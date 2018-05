Portāls "Delfi" sadarbībā ar LMT Viedtelevīziju piedāvā jaunāko "Ātruma cilts" sēriju. Stāsts par 1000 eiro vērto auto jeb "Ātruma cilts" "bitkoinu" nav beidzies, jo pienācis laiks spēkratu tirgot, un tagad Pauls Timrots ir jauna izaicinājuma priekšā.

Raidījuma studijā viesosies arī elektrisko kartingu konstruktors Artis Daugins, kurš Latvijā attīsta ne vien šo spēkratu ražošanu, bet līdzdarbojas arī jauniešu zināšanu stiprināšanā par autobūvi un viņu iesaisti kartinga sporta attīstībā.

Leģendārais Paula Timrota metinātais KIA beidzot ir izgājis tehnisko apskati un nonācis izsolē ekskluzīvi starp "Ātruma cilts" skatītājiem sociālajā tīmeklī "Facebook". Izrādās, ka izaicinājums bija ne vien savest auto tehniskā kārtībā, bet arī to tagad pārdot.

Pauls kopā ar Ilmāru Līkumu neslēpj izbrīnu par kaislībām, kas šobrīd valda ieraksta komentētāju vidū, jo daudzi it nemaz nav apmierināti ar norādīto cenu. Bet Pauls un Ilmārs nevēlas mest plinti krūmos un apspriež citus risinājumus gadījumam, ja auto neviens tomēr pirkt nevēlēsies.

Par neparastiem spēkratiem arī raidījuma turpinājumā, jo Pauls un Ilmārs uz sarunu aicinājuši elektrisko kartingu konstruktoru Arti Dauginu. Latvijā aizvadīts pasaulē pirmais čempionāts elektriskajiem kartingiem, un Artis atklāj, ka svarīgs uzdevums bija ne vien sacensību organizatoriskie darbi, bet arī pašu spēkratu ražošana. Sacensību dalībniekiem, Latvijas skolu audzēkņiem, bija jāpielieto visas savas zināšanas, lai no klasiskā kartinga paša spēkiem varētu radīt elektrokartingu, vienlaikus ievērojot patiesi sarežģītus tehniskos noteikumus.

Savukārt Ilmārs Līkums pievērsies tēmai par auto tirgus jauno tendenci – auto lietošanas servisu attīstību. Viens no šādiem servisiem ir "Volvo" inovatīvais auto īres pakalpojums "Care by Volvo". Jaunais risinājums sniegs iespēju par fiksētu mēneša maksu uz diviem gadiem nomāt lepnos "Volvo" automobiļus, tomēr šobrīd pieejamais pakalpojuma cenu klāsts liek skeptiski saraukt uzacis, un tikai laiks rādīs, vai Latvijā šis pakalpojums iegūs atsaucību. Ievērības cienīgu jaunumu sarūpējusi arī BMW grupa, iegādājoties uzņēmumu "Parkmobile", kas ir alternatīva Latvijā zināmajam "Mobilly" risinājumam. Vai šādi auto ražotāju centieni veicināt inovāciju ienākšanu pakalpojumu klāstā palīdzēs konkurences cīņā un biznesa attīstībai – par to jaunākajā "Ātruma cilts" raidījumā.