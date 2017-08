Četru dienu garumā no 22. līdz pat 25. augustam Latvijas, Lietuvas, kā arī Norvēģijas mediji un īpaši lūgtie viesi varēs izbaudīt superauto "Audi R8 Coupe V10 plus", kabrioleta "R8 Spyder V10 plus", "Audi RS 5" un ikoniskā "Audi TT RS Coupe" jaudu un pievilcību.

Kopumā "Audi Latvija" sadarbībā ar Norvēģijas kolēģiem uz Rīgu ir atveduši 25 zīmola superauto, kurus 21. un 23. augusta vakaros varēs manīt arī Rīgas ielās.

""Audi Sport" modeļu klāsts ir ne vien mūsu lepnums un inženieru komandas sasniegums, bet arī dāvana ātruma un augstākā līmeņa sportiskas braukšanas piekritējiem. Modeļi, ko šajās dienās redzēsim testa braucienos Rīgā, par 50% un pat vairāk līdzinās sacīkšu automobiļiem, kas radīti braukšanai koplietošanas ceļos. To izstrādē izmantojam zināšanas un veikumus, gūtus "Audi Sport" izcilajā auto sacīkšu vēsturē. Esam lepni, ka superauto testēšana un baudīšana jau otro gadu pēc kārtas iespējama tieši Rīgā, tādējādi apliecinot gan Biķernieku trases kvalitāti, gan Rīgas ērto infrastruktūru, kā arī mūsu sadarbības partneru izcilu un precīzu darbu," stāsta "Audi" zīmola vadītāja Latvijā un Lietuvā Ilze Grase-Ķibilde.

12 "Audi R8 Coupe V10 plus", pieci "R8 Spyder V10 plus", seši "Audi RS 5 Coupe" un divi "Audi TT RS Coupe" modeļi pārsteidz ar savu dizainu, salona komfortu un, protams, sportisku braukšanu, kas sajūtu līmenī to vadītājiem liek justies kā īstās sacīkstēs. Piemēram, "Audi R8 Coupe V10 plus" modelī ir iemiesoti GT3 sacīkšu auto gēni, modeļa V10 benzīna dzinējs attīsta 610 ZS jaudu un 560 Nm lielu griezes momentu pie 6500 apgr./min. Modeļa ātruma rādītāji ir vēl iespaidīgāki – no vietas līdz 100 km/h 3,2 sekundēs ar maksimālo ātrumu 330 km/h. Arī "R8" rodstera versija "R8 Spyder" no vietas līdz 100 km/h uzņem vien 3,3 sekundēs.



Labos laikapstākļos pasākuma viesi varēs sajust vēju matos, nolaižot "R8 Spyder" jumtu, izbraucot arī ārpus Biķerinieku trases Rīgas ielās. Taču raksturīgākais abiem "R8" modeļiem ir neatkārtojama un spēcīga motora skaņa, ko varēs dzirdēt un atpazīt, vērojot auto testa braucienus Rīgas Motormuzeja apmeklētāji.

"Audi RS 5 Coupe", kas arī būs apskatāms Rīgā, ir pirmais "Audi Sport" modelis, kas izstrādāts pēc jaunām "RS" sērijas dizaina vadlīnijām. Šogad Ženēvā pirmizrādi piedzīvojušās automašīnas pilnīgi jaunais 2,9 litru TFSI biturbo dzinējs attīsta 450 ZS jaudu un sasniedz 600 Nm griezes momentu, bet tradicionālā "Audi quattro" piedziņa sadala šo jaudu starp visiem četriem riteņiem. Modelim ir astoņpakāpju ātrumkārba ar iespēju pārslēgties sporta režīmā.

Nenoliedzami uzmanības vērts ir arī "Audi TT RS Coupe", kura izveidei zīmola komanda iedvesmojās no 1984. gada "Audi Sport quattro". Modelim ir piecu cilindru 2,5 litru TFSI dzinējs, kas attīsta 400 ZS jaudu. Jaunās paaudzes "TT RS" ir ātrāks par savu priekšgājēju un 100 km ātrumu uzņem 3,7 sekundēs. Modeļa dizains ir vienreizējs, un to papildina agresīva sportiska automobiļa skaņa, tādejādi padarot "Audi TT RS Coupe" par jauno ikonisku zīmola modeli.

Testa braucieni, kas no 22. līdz 25. augustam norisināsies Biķernieku trasē, tiek organizēti, "Audi Latvija" sadarbojoties ar "Audi Norvēģija". Pasākums tiek īstenots "Audi Sportscar Experience" zīmola programmas ietvaros, kas kopā ar vietējām zīmola pārstāvniecībām un starptautisko instruktoru un organizatoru komandu ļauj zīmola piekritējiem izjust labāko "Audi" veikumu superauto pasaulē.