Vairākums Latvijas autobraucēju par drošāko automašīnas virsbūves krāsu uzskata sarkano, savukārt par iecienītāko – melno, liecina degvielas tirgotāja AS "Virši-A" aptauja.

Par iecienītāko krāsu, izvēloties automašīnu, aptaujas respondenti norādījuši melnu (37,9%), sudraba (35,7%) un zilu (8,5%).

Noskaidrojot iemeslus konkrētas automašīnas krāsas izvēlei, respondenti galvenokārt norādīja, ka tā nav uzkrītoša (30,7%), tā ilgāk saglabājas tīra (29,3%), kamēr 24,2 % norādīja, ka tā ir labi pamanāma. 12,5 % respondentu atzina, ka automašīnas krāsai uzmanību nepievērš.

Vaicājot, vai automašīnas krāsa ietekmē tās drošību, vairākums jeb 37% norādīja, ka tikai daļēji krāsa spēj ietekmēt automašīnas drošību, savukārt nedaudz mazāks skaits jeb 32,4% aptaujāto autovadītāju norādīja, ka krāsa spēj ietekmēt tās drošību. Aptuveni tikpat liels respondentu skaits jeb 30,7% uzskata, ka automašīnas krāsa nespēj ietekmēt tās drošību.

Kā drošāko automašīnas krāsu vairāk nekā puse respondentu (54,7%) norādīja sarkano krāsu, savukārt salīdzinoši mazāks skaits respondentu norādījuši melno (13,1%), sudraba (12,7%) un balto krāsu (8,8%).

Ņemot vērā, ka automašīnas cena var būt atkarīga no tās krāsas, 32,5 % respondentu norādīja, ka būtu gatavi par jaunas automašīnas iegādi tērēt vairāk tās krāsas dēļ, savukārt aptuveni tikpat liels aptaujāto skaits norādīja, ka par automašīnu vairāk nemaksātu tās krāsas dēļ (33,7%) vai to ir grūti pateikt un tas atkarīgs no konkrētās situācijas (33,7%).

Analizējot respondentu atbildes, mākslas terapeite un lektore Dace Visnola skaidro, ka satiksmes drošībai būtiski, lai autovadītāji vadītu automašīnu, kura krāsa tam patiktu, vadītājs justos komfortabli, jo katram cilvēkam ir viņam vispiemērotākā krāsa, neatkarīgi no citu izdarītās izvēles. Tāpat viņa norāda, ka automašīnas krāsai uz ceļa ir daļēja nozīme – lai gan satiksmē daudz kas ir atkarīgs no paša vadītāja un citiem apstākļiem uz ceļa, tajā pašā laikā izvēlētā automašīnas krāsa var emocionāli ietekmēt vadītāja pašsajūtu.

"Nav pārsteigums, ka melnā krāsa ir izvēlēta par iecienītāko krāsu automašīnai. Ar to ir tāpat kā ar mazo, melno vakarkleitu sievietēm – tā ir klasika, kas simbolizē eleganci. Sudraba krāsai, kas izvēlēta kā otrā iecienītākā automašīnas krāsa, tiek piedēvēti daudz pozitīvu aspektu, piemēram, tā samazina uztraukumu, ir vairāk pamanāmāka tumsā. Lai gan aptaujas rezultāti liecina, ka Latvijas autovadītāji par drošāko automašīnas krāsu izvēlās sarkano, diemžēl krēslas stundā un naktī vizuāli acs krāsu uztveres rezultātā sarkanā kļūst pelēcīgāka un šķietami saplūst ar tumsu. Pēc pasaules pētījumiem, par pamanāmāko automašīnas krāsu noteikta dzeltenā krāsa, tāpēc ne velti ātrās palīdzības mašīnas mēdz krāsot dzeltenas," skaidro Visnola.

Aptaujā piedalījās 489 respondenti, no kuriem 333 bija sievietes un 156 vīrieši.