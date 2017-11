Riepu iegāde – neizbēgams process ikvienam autovadītājam. Veikalos ir simtiem dažādu izmēru, tipu un zīmolu riepas, tāpēc lielākajai daļai autovadītāju nav viegli izvēlēties savām vajadzībām un naudas makam visatbilstošāko produktu.

Bieži var dzirdēt viedokli, ka pietiek zināt tikai riepu izmērus, tomēr tas ir tikai viens no vairākiem svarīgiem mainīgajiem.

Automašīnu un riepu speciālisti no "Goodyear" un sporta kompleksa "333" ir sagatavojuši atbildes uz astoņiem jautājumiem, kuri ir aktuāli, izvēloties riepas gaidāmajai ziemai.

Radžotas vai neradžotas?

"Atkarīgs no vajadzībām. Ja jūs ar automašīnu braucat tikai pa pilsētu un pa labi notīrītiem ārpilsētas ceļiem, ieteiktu izvēlēties neradžotas ziemas riepas. Taču, ja bieži nākas braukt pa grants ceļiem, kuri ziemā bieži ir klāti ar vairākus centimetrus biezu ledus kārtu, ir vērts izvēlēties radžotas riepas, jo tās nodrošinās maksimālu saķeri. Tikai atcerieties, ka ar automašīnu, kas aprīkota ar radžotām riepām, uz Rietumeiropu braukt nevarēsiet, tās aizliegts lietot Polijā un uz rietumiem no tās," padomus dod "Goodyear" speciālists.

Kādu gumijas sastāvu izvēlēties?

Ja esat nolēmis iegādāties neradžotas ziemas riepas, ir vērts zināt, kā riepas iedalās pēc gumijas sastāva. Saskaņā ar šo parametru neradžotās ziemas riepas iespējams iedalīt divās daļās: "Nordic" (mīkstā gumijas maisījuma) un Eiropas (cietāka gumijas maisījuma) riepas.

"Cietāka gumijas maisījuma neradžotās riepas ir sabalansētas Viduseiropas ziemas ceļu apstākļiem. Tās garantē lielisku sniegumu ziemai raksturīgajā temperatūrā un uz ceļa seguma, taču piekāpjas "Nordic" tipa mīkstā maisījuma riepām uz ledus. Latvijā no rītiem bieži ir kailsals, tāpēc labāk izvēlēties mīkstā gumijas maisījuma riepas," skaidro M. Grīnbergs.

Bet varbūt vissezonas?

Sporta kompleksa "333" vadītājs Haralds Šlēgelmilhs: "Gadījums, kad jautājums ir pa drošību, tad universālu risinājumu nav. Šeit atbilstošs būtu teiciens "kas der visam, neder nekam"".

Pēc speciālistu domām, universālās jeb vissezonas riepas Latvijas apstākļiem nav piemērotas ne ziemā, ne vasarā.

Kas attēlots uz riepu etiķetes?

Visām jaunajām riepām, kas tiek tirgotas Eiropas Savienībā, klāt ir etiķete, uz kuras norādīti trīs galvenie parametri: rites pretestība (jeb ekonomiskums), bremzēšana uz slapja ceļa seguma un trokšņu līmenis. Pirmie divi parametri novērtēti ar burtiem: no A (vislabākais) līdz F (vissliktākais); trešais – ar skaņas mērvienību, decibelos.

Uz etiķetes norādīti tikai trīs kritēriji, taču labākie riepu ražotāji savus produktus vērtē, ņemot vērā apmēram 50 parametrus, un nevienu no tiem neizdala kā mazāk nozīmīgu. Turklāt ES etiķetē nav norādīti tādi ziemas riepām būtiski parametri, kā bremzēšana uz sniega un ledus.

"Šie kritēriji tika izdalīti, lai pircēji spētu vieglāk orientēties riepu dažādības džungļos un spētu kaut nedaudz pasargāt sevi no nepārprotami sliktas kvalitātes riepām," skaidro Šlēgelmilhs.

"Meklējot riepas, ieteiktu pārskatīt arī jaunākos riepu testus, ko veic kompetenti žurnāli vai institūcijas. To laikā vislabāk atklājas visas riepu labās un sliktās īpašības, bet detalizēti novērtēto parametru skaits ir daudz lielāks par trīs," stāsta "Goodyear" pārstāvis Grīnbergs.

