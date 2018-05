Interesanti, ka, uzlabojoties ekonomiskajai situācijai, iedzīvotāji labprātāk atkal iegādātos tādas auto markas, kā "Audi" un BMW (attiecīgi 21% un 14%), savukārt vēlme iegādāties "Volkswagen" markas automobili ir krietni kritusies (no 25% pērn uz 14% šogad).

Par labu jauna auto iegādei liek domāt arī no nākamā gada gaidāmās izmaiņas auto ekspluatācijas nodoklī, kas paredz lielākas izmaksas automašīnām ar lieliem motoriem un CO2 izmešiem. Kopumā 79% iedzīvotāju gaidāmās izmaiņas liks pārskatīt savus auto iegādes plānus. Puse (51%) norāda, ka rūpīgāk iepazīsies ar automašīnas tehniskajiem parametriem un izvēlēsies ekspluatācijā lētāku modeli, savukārt katrs piektais centīsies automašīnu iegādāties vēl šogad.

"Līdz ar iedzīvotāju optimisma atgriešanos pēdējo gadu laikā tirgū vērojams aizvien lielāks pieprasījums pēc līzinga pakalpojuma. Piemēram, pērn, pēc "Swedbank" datiem, jauno auto līzinga tirgus audzis par trešdaļu, un kopumā četras no desmit mašīnām tiek pirktas no salona jeb pilnīgi jaunas," norāda Kaspars Sausais, "Swedbank" privātpersonu auto finansēšanas atbalsta nodaļas vadītājs.

"Arī līzinga tirgus daļa nupat sasniegusi pēdējo desmit gadu lielāko rādītāju – 70% auto iegādes darījumu cilvēki izvēlas tieši līzinga pakalpojumus. To galvenokārt veicinājušas gan šī brīža zemās procentu likmes, gan arī ekonomikas cikls kopumā – joprojām virzāmies augšup. Līdz ar to iespēja iegādāties jaunu auto iedzīvotājiem kļuvusi daudz pieejamāka un pirkumus veikt mudina arī kopējā pārliecība par savām finansēm," skaidro "Swedbank" pārstāvis.

"Arī no 2019. gada gaidāmās izmaiņas, kas paredz transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes diferencēt pēc spēkrata oglekļa dioksīda (CO2) izmešu apmēra, iedzīvotājiem arvien biežāk liek apsvērt jauna auto iegādi. Piemēram, tādam spēkratam kā "Dodge Grand Caravan" ekspluatācijas nodoklis no 408 eiro šogad 2019. gadā pieaugs līdz 708 eiro, savukārt "Lexus IS" markas hibrīdauto nodoklis samazināsies no 162 eiro uz 48 eiro 2019. gadā. Jāatzīmē, ka atsevišķām auto markām nodokļu apmērs nemainīsies vai būs minimāls, tāpēc, ja vien iedzīvotāju plānos ir doma par auto iegādi, noteikti būtu jāpievērš uzmanība auto uzturēšanas izmaksām," mudina Sausais.

Lai arī šobrīd Latvijas auto parks ir salīdzinoši vecs, pamazām pieaug arī jaunu auto īpatsvars, ko apliecina arī aptaujas dati – 7% iedzīvotāju plāno iegādāties pilnīgi jauno auto, kam seko vēlme iegādāties līdz piecus gadus jaunu spēkratu (7%). Savukārt piecus līdz desmit gadus veca spēkrata iegādi apsver katrs desmitais (12%) autovadītājs. Zīmīgi, ka 24% iedzīvotāju, kas vispār apsver auto iegādi tuvākā gada laikā, šis būs viņu pirmais auto.

Ja līdz šim par labu konkrētas markas automobiļa iegādei noteica tas, vai iedzīvotāji plānoja iegādāties jaunu vai lietotu spēkratu, tad šogad situācija jau kļuvusi līdzīgāka – kā jaunu, tā lietotu auto segmentā iecienītāko marku topā atgriezušās ir "Audi" un BMW markas automašīnas. Iegādājoties jaunu auto, iedzīvotāji priekšroku primāri dotu BMW (29%), "Audi" (13%) un "Volvo" (11%), savukārt lietotu auto segmentā TOP-3 markas ir "Audi" (24%), "Volkswagen" (16%) un BMW (9%).

Taču, kā rāda "Swedbank" dati, lai arī iedzīvotāji sapņo par "Audi" vai BMW, auto iegādes brīdī izvēle tiek izdarīta par labu pilsētas džipiem, no kuriem priekšgalā – "Nissan Qashqai" modelis.

"Swedbank" iedzīvotāju aptauja veikta šā gada aprīlī sadarbībā ar "Snapshots", aptaujājot 706 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem Rīgā, citās Latvijas pilsētās un lauku rajonos.