens. Turklāt sliktā ziņa ir tāda, ka no nozagtajām automašīnām lielākā daļa tā arī netiek atrastas, un tās nonāk gan ārvalstīs, gan tiek izjauktas pa detaļām un izkomplektētas rezerves daļām. Līdz ar to iespējams secināt, ka automašīnas zādzība var beigties ar patiešām grandioziem izdevumiem, proti – var nākties iegādāties jaunu automašīnu. KASKO apdrošināšana šādos gadījumos līdz ar to var palīdzēt ietaupīt patiešām lielu naudas summu, jo nozagtās automašīnas vērtību šī polise Tev atgriezīs.

Interesanti: apdrošinātāja BALTA mājaslapā iespējams atrast kalkulatoru, ar kura palīdzību vari noskaidrot, cik augsts ir Tavas automašīnas zādzības risks.

Foto: Shutterstock.com

Mašīnas – drošākas, ceļu satiksmes negadījumi – vairāk

Jā, lai gan automašīnu drošības līmenis, salīdzinot ar tiem spēkratiem, kas tika ražoti vairākus gadus atpakaļ, ir krietni audzis, tas nav samazinājis negadījumu kopējo skaitu (vismaz ne Latvijas robežās). Tā, piemēram, kā vēsta CSDD statistika, 2017. gadā Latvijā notika vairāk nekā 20 tūkstoši ceļu satiksmes negadījumu, un teju 4 tūkstošos no tiem bija arī cietušie. Protams, avāriju skaitu ietekmē arī tas, ka uz ielām parādās arvien vairāk automašīnu, taču fakts paliek fakts – avāriju uz Latvijas ceļiem ir daudz, un to skaits tikai pieaug, skatoties gada šķērsgriezumā.

Taču kas notiek ar izdevumiem, kas radušies ceļu satiksmes negadījumos? OCTA polise ceļu satiksmes negadījumos sedz vien pašu minimumu, respektīvi, zaudējumus, ko ceļu satiksmes negadījuma izraisītājs radījis trešo personu mantai un veselībai. Taču, ja ceļu satiksmes negadījumu sanācis izraisīt pašam, par Tavam auto radītajiem zaudējumiem parūpēsies KASKO apdrošināšana.

Foto: Shutterstock.com

No huligāniem un negodīgiem cilvēkiem pasargāts nav neviens

Iedomājies situāciju – no rīta izej pagalmā, dodies uz mašīnu un tūlīt dosies uz darbu, taču, ak vai, uz tās sāna redzamas neglītas švīkas, un redzams arī nolauzts spogulis vai pārdurtas riepas. Atrast vainīgo, visticamāk, būs ļoti sarežģīti, ja ne neiespējami, taču defektus gribot negribot nāksies novērst. Jautājums tikai – par kādu naudu? Iespējas būtībā ir tikai divas (protams, ja netiek atrasts un sodīts vainīgais) – vai nu izdevumus segt no savas kabatas, vai arī izmantot KASKO polises sniegtās iespējas – tā sedz trešo personu pretlikumīgas darbības rezultātā radušos zaudējumus. Starp citu, kompensēts tiek arī dzīvnieku nodarītais kaitējums.

Foto: Shutterstock.com

Raizes var sagādāt arī laikapstākļi

Lai gan varētu šķist, ka laikapstākļi jau nu gan transportlīdzeklim nekādu kaitējumu nenodarīs, atliek vien atcerēties, piemēram, Latvijā itin bieži klātesošās vēja brāzmas, kas mēdz nogāzt arī palielākus koku zarus. Un, lai gan ne pārāk bieži, šie zari mēdz uzkrist arī uz auto. Tāpat transportlīdzekli var sabojāt krusa, plūdi un citas dabas kataklizmas. Pasargāt automašīnu šādās situācijās var vien garāža vai autostāvvieta, taču tādas opcijas ne vienmēr ir pieejamas, turklāt nelabvēlīgi laikapstākļi var "uzklupt" arī pārvietošanās laikā. Risinājums ir KASKO polise, kas atlīdzina zaudējumus, kas radušies ekstremālu laikapstākļu dēļ. Un, ņemot vērā KASKO apdrošināšanas cenas, ietaupījums šādā situācijā noteikti būs lielāks nekā samaksa par polisi.

Foto: Shutterstock.com

Tehniskā palīdzība uz ceļa reizēm var būt "dzīvības un nāves" jautājums

Dažkārt ķibeles mēdz piemeklēt pašos nepiemērotākajos brīžos, un izņēmums nav arī pārvietošanās ar auto – reizēm likstas, piemēram, saplīsis amortizators vai pārsprāgusi riepa, mēdz atgadīties tieši tad, kad atrodies teju nekurienes vidū vai arī rezerves riepas montāžai nepieciešamie instrumenti palikuši garāžā. Arī šādās situācijās KASKO apdrošināšanas polise var noderēt, jo virkne apdrošinātāju, ņemot vērā salīdzinoši lielo konkurenci, KASKO segumu klāstā ietver dažādas papildus ekstras, piemēram, jau pieminēto tehnisko palīdzību uz ceļa, automašīnas aizvietošanu vai hidrotrieciena apdrošināšanu. Protams, šādi segumi nav iekļauti visās polisēs, un tie var ietekmēt KASKO apdrošināšanas cenas, taču piekritīsi – ir brīži, kad profesionāla palīdzība ir zelta vērtē.