Viņš piebilst, ka atsevišķos testos reizēm labus rezultātus uzrāda Ķīnas zīmolu pārstāvji, taču to panākumi ir vienreizēji. Kvalitatīvas riepas ieņem augstas vietas visos testos, kuros tās piedalās, tāpēc pircējiem ieteicams novērtēt vismaz trīs testu rezultātus.

"Premium" klases vai lētās?

Riepas parasti tiek iedalītas trīs līmeņos: "premium", ekonomiskās un budžeta klases riepas. Salīdzinot tikai ES riepu etiķetēs sniegto informāciju, var šķist, ka budžeta klases riepas no "premium" klases riepām nemaz tik ļoti neatpaliek, taču sporta kompleksa "333" vadītājs Haralds Šlēgelmilhs brīdina, ka labam novērtējumam ar trīs kritērijiem nepietiek.

"Premium" riepu ražotāji nekad nerada riepas, vadoties tikai pēc trim kritērijiem. Teiksim, bremzēšanas ceļš ir tikai par dažiem metriem īsāks nekā lētajām riepām, bet avārijas situācijas gadījumā tie metri var būt izšķiroši," skaidro pieredzējušais autosportists. Piemēram, vidējais gājēju pārejas platums ir trīs metri – tā var būt bremzēšanas ceļa atšķirība starp "premium" un lētajām riepām.

Mārtiņš Grīnbergs šeit izdala vēl ceturto riepu veidu – lētās Ķīnas un tai apkārt esošo Āzijas valstu ražotāju riepas. Vairums Eiropas un ASV budžeta klases riepu ražotāju ir "premium" klases ražotāju meitasuzņēmumi, tāpēc to ražošanā tiek izmantotas pārbaudītas un kvalitatīvas tehnoloģijas – to lieliski pierāda augstās vietas testos, ko šie ražotāji ieņem gadu no gada.

Savukārt Āzijas ražotāji, kuri tirgo vislētākos produktus, visbiežāk tikai kopē labu ražotāju protektora rakstu, bet neizveido uzticamu gumijas maisījumu, izturīgu karkasu (kordu) un nenodrošina riepu ilgizturību. "Goodyear" pārstāvis norāda, ka atsevišķu Ķīnas ražotāju piedāvātās riepas ir pat bīstami lietot.

Jaunas vai lietotas?

"Goodyear" riepu ražotāja pārstāvis Mārtiņš Grīnbergs: "Pērkot jaunas riepas, jūs vienmēr zināt, ko saņemat. Pērkot lietotas, to ekspluatācijas vēsture nav zināma, tāpēc pastāv iespēja, ka tām ir nodarīts kāds ārēji nemanāms kaitējums, piemēram, bojātas iekšējā karkasa (korda) daļas, kā dēļ riepa var pēkšņi pārsprāgt. Drošības un kvalitātes risku dēļ es neiesaku pirkt lietotas riepas".

Kur likt riepas, kuras vairs nav izmantojamas?

Visiem veikaliem, kuros iegādājaties riepas un tās uzreiz uzstādāt, ir jāpieņem un jāutilizē vecās riepas. Par to no jums, iespējams, tiks prasīta samaksa. Ja nevēlaties par to maksāt vai riepas iegādājaties internetā, lietotās un vairs neizmantojamās riepas varat aizvest uz lielgabarīta atkritumu savākšanas laukumiem, kādi ir visās lielajās pilsētās.

Kā uzglabāt sezonālās riepas?

Ja sezonālo riepu uzglabāšanu neuzticat uzņēmumam, kas ar to nodarbojas, un uzglabājat tās mājās, ir lietderīgi zināt divas svarīgas lietas, lai saglabātu visas riepu vislabākās īpašības. Pirmkārt, riepu uzglabāšanas pozīcija.

Ja riepas ir bez riteņa diskiem, tās vislabāk uzglabāt vertikāli, novietotas vienu otrai blakus, ja ar riteņa diskiem – noguldīt horizontāli. Otrkārt, sezonālās riepas vajadzētu uzglabāt vēsā vietā, kur tās ir pasargātas no tiešiem saules stariem, tāpēc balkons šim nolūkam nav piemērots.