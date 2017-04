Foto: Publicitātes foto

Šonedēļ uz kinoteātru ekrāniem nonāca "Ātrs un bez žēlastības" ("Fast & Furious") kinofilmu sērijas jaunākā, jau astotā daļa "The Fate of the Furious". Tajā vienu no galvenajām lomām atveido Mišela Rodrigesa. Izdevumam "Motor.ru" viņa nosaukusi savus mīļākos automobiļus gan no filmas, gan reālās dzīves.