Ievērības cienīgas pārmaiņas sievietes un auto attiecībās notika 1888. gadā, kad drosmīga un apņēmīga sieviete, Berta Benza (Bertha Benz), ar mūsdienu automašīnas priekšgājēju, pirmo patentēto "Benz Patent Motorwagen", veica vairāk nekā 100 km garu ceļojumu.

Tieši Berta nospēlēja vadošo lomu pašgājēju ekipāžas pirmsākumos. Ar viņas aktīvu līdzdalību tika uzsākts viens no lielākajiem komerciālajiem projektiem cilvēces vēsturē.

Berta Benza dzimusi laikā, kad sievietēm tika liegta pieeja augstākajai izglītībai. Par spīti tā laika sociālajiem ierobežojumiem un stereotipiem par sievietes lomu un izglītību sabiedrībā, par tehniskiem jautājumiem Berta sākusi interesēties jau agrīnā vecumā. Turpmāk, klausot savai sirdsbalsij, Berta Benza apņēmās visai pasaulei parādīt, ka arī sieviešu dzimums spēj paveikt diženas lietas.

23 gadu vecumā Berta Benza apprecējās ar vācu automobiļu rūpniecības pionieri un konstrukcijas ģēniju Karlu Benzu (Carl Benz). Karls bija inženieris un automobiļu entuziasts, taču trūka uzņēmības un biznesa vadības zināšanas. Berta, kura bija nākusi no turīgas ģimenes, bija talantīga sieviete, kura savās rokās pārņēma ar uzņēmējdarbības veicināšanu saistītus jautājumus. Berta Benza deva ievērojamu morālu un materiālu ieguldījumu vīra panākumos.

Pēc abu smagā darba daudzu gadu garumā, 1886. gada 29. janvārī automašīnas iekšdedzes dzinējam tika reģistrēts patents, padarot Karlu Benzu par automašīnas izgudrotāju. Panākumu prieks bija īss, jo sabiedrība sākotnēji šim tehniskajam izrāvienam nenoticēja. Spītīgi ticot savam produktam un vēloties visiem nodemonstrēt automašīnas sniegtās iespējas, Berta 1888. gada 4. augustā kopā ar vecākajiem dēliem devās ceļā no Manheimas uz Forcheimu, lai apciemotu vecmāmiņu. Ceļa posms sasniedza 100 kilometru atzīmi.



Automašīnas to izveidošanas sākumā bija sarežģītas un tās vadītājam vajadzēja prast ne tikai to vadīt, bet arī nevainojami pārzināt tās uzbūvi un nepieciešamības brīdī prast to arī salabot. Tāpat neapmierinošs bija fakts, ka noteikti ceļa posmi, kurus parasti izmantoja tikai zirgi, nebija piemēroti automašīnām. Neskatoties uz sarežģījumiem brauciena laikā, Berta Benza ar saviem dēliem rada risinājumu visām grūtībām.

Bertas plāns iepazīstināt pasauli ar laikmeta lielāko sasniegumu izdevās nevainojami – kaut arī daudzi noliecās un lūdzās žēlastību šī "kūpošā briesmoņa" priekšā, daudzi turpretī lūdza izmēģinājuma braucienus. Neviens nenojauta, ka šis ceļojums pēc desmitiem gadu ilgās nabadzības un nicināšanas bija ceļš uz automobiļa popularizēšanā un turpmāk veicināja firmas augšupeju.

Bertas Benzas nelokāmā ticība sava vīra talantam un drosme stāties pretim sabiedrības nicinājumam veicināja šī veiksmes stāsta attīstību. Nav šaubu, ka Berta bijusi viena no drosmīgajām sievietēm vēsturē, kura vērsusies pret pastāvošo kārtību, lai cīnītos par saviem sapņiem un kaislībām, tādejādi izmainot pasauli, kurā dzīvojam šobrīd.

Šogad uzņēmumam "Domenikss" rit divdesmit piektais "Mercedes-Benz" darbības gads Latvijā, tādēļ tas uzsācis ciklu kurā atskatās uz autobūves pamatlicēja vēsturi, lai soli pa solim iepazītu "Mercedes-Benz" darbības pirmsākumus, spilgtākos notikumus, kas ietekmēja pasaules auto industrijas attīstību.