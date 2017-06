"Sveicināti! Jā, tā ir taisnība: es avarēju – kārtējo reizi," savu video uzrunu no slimnīcas Šveicē sāk Ričards Hamonds, kurš aizvadītajā nedēļas nogalē pasaulē populārākā automobiļu raidījuma " The Grand Tour " filmēšanas laikā avarēja ar 2,3 miljonus eiro vērto un 1088 ZS jaudīgo horvātu elektrisko superauto "Rimac Concept One".