Autovadītāji bez maksas varēs pārbaudīt auto tehnisko stāvokli

No 2. līdz 10. oktobrim Rīgā un lielākajās Latvijas pilsētās notiks ikgadējās auto servisa dienas. To laikā autovadītāji aicināti uz bezmaksas automobiļu pārbaudēm, kuru laikā būs iespēja noskaidrot automobiļu drošības sistēmu un to elektroapgāžu darbību.