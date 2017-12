Tuvojoties svētkiem, Latvijas iedzīvotāji arvien biežāk izvēlas apmeklēt dažādus sabiedriskus pasākumus un publiskas vietas. Tādos gadījumos, automašīnas tiek atstātas pārpildītos stāvlaukumos. Pirms svētkiem pieaug sīko avāriju skaits stāvlaukumos, kas nenodara lielu finansiālu kaitējumu, taču var sagādāt pamatīgas raizes negadījuma izraisītājam, ja tas pametīs notikuma vietu, nesagaidot cietušā transportlīdzekļa vadītāju vai policijas pārstāvi, brīdina "Gjensidige Latvija".

"Katru gadu svētku laikā pieaug to satiksmes negadījumu skaits, kas notiek nevis uz ceļa, bet tirdzniecības centru vai biroju stāvvietās, stāvlaukumos un pagalmos. Šādos gadījumos, visizplatītākie bojājumi ir saskrāpēti auto sāni, nelieli ielocījumi, ieplaisājuši lukturi, saliekti spoguļi vai sasisti buferi. Sīkā negadījuma un steigas dēļ, vainīgie lielākoties nesagaida cietušās automašīnas īpašnieku, tā vietā atstājot vienkāršu lapiņu aiz automašīnas stikla tīrītāja, kur norādīti personas kontakti. Vainīgajam šķiet pašsaprotami, ka cietušais zvanīs uz lapiņā norādīto telefonu, abi vadītāji aizpildīs saskaņoto paziņojumu, un viss tiks atrisināts. Taču realitātē iespējams arī cits scenārijs," informē "Gjensidige Latvija" transportlīdzekļu atlīdzības grupas vadītājs Dāvids Lēvalds.

"Ja cietušā spēkrata vadītājs vērsīsies pēc palīdzības policijā, nevis zvanīs uz lapiņā norādīto numuru, tad zīmītes autors tiks juridiski uzskatīts par personu, kas aizbēgusi no notikuma vietas. Tādā gadījumā saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem nelielas avārijas izraisītājam var draudēt ne tikai naudas sods no 600 eiro, bet arī vadītāja apliecības atņemšana no viena līdz trim gadiem. Ja nesakritīs gadījuma apstākļi, par kuriem vainīgais ziņojis apdrošinātājam un ko konstatējusi policija, viņam var nākties kompensēt gan savas, gan cietušās personas automašīnas remonta izmaksas, pat ja vainīgajam ir KASKO apdrošināšana," stāsta apdrošināšanas sabiedrības pārstāvis.

Apdrošinātājs iesaka nesteigties braukt prom no negadījuma vietas, ja ir noticis satiksmes negadījums stāvlaukumā vai pagalmā. "Ja negadījums noticis pagalmā, vajadzētu palūgt kaimiņu vai citu daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju palīdzību atrast cietušā auto īpašnieku. Ja esat izraisījis avāriju tirdzniecības centra stāvlaukumā, vērsieties informācijas centrā un lūdziet, lai skaļrunī paziņo cietušās automašīnas valsts numurus," iesaka Lēvalds.

Pat nelielas avārijas izraisītājam var draudēt naudas sods no 600 eiro un vadītāja apliecības atņemšana no 1 līdz 3 gadiem. Dāvids Lēvalds, "Gjensidige Latvija"

Ja cietušās automašīnas īpašnieku nav iespējams noskaidrot, par notikušo ir jāziņo, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112. "Policijas amatpersonas, visticamāk, palīdzēs atrast otra transportlīdzekļa īpašnieku un sazināsies ar viņu, kā arī piereģistrēs jūsu zvanu. Sīka satiksmes negadījuma dēļ policijas ekipāžu var nākties gaidīt ilgāku laiku, jo tas nav steidzams negadījums," skaidro apdrošināšanas sabiedrības pārstāvis.

Būtu ieteicams pašiem novietot aiz savas automašīnas stikla skaidri salasāmu telefona numuru, ja auto tiek noparkots pārpildītā publiskā vietā, piemēram, tirdzniecības centra stāvlaukumā. "Tādā gadījumā, apzinīgs autovadītājs, varētu uzreiz ar jums sazināties, ja būs noticis kāds negadījums," iesaka Lēvalds.

Apdrošinātājs vērš uzmanību, ka, izraisot nelielu satiksmes negadījumu stāvlaukumā vai pagalmā, nevajadzētu pašiem vērtēt nodarītā kaitējuma apmēru. "Novērojama ir tendence, ka vadītāji bieži kļūdās, vērtējot nodarīto kaitējumu. Ir gadījumi, ka automašīna tikai nedaudz atduras pret citu transportlīdzekli, bet pēc speciālistu apskates, piemēram, atklājas, ka ir nepieciešamība mainīt visu automašīnas bagāžnieka automātiskās atvēršanās sistēmu. Automašīnās strauji pieaug elektronikas daudzums, tāpēc ir riskanti pašiem novērtēt ārēji redzamās avārijas sekas," brīdina Lēvalds.

Vienmēr pēc negadījuma ieteicams sazināties ar savu apdrošinātāju, lai noskaidrotu pareizo rīcību konkrētajā situācijā. Pēc "Gjensidige Latvija" rīcībā esošajiem datiem, ziemā sīko satiksmes negadījumu skaits pieaug, jo pēc svētku brīvdienām pie apdrošinātājiem vēršas apmēram divkārt vairāk satiksmes negadījumos cietušo autovadītāju.