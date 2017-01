Šīs nedēļas sākumā 25 gadu pastāvēšanas jubileju atzīmē "Amserv Grupa" – viens no lielākajiem automašīnu tirdzniecības un apkalpošanas uzņēmumiem Baltijā, kas dibināts 1992. gada 30. janvārī Igaunijā, Tallinā.

Tieši pirms 25 gadiem seni draugi un kaimiņi Raivo Āvisto un Raivo Kits Tallinā izveidoja nelielu auto tirdzniecības uzņēmumu, kas nu ir kļuvis par vienu no lielākajiem auto tirdzniecības un pēcpārdošanas servisa uzņēmumiem Baltijā. Abiem tolaik bija veiksmīga karjera citās biznesa jomās, un jaunā biznesa izveidē tika investēti 12 000 rubļu, kas atbilda skolas direktora vidējai mēnešalgai Tallinā. Jaunā uzņēmuma nosaukums bija "Amserv" – saīsinājums no "Auto Marketing and Service".

Lēmumam bija sava priekšvēsture no 1991. gada, kad Raivo Āvisto strādāja par vadītāju valūtas tirdzniecības uzņēmumā "Amerest", kas sadarbojās ar Japānas kompāniju "Sumitomo Corporation". Japānas uzņēmums bija pamanījis tirgus perspektīvu tikko kā neatkarību atguvušajās Baltijas valstīs un piedāvāja importēt Igaunijā dažādas Rietumu pasaules preces, tostarp automašīnas.

1991. gadā Raivo "Sumitomo" vārdā pārdeva Igaunijā pirmās desmit "Toyota" markas automašīnas un iemantoja Japānas partneru uzticību. Sekoja piedāvājums importēt gandrīz 100 automašīnu bez priekšapmaksas, un tas kļuva par impulsu uzņēmuma radīšanai, jo nebija nepieciešami kapitālieguldījumi preču iegādei.

Abi jaunā uzņēmuma dibinātāji ievērojamu laiku vēl turpināja strādāt savās iepriekšējās darba vietās, bet "Amserv" ikdienas vadība tika uzticēta Alaram Metsonam un Stenam Nugim. Dibināšanas gadā "Amserv" pārdeva 96 "Toyota" markas automašīnas, pirmā no tām bija "Toyota HiAce" minibuss.

Biznesa vide pagājušā gadsimta 90. gados krasi atšķīrās no tās, kāda tā ir šodien, un bija pakļauta dažādiem riskiem, tomēr auto tirdzniecība bija viena no veiksmīgākajām jomām, un jau 1993. gadā jaunajam uzņēmumam izdevās nopelnīt pirmo miljonu ASV dolāru, pārdodot 840 "Toyota" automašīnu. Turpmākajos gados viss nopelnītais tika ieguldīts uzņēmuma darbības paplašināšanā un attīstībā gan Igaunijā, gan Latvijā.

Lielākie izaicinājumi "Amserv" attīstībā bija 2005. gadā, kad tika pieņemts lēmums uzņēmumu atpirkt no akcionāriem, un 2009. gadā, kad sākās ekonomiskā krīze un auto tirgus saruka par 70% Igaunijā un par 80% Latvijā. Neraugoties uz ekonomiskajām grūtībām, tieši krīzes laikā "Amserv" izdevās nopietni paplašināties, pārpērkot cīņu ar krīzi zaudējošus konkurentu uzņēmumus Latvijā un Igaunijā. Tādējādi "Amserv" kļuva par Baltijā lielāko automašīnu pārstāvniecību ķēdi.

Raivo Āvisto, "Amserv Grupas" līdzīpašnieks: "Šo gadu laikā daudzi ir vēlējušies atpirkt no mums "Amserv". Nenoliegšu, ka bijuši arī ļoti izdevīgi piedāvājumi. Taču mēs nevēlamies līdzināties tiem, kuri pēc uzņēmuma pārdošanas sēž mīkstā dīvānā un seko līdzi akciju cenām. Mēs vēlamies strādāt paši un būt aktīvi visos uzņēmuma attīstības procesos." Pašlaik tiek domāts par "Amserv" tālāku paplašināšanos Lietuvas tirgus virzienā, gaidot piemērotāko brīdi vai iespējas.

Šobrīd Igaunijas uzņēmums "Amserv Grupa" ("Amserv Grupi") ir viens no lielākajiem auto tirdzniecības un pēcpārdošanas servisa uzņēmumiem Baltijā. Latvijā "Amserv Grupas" uzņēmumi pārdod un apkalpo četrus auto zīmolus – "Lexus", "Toyota", "Peugeot" un "Opel", kā arī nodrošina "Chevrolet" markas automašīnu servisu, bet Igaunijā "Amserv Grupa" pārdod un apkalpo "Lexus", "Toyota", "Peugeot", "Opel", kā arī "Hyundai" markas automašīnas un nodrošina servisu "Chevrolet" un SAAB marku automašīnām. "Amserv Grupas" ietvaros Latvijā darbojas trīs autocentri – "Amserv Motors", "Amserv Krasta" un "Amserv Liepāja". Kopumā "Amserv Grupā" visā Baltijā strādā vairāk nekā 450 darbinieku.

Armands Vimba, "Amserv Grupas" Latvijas uzņēmumu vadītājs: "Šajos 25 gados ir bijuši gan kāpumi, gan kritumi, taču šobrīd var droši teikt, ka "Amserv Grupa" ir viens no stabilākajiem tirgus līderiem savā jomā. To izdevies panākt, pateicoties lieliskajam komandas darbam. Katrs atsevišķais "Amserv" autocentrs gan Igaunijā, gan Latvijā darbojas kā vienots zobratiņš visā lielajā uzņēmuma mehānismā. Un tikai tad, ja komanda ir vienota, tai ir kopīgi mērķi un vēlme būt labākajiem, uzņēmums spēj sasniegt arvien jaunas virsotnes. Vislabākais apliecinājums tam ir mūsu klientu pozitīvās atsauksmes ikvienā no mūsu autocentriem. Un, protams, vēlme iegādāties savu auto tieši kādā no "Amserv" autosaloniem un uzticēt tā tālāku apkalpošanu mūsu autoservisos."

"Amserv" kopumā ir 11 pārstāvniecību Igaunijā un Latvijā, un visās ir veikti būtiski renovācijas darbi. "Amserv Motors" tikko kā pilnībā atjaunotais "Lexus" autosalons, kas nes "Lexus Rīga Krasta" vārdu, piemēram, ir pirmais jaunā "Lexus" vizuālā koncepta ietvaros izveidotais "Lexus" autocentrs visā Baltijā.