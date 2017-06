"Biju aculiecinieks klasiskai 90. gadu ainiņai, kad bentlija īpašnieks pavaicāja platīnblondajām "Lexus" pasažierēm – "А деньги у вас есть?" (bet vai nauda jums ir? – tulk. no krievu val.)," savā "Facebook" profilā pie šīs fotogrāfijas apraksta norāda Gints Knoks. "BYe MIRACLE," rezumē autors.

"Bentley" ar numurzīmi "BY" ir no 2013. gada ražotais "Flying Spur" limuzīns. Spriežot pēc publiski pieejamajiem "e.csdd.lv" datiem, automobilis ir aprīkots ar V12 benzīna dzinēju (vēl šim modelim pieejams V8 motors), pirmo reizi tehnisko apskati Latvijā gājis 2015. gadā, kad tam tika fiksēts 42 tūkstošu kilometru nobraukums, bet pēdējā tehniskajā apskatē, kura bija 2016. gada decembrī – 64 tūkstošu km nobraukums. Šādu raksturlielumu "Bentley Flying Spur" lietoto auto tirgū šobrīd maksā no 100 līdz 140 tūkstošiem eiro, liecina Eiropas lielākā transportlīdzekļu sludinājumu datubāze Mobile.de. Bet jauns tāds auto maksā no 200 tūkstošiem eiro.

Savukārt bentlijam aizmugurē ietriekušais "Lexus" ir "SC 430" rodsters, kas aprīkots ar V8 dzinēju. Interesanti, ka konkrētais automobilis ir pārdošanā par 11 500 eiro. "Ideāls stāvoklis," rakstīts sludinājumā, kas portālā "ss.lv" ievietots jūnija sākumā.