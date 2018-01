Auto zagļiem 2017. gads ir bijis ražīgāks nekā gads pirms tam. Ir vērojams 10% pieaugums kopējā zādzību skaitā – no 730 automašīnām 2016. gadā līdz 806 pērn. Lielākais pieaugums (82%) ir vērojams tieši vienu līdz piecu gadu vecu automašīnu kategorijā. Ja 2016. gadā tika nozagtas 109 automašīnas šajā kategorijā, tad 2017. gadā teju divreiz vairāk – 198.

Negatīvi pieaugoša tendence ir vērojama arī līdz 10 gadus vecu auto grupā. 2017. gadā tika nozagtas 413 automašīnas, kas sastāda 51% no visām valstī nozagtajām automašīnām kopumā. 2016. gadā tās bija 312, tādejādi pērn šajā kategorijā zādzību pieaugums ir par 32%.

Sākoties jaunam gadam, auto drošības risinājumu eksperts "Autonams" piedāvā atskatīties uz statistiku no cita skatupunkta un iepazīties ar teju kurioziem gadījumiem auto zādzību sfērā aizvadītajā gadā. Ar cerību, ka, mācoties no citu kļūdām, ikviens autovadītājs varēs efektīvāk pasargāt sevi un savu auto.

Neizpildītais mājasdarbs

Zagļi, lietojot inventāru "keyless-go" atslēgu signāla pārtveršanai, cerēja atvērt un nozagt "Audi Q7", bet, viņiem par brīnumu, atvērās blakus esošā "Ford Kuga" automašīna. Lai nedotos prom tukšām rokām, zagļi nolēma "ņemt" auto, kas atvērās. Taču viņi nezināja, ka sētā ir suņi, kas sāka riet, pamodinot saimnieku. Līdz ar to zagļiem bija jāņem kājas pār pleciem un jāmūk. Kāpēc neizdevās atvērt "Audi Q7"? Garnadži iepriekš nebija izpētījuši, ka iecerētais auto nav aprīkots ar "keyless-go" sistēmu.

Likteņa ironija

"Toyota RAV4". Nozagta, aizvesta uz Lietuvu. Zaglis pēc garā ceļa, nokļuvis Viļņas pievārtē, sagura un nolēma atpūsties mašīnā. Pēc kāda laiciņa pamodās no draudzīga uzsitiena pa plecu. Izrādījās, ka modinātāji bija policisti, kurus pie mašīnas bija atvedusi uzstādītā meklēšanas sistēma.

"Ne Sašam, ne pašam"

Mēģinot nozagt "BMW X5" – nodedzināja automašīnas borta datoru. Cenšoties iedarbināt auto, automašīnā nostrādāja papildu imobilaizera sistēma. Par šādiem gadījumiem zagļi bija dzirdējuši, ka risinājums ir alternatīva barošanas pieslēguma izmantošana. Pieslēdza. Rezultāts – nodedzināts mašīnas dators. Auto netika nozagts.

Gada donors

BMW – visbiežāk nozagtā, apzagtā un sociālajos tīklos redzētā "nelaimes čupiņa". Šis auto izpelnījies donora statusu. Pirmkārt tādēļ, ka nakts aizsegā automašīnas tiek "aplasītas", dažkārt pat skarbos veidos. Kā, piemēram, ar leņķa slīpmašīnu vai lodlampu lukturi tiek izzāģēti no virsbūves, salons tiek izplēsts.

Otrkārt, nozagtās automašīnas tiek izjauktas rezerves daļās. 2017. gadā tika nozagta 121 BMW automašīna vecuma grupā līdz 10 gadiem. Tuvākais sekotājs ir "Audi" ar 54 automašīnām.

