"Peugeot L45 Grand Prix Two-Seater" izsoles sākuma cena bija viens miljons dolāru. Automobilim ir oriģinālā virsbūve un spēka agregāts – tas aprīkots ar 4,5 litru četrcilindru dzinēju, kas attīsta 112 zirgspēku jaudu.

Konkrētais automobilis ir viens no diviem "L45" spēkratiem, kas saglabājies līdz mūsdienām. Pavisam šim nu jau 103 gadus vecajam "Peugeot" ir bijuši četri īpašnieki – pats autoražotājs, kuram tas bija rezerves sacīkšu auto 1914. gadā Lionā, sacīkšu pilots Ralfs Malfords, kurš ar to "Indianapolis" sacīkstēs 1916. gadā izcīnīja trešo vietu, Arts Kljains, kurš ar to piedalījās sacīkstēs 1919. un 1920. gadā, kā arī amerikāņu uzņēmējs Lindlejs Bosuels, kā kolekcijā šis auto atradās no 1949. gada.

Ar šo auto "Indianapolis" trasē četru apļu brauciena laikā ir reģistrēts vidējais braukšanas ātrums 166 km/h. Savukārt 2003. un 2011. gadā "Peugeot" ar šo spēkratu piedalījās Gudvudas Ātruma festivālā. Pēdējo reizi šis 103 gadus vecais franču auto publiski tika izrādīts 2014. gadā Kalifornijā Peblbīčas automobiļu elegances konkursā.