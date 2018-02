Autotransporta direkcija 2017. gadā veikusi 1355 pārbaudes reģionālo maršrutu autobusos, kas ir par 16% vairāk, salīdzinot ar 2016. gadu. Savukārt, salīdzinot ar 2015. gadu, kontroļu apjoms pieaudzis pat par vairāk nekā 100%.

Pārkāpumi tika konstatēti aptuveni 16% gadījumu, un izplatītākie bija biļešu tirdzniecības pārkāpumi, piemēram, biļetes neizsniegšana pasažierim. Pārvadātājiem, kuriem tika konstatēti pārkāpumi, tika piemērots līgumsods. Plānots, ka kontroļu apjomu Autotransporta direkcija palielinās arī šogad.

Pagājušajā gadā Autotransporta direkcija palielināja kontroles apjomu, un to skaitu plānots palielināt arī šogad. Pērn kopumā tika konstatēti 213 pārkāpumu gadījumi – autobusā atradās pasažieri bez braucienam derīgas biļetes; pieturvieta, kas norādīta biļetē, neatbilst tai, ko autobusa vadītājam nosaucis pasažieris, norādot sava brauciena galamērķi; pasažierim, kurš samaksājis par braucienu, nepamatoti izsniegta nulles vērtības biļete.

Tāpat tika konstatēts, ka atsevišķi pārvadātāji nav izpildījuši reisus, nav uzstādījuši kustības sarakstus pieturvietās, kā arī nevar uzrādīt dokumentus, kuriem brauciena laikā jāatrodas autobusā, piemēram, licences kartīti vai apliecinājumu. Par konstatētajiem pārkāpumiem Autotransporta direkcija piemērojusi pārvadātājiem līgumsodu.

"Mēs regulāri atgādinām to, cik svarīgi ir prasīt autobusa vadītājam biļeti un saglabāt to līdz brauciena beigām, jo, pirmkārt, tā pasažieris pasargā pats sevi, izvairoties no naudas soda pat 20 eiro apmērā, ko var saņemt, braucot bez biļetes; otrkārt, ikviena izsniegtā biļete uzrāda katra reisa pieprasījumu. Šobrīd reģionālā maršrutu tīkla samazināšanas kontekstā iedzīvotājiem, braucot ar autobusu un paņemot biļeti, ir iespēja parādīt, ka sabiedriskā transporta pakalpojumi konkrētā reisā ir nepieciešami un pieprasīti. Nereti saņemam vēstules ar iedzīvotāju parakstiem un norādēm, ka konkrēts reiss ir vajadzīgs, bet diemžēl tie, kuri parakstās, sabiedrisko transportu, kā rāda statistika, paši izmanto reti. Tādēļ vēlējos atgādināt, ka veids, kā norādīt uz autobusu pārvadājumu nepieciešamību, ir sabiedriskā transporta izmantošana un biļetes paņemšana," uzsver Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

Šobrīd jau vairākos novados sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek nodrošināti ar transportlīdzekļiem, kuros ierīkota videonovērošana, kas fiksē autobusa vadītāja sēdvietu. Plānots, ka turpmākajos konkursos tā tiks noteikta kā obligāta prasība, lai būtiski samazinātu biļešu tirdzniecības pārkāpumus.

Ņemot vērā, ka ikviena maršruta un reisa pieprasījums tiek vērtēts pēc izsniegto biļešu skaita, Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ņemt biļetes par braucienu sabiedriskajā transportā. Tāpat pasažieri tiek aicināti rūpīgi pārbaudīt izsniegtajā biļetē norādīto informāciju par gala pieturvietu. Ja pasažieri konstatē gadījumus, kad autovadītājs nav rīkojies godprātīgi attiecībā uz biļešu izsniegšanu, aicina informēt Autotransporta direkciju, rakstot uz e-pasta adresi info@atd.lv vai zvanot pa tālruni 67280485.