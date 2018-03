No 6. līdz 8. aprīlim Ķīpsalā notiks Baltijā lielākā autoindustrijas izstāde "Auto 2018". Gatavošanās izstādei notiek pilnā sparā, bet jau šobrīd ir kļuvis zināms, ka viena no Baltijas mēroga pirmizrādēm būs ļoti spilgta – pasaulē visātrākais sērijveida apvidus auto " Lamborghini Urus".

Kamēr dažādas leģendāras automobiļu markas piedāvājumā ievieš savus pirmos apvidus automobiļus, "Urus" ir itāliešu superauto ražotāja "Lamborghini" atgriešanās pie šī auto segmenta pēc 25 gadu pārtraukuma. Ja oriģinālais "LM002" jeb "Rambo Lambo" bija robusts un pamatā militāriem mērķiem radīts bezceļnieks ar V12 motoru, tad jaunais "Lamborghini" apvidnieks dinamikā neatpaliek no īstenajiem superauto.

"Lamborghini Urus" ir aprīkots ar 650 zirgspēku jaudīgu V8 biturbo motoru, kas ļauj tam no vietas līdz 100 km/h paātrināties nieka 3,6 sekundēs un maksimāli sasniegt 305 km/h. Tas to padara par visātrāko sērijveida apvidnieku pasaulē, pārspējot līdzšinējo rekordistu "Bentley Bentayga", kas spēj sasniegt 301 km/h.

Turklāt "Lamborghini Urus" būs oficiāli nopērkams un apkopjams tepat Baltijā, jo šajā reģionā itāliešu superauto marku pārstāv uzņēmums "Auto 100" AS, kas Latvijā plašāk pazīstams kā jaunais "Škoda" automobiļu importētājs.



Baltijas mēroga pirmizrādi izstādē "Auto 2018" piedzīvos vēl kāds titulēts spēkrats – pasaulē vispārdotākā elektromobiļa "Nissan Leaf" jaunā paaudze. Jaunais modelis ir kļuvis ne tikai jaudīgāks, bet arī spēj bez atkārtotas akumulatoru uzlādes nobraukt vēl garāku distanci – pilsētas braukšanas apstākļos turpat 415 km. Un, kas interesantākais, tas ir pat nedaudz lētāks nekā priekštecis. Neskaitot modernizēto dizainu un uzlaboto tehniku, viena no galvenajām jaunā "Nissan Leaf" īpatnībām ir sistēma "e-Pedal", kas ļauj akseleratora pedāli izmantot arī bremzēšanai, dozējot spiedienu uz to.



Vēl no svaigākajiem modeļiem, kas sasnieguši Latviju, izstādē "Auto 2018" būs apskatāms jaunās paaudzes "Dacia Duster" apvidnieks. Lai arī tas eksterjera dizainā no iepriekšējā atšķiras nebūtiski, patiesībā tas ir principiāli jauns modelis, kas visvairāk izmaiņu ieguvis interjera noformējumā un aprīkojumā, kā arī tehniskajā izpildījumā. Neskatoties uz "budžeta zīmolu", jaunais "Dacia Duster" būs daudz bagātīgāk aprīkojams, tostarp ar apkārskata video sistēmu, klimata kontroli, bezkontakta atslēgu, kā arī automātisko tālās gaismas pārslēgšanas sistēmu.



Interesants jaunums ir arī modernizētais "Citroën C4 Cactus", kas pirmizrādi Latvijā piedzīvos tieši izstādē Ķīpsalā. Ja pirmais "Cactus" modifikācijas modelis debitēja ar neko citu nesajaucamajiem milzīgajiem gumijas aizsargiem uz virsbūves sāniem, tad jaunajam modelim tādu vairs nav – gumijas aizsargi ir tikai uz sliekšņiem. Turklāt jaunajam "Citroën C4 Cactus" ir uzlabota balstiekārta ar pneimatiskajiem elementiem, tādēļ autoražotājs tam sola gaitas laidenību kā lidojošam paklājam.



Šobrīd auto tirgū populāro mazo apvidus automobiļu segmentu izstādē "Auto 2018" pārstāvēs "Volkswagen" jaunākais modelis "T-Roc". Šīs markas mazākā apvidnieka kopgarums ir tikai 4,2 metri, tādējādi tas ir par 25 centimetriem īsāks nekā "Tiguan". Salīdzinot ar dažiem citiem mazajiem apvidus auto modeļiem, "Volkswagen T-Roc" ir pieejams gan ar pilnpiedziņas sistēmu, gan ar automātisko pārnesumkārbu.



Viens no dizaina ziņā ekstravagantākajiem apvidus automobiļiem izstādē "Auto 2018" būs jaunais "Mitsubishi Eclipse Cross". Ja līdz šim "Eclipse" nosaukums auto entuziastiem plašāk bija pazīstams kā "Mitsubishi" 90. gadu sportiska divdurvju kupeja, tad tagad japāņu autoražotājs šo vārdu piešķīris kompaktam apvidus automobilim. Ņemot vērā, ka "Mitsubishi" ir leģendārs pilnpiedziņas automobiļu ražotājs, arī "Eclipse Cross" nav apdalīts un ir aprīkots ar "S-AWC", kas būtībā ir vienkāršota pilnpiedziņas sistēma no sportiskā "Mitsubishi Lancer Evolution X" modeļa.



Šobrīd dalību "Auto 2018" izstādē apstiprinājušas šādas vieglo auto un komerctransporta markas: "Citroën", "Dacia", "Ford", "Honda", "Iveco Bus", "Jeep", "KamAz", "Lamborghini", "Lexus", "Maz", "Mazda", "Mercedes-Benz", "Mitsubishi", "Nissan", "Opel", "Peugeot", RAM ("Dodge"), "Renault", "Sisu", "Subaru", "Škoda", "Tatra" un "Volkswagen". Turklāt dīleru pārstāvji sniegs konsultācijas par piemērota auto izvēli atkarībā no konkrētā cilvēka vajadzībām un vēlmēm.

Vēl viena no izstādes "Auto 2018" hallēm būs paredzēta autonozares profesionāļiem – tur norisināsies "Auto mehānika" un "Transporta tehnika", kur varēs iepazīties ar aktuālāko nozares piedāvājumu, sākot no rezerves daļām un beidzot ar industriālo tehniku. Savukārt Baltijas lielākajam autotūninga šovam "Auto Exotica" Ķīpsalā tiks būvēta papildu trešā halle, kur apmeklētāji ieraudzīs jaunākos tūninga šedevrus, sacīkšu automobiļus un hotrodus no dažādām Eiropas valstīm.

Izstādi "Auto 2018" organizē Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība "BT 1".