Gada nosargātākais auto

Vairākkārt nosargātais auto ir kāds 2016. gada "VW Passat". Zagļi mēģināja nozagt šo konkrēto auto divas reizes ar nedēļas intervālu, taču tas viņiem tā arī neizdevās. Abos gadījumos savu darbu paveica uzstādītais papildus imobilaizers. Diemžēl nav pieejama informācija, vai abas reizes darbojās viena un tā pati zagļu brigāde vai divi dažādi grupējumi.

Gada optimisti

Sociālajos tīklos neviļus sanāk ieraudzīt publicētas bildes, pie kurām auto īpašnieks lūdz palīdzību to atrast. Situācijās, ja auto tiek novietots blakus mikrorajonā uz novērošanu, vai kāds ieradīsies tai pakaļ, tas varētu ko līdzēt. Taču to mēdz darīt ar automašīnām, kas ir vismaz 30 tūkstoš eiro vērtas. Piecus gadus un vecākas automašīnas pēc nozagšanas tiek pēc iespējas ātrāk nogādātas izjaukšanai rezerves daļām.

Diemžēl tas atspoguļojas arī sociālo portālu ierakstos – 2017. gadā no 34 "Autonams" apskatītajiem ierakstiem tikai divos gadījumos automašīnas tika atrastas. Vienā gadījumā, pateicoties policijas darbam, otrā – no auto bija palikusi tikai puse, kad policija to atrada.

Gada jaunpienācēji

"Subaru" un "Nissan". 2017. gadā "Subaru" pievienojās zagļu iekāroto auto sarakstam un strauji uzkāpa līdz pašai virsotnei. Ja 2016. gadā vecuma grupā līdz pieciem gadiem bija nozagtas tikai trīs "Subaru" automašīnas gada laikā, tad pērnajā gadā tās jau bija 25 automašīnas, no kurām 16 bija tieši "Legacy" modeļi. Tādējādi "Legacy" ir arī topa pirmajā vietā kā 2017. gada zagtākais modelis līdz piecu gadu vecu automašīnu grupā.

Nākamais zagtākais modelis pagājušogad ir jaunpienācējs "Nissan X-Trail", kas seko ar 11 automašīnām un kopā ar mazāko brāli "Qashqai" ir stabili ierindojuši "Nissan" starp TOP-5 zagtākajām markām 2017. gadā.

Gada izaugsme

"Volvo XC60". Ziņās jau kopš 2015. gada figurē informācija, ka "Volvo XC60" automašīnām tiek zagti priekšējie lukturi, kas kļuva par lielu problēmu nākamajos gados. Pagājušogad zagļi devušies soli tālāk un sākuši zagt pašas automašīnas rezerves daļu dēļ. Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra statistiku 2017. gadā tika nozagtas astoņas "Volvo XC60" 2009. līdz 2016. gada izlaiduma automašīnas.

Nedrošākais guļamrajons automašīnām

Šai nominācijai ir vairāki kandidāti, kas būtu pelnījuši nominācijas titulu. Līderi ir Ozolnieki un Mārupe, rēķinot nozagto automašīnu skaitu pret iedzīvotāju skaitu. Skaidrojums nedrošumam ir gana vienkāršs – šīs ir diezgan blīvi apdzīvotas vietas ar cilvēkiem virs vidējā ienākumu līmeņa, kam pieder automašīnas cenu kategorijā no 30 līdz 50 tūkstošiem eiro. Būtiska nozīme ir faktam, ka netālu atrodas šoseja A8.

Gada drošākais auto

Atskatoties uz iepriekšējā gada statistiku, starp auto markām, kas tika zagtas, nevar atrast nevienu "Dacia" automašīnu, lai gan uz ceļiem to ir samērā daudz. Kādēļ tas tā ir – jājautā autozagļiem. Tādēļ padoms 2018. gadam –, ja nevēlaties uztraukties, ka jūsu auto varētu tikt nozagts, "Dacia" iegāde ir viens no variantiem. Protams, nekad nevar garantēt, ka tendence turpināsies, jo, tāpat kā visur, arī auto zādzību joma ir pakļauta pārmaiņām